dnes 18. septembra 2025 o 18:19
Čas čítania 0:44
Michaela Kedžuchová

Nový typ osobnosti: po introvertoch a extrovertoch prichádzajú otroverti. Zisti, či medzi nich patríš aj ty

Nový typ osobnosti: po introvertoch a extrovertoch prichádzajú otroverti. Zisti, či medzi nich patríš aj ty
Zdroj: Canva
ZAUJÍMAVOSTI DUŠEVNÉ ZDRAVIE PSYCHIATRIA
Ak pri otázke, či si extrovert alebo introvert, často nevieš odpovedať, je možné, že patríš do tejto novej skupiny ľudí.

Pojem otrovert sa čoraz častejšie objavuje v diskusiách o osobnosti – či už v psychológii alebo medzi ľuďmi, ktorí sa necítia byť čisto introvertmi ani extrovertmi. Otroverti sú tí, ktorým škatuľky nestačia. Ich správanie a potreby sa menia podľa situácie.

Niekedy hľadajú spoločnosť, inokedy ticho a pokoj – no ani jedno z toho im nie je príjemné na dlhý čas. S týmto termínom prišiel renomovaný americký psychiater Rami Kaminski.

samota
Zdroj: Unsplash/Toa Heftiba/volně k užití
Otrovert je človek, ktorý reaguje na kontext. Má rád ľudí, ale len vtedy, keď si spoločnosť vyberie sám. Samotu si užíva, ale len do chvíle, kým sa z nej nestane pocit osamelosti.
kamoši, coca-cola, jedlo
Zdroj: Coca-Cola

Zatiaľ čo introverti naberajú energiu v samote a extroverti z kontaktu s ostatnými, otroverti balansujú niekde medzi tým. Pre týchto ľudí osobnostné testy často nevychádzajú konzistentne, pretože ich odpovede závisia od nálady, spoločnosti, témy aj vnútorného rozpoloženia.

Otroverti tak nejak búrajú predstavy o tom, ako by mala vyzerať osobnosť. Ukazujú, že nie sme nemenní – meníme sa podľa situácie, obdobia života aj emocionálneho stavu. Na druhú stranu, škatuľkovať sa do ďalšej kategórie len aby si bol „nezaškatuľovateľný“ nie je tiež asi výhra. No posúď podľa seba.

Náhľadový obrázok: Canva
