Prestížny magazín TIME oznámil svoju Osobnosť roka 2025 – titul tento rok nezískala jedna osoba, ale skupina.
Magazín TIME za Osobnosť roka 2025 vybral skupinu „Architects of AI“, teda ľudí, ktorí stoja za prudkým rozmachom umelej inteligencie. AI podľa TIME v roku 2025 zásadne ovplyvnila správy, verejnú debatu aj každodenný život, pričom vyvolala nadšenie aj obavy.
Šéfredaktor TIME Sam Jacobs uviedol, že tvorcovia AI mali tento rok najväčší vplyv na svet „v dobrom aj zlom“. AI zároveň dominovala kultúre: slovníky vybrali termíny ako vibe coding, parasocial či AI slop, ktoré odrážajú nové technologické aj spoločenské fenomény.
2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.— TIME (@TIME) December 11, 2025
For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the… pic.twitter.com/mEIKRiZfLo
TIME upozorňuje aj na riziká: vysokú energetickú náročnosť, zánik pracovných miest, rastúce dezinformácie a koncentráciu moci v rukách pár technologických lídrov.
Je to len tretíkrát v histórii, čo titul získal niekto iný, než konkrétny človek – po osobnom počítači (1982) a planéte Zem (1988). Minuloročnou Osobnosťou roka bol Donald Trump.