Jerry Greenfield odstúpil zo svojej spoločnosti, ktorá vyrába svetoznámu zmrzlinu.
Ikonickú zmrzlinu Ben & Jerry's založili v roku 1978 dvaja kamaráti Ben Cohen a Jerry Greenfield. Po 47 rokoch Jerry odstupuje zo spoločnosti. Vo svojom otvorenom liste, ktorý Ben zdieľal na Instagrame, sa Jerry vyjadril, že dlhšie nemôže spolupracovať so spoločnosťou, keďže ich materská spoločnosť Unilever im bráni v slobode vyjadrovania.
Podľa Jerryho spoločnosť stratila nezávislosť, ktorá bola jednou zo základných požiadaviek pred predajom firme Unilever. Taktiež uviedol, že viac než 20 rokov mala firma vďaka tejto jedinečnej zmluve možnosť slobodne presadzovať hodnoty mieru, spravodlivosti a ľudských práv — nie abstraktne, ale v reakcii na skutočné udalosti.
Táto sloboda však podľa neho plne zanikla. Podľa Greenfielda dnes Unilever nezávislosť postupne obmedzuje – spoločnosť už neprejavuje svoju podporu určitým spoločenským témam tak otvorene ako kedysi.
- Rozpor ohľadne predaja produktov v izraelských osadách / Západnom brehu – Ben & Jerry’s sa rozhodli zastaviť predaj tam, čo podľa zakladateľov bolo v súlade s ich hodnotami.
- Konflikty ohľadom voľby tém, ktoré firma mohla alebo chcela verejne podporiť – napr. politický aktivizmus, ľudské práva, imigrácia, LGBTQ+ práva. Unilever údajne tlmí alebo blokuje niektoré takéto prejavy.
Jerry taktiež povedal, že tieto obavy sa naplnili práve v čase, keď vláda útočí na občianske práva, práva žien, imigrantov a LGBTQ komunitu. Firma Ben & Jerry's bola vraj umlčaná zo strachu pred mocnými. Zdôraznil, že skutočná sila hodnôt sa ukazuje v ťažkých časoch a že spravodlivosť, rovnosť a ľudskosť boli vždy základom firmy a sú dôležitejšie ako samotný biznis.
Nakoniec Jerry dodal:
„Ak dnes nemôžem tieto hodnoty šíriť ďalej v rámci firmy, potom ich budem šíriť ďalej mimo nej — so všetkou láskou a presvedčením, ktoré vo mne sú.“
V otvorenom liste pre investorov Ben a Jerry požadujú nezávislé vlastníctvo značky Ben & Jerry’s, ale aj to, aby ju vlastnili investori, ktorí zdieľajú jej hodnoty, odčlenenie ich značky od Magnum (pod ktorú bola začlenená) a Unilever a uvedomenie si toho, že značka je autentická len vďaka slobode slova. Ben a Jerry prišli s výzva na “oslobodenie” značky s hashtagom #FreeBenAndJerrys.
Všetky listy si môžeš prečítať na ich stránke.