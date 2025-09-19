Nový track od 13K je presne taký, aký by si očakával: rozhodne nie v súlade s etickým poriadkom, no návykový ako látky, o ktorých rapujú.
„Som račiansky ASAP Ferg,“ rapuje v novom tracku Šmolki, hneď po nespočetnom množstve nadávok a viet, ktoré sa asi neodvážime vložiť do tohto textu. Nový track „X“ od 13K je prvým singlom z očakávaného albumu, ktorý by mal byť vonku v blízkej budúcnosti.
Šmolki na Instagrame taktiež povedal, že od tohto tracku sa odvíjal celý album, takže si vieš predstaviť, čo to bude za „čuňačinku.“
Ale sú to presne ich texty, čím sú chalani z 13K unikátny, ako aj Šmolki povedal v rozhovore:
Keď si to porovnáš s dobou, keď bola éra Spirita, vtedy tu išiel aj motivačný rap, ale dnes? Kto chce počúvať nejaké posolstvo o sile? Keď je taká doba, že všetko je nap*ču? Každý si radšej pustí niečo, pri čom mu stačí 5 eur vo vačku a môže kývať hlavou.
S druhou slohou prišiel aj Drako Narco a priniesol drsné slová nielen o drogách a ženách, ale aj nečakaný diss na známeho českého influencera, ktorý tvorí pár s Rachellkkou.
„Si na p**u vo všetkom, niečo ako Pufflick.“