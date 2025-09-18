Ice Cube sa v rozhovore s Kaiom Cenatom vracia k natáčaniu sci-fi filmu Vojna svetov. Kritici označili tohtoročný film za jeden z najhorších filmov roka. Na Rotten Tomatoes získal štyri percentá a na ČSFD len 17 percent.
Natočiť novú Vojnu svetov? Ale áno, prečo nie, epických vojnových sci-fi nie je nikdy dosť. Natočiť Vojnu svetov ako desktopovú drámu s jedným hercom? No...
Aspoň už vieme, prečo má film ešte horšie recenzie, ako keby to bola aspoň kvalitná desktopová dráma.
Film vznikol v roku 2020 počas pandémie, keď platili prísne obmedzenia. Ice Cube natočil všetky svoje scény za pätnásť dní, prakticky sám, bez prítomnosti iných hercov. Práve kvôli obmedzeniam sa tvorcovia uchýlili k formátu screenlife – väčšina deja sa odohráva prostredníctvom webových kamier, videochatov alebo na digitálnych platformách.
Kvôli dlhému postprodukčnému procesu sa premiéra posunula až na rok 2025, keď film uviedla spoločnosť Amazon Prime. Film mal byť aktualizovanou verziou slávneho príbehu H. G. Wellsa, ale ani zďaleka nedosiahol kvality svojho námetu.
Ice Cube opísal projekt ako úplný chaos. Vraj dokonca ani režisér nebol väčšinu času prítomný na pľaci. Podľa rapera a herca často nebolo jasné, kto scénu vlastne režíruje, a výsledkom bola nesúrodá zmes lacných trikov a spackaného scenára.
Vojna svetov rýchlo naplnila definíciu prepadáku - napríklad na portáli Rotten Tomatoes sa dostala do prvej stovky najhoršie hodnotených titulov všetkých čias.