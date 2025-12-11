Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 11. decembra 2025 o 13:17
Čas čítania 0:52
Sofia Angušová

Darca spermií šíril rakovinovú mutáciu. Muž je otcom takmer 200 detí v Európe

Darca spermií šíril rakovinovú mutáciu. Muž je otcom takmer 200 detí v Európe
Zdroj: Unsplash/National Cancer Institute/na voľné použitie
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Takmer 200 detí v Európe sa narodilo zo spermií darcu, u ktorého neodhalená genetická mutácia výrazne zvyšuje riziko rakoviny.

Medzinárodné vyšetrovanie odhalilo, že anonymný darca spermií s neodhalenou genetickou mutáciou, ktorá výrazne zvyšuje riziko rakoviny, splodil minimálne 197 detí. Niekoľko detí už ochorelo a niektoré, žiaľ, zomreli. V časti jeho spermií sa nachádzala mutácia génu TP53, ktorá spôsobuje Li-Fraumeniho syndróm, informuje o prípade BBC.

Táto mutácia poškodila gén TP53, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane buniek pred rakovinovým bujnením. V bežných tkanivách darcu sa chybný gén nachádza len minimálne. Problémom však je, že až pätina jeho spermií nesie nebezpečnú mutáciu. Deti, ktoré vznikli z takto postihnutých spermií, však túto mutáciu zdedili do každej jednej bunky v tele.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/National Cancer Institute
Odporúčané
Stanka z Ruže pre nevestu opísala nepríjemnú skúsenosť v sninskej nemocnici. Tá obvinenia odmieta Stanka z Ruže pre nevestu opísala nepríjemnú skúsenosť v sninskej nemocnici. Tá obvinenia odmieta 11. decembra 2025 o 9:27

Darcova sperma sa používala približne 17 rokov a niektoré deti, ktoré mutáciu zdedili, už ochoreli na rakovinu alebo zomreli.  Viacerí európski lekári ešte v tomto roku upozornili na problém na konferencii Európskej spoločnosti pre ľudskú genetiku. V tom čase bolo známych 67 detí narodených z darcu, z čoho 23 malo potvrdenú mutáciu a 10 už diagnostikovanú rakovinu.

Odporúčané
Šedivé vlasy nemusia znamenať len starnutie. Telo sa nimi môže chrániť pred rakovinou Šedivé vlasy nemusia znamenať len starnutie. Telo sa nimi môže chrániť pred rakovinou 27. októbra 2025 o 16:13

Dánska spermobanka zdôrazňuje, že darca aj jeho rodina sú zdraví. Po zistení problému darcu okamžite zakázali ďalšie darcovstvo. Podľa odborníkov ide o mimoriadne závažnú diagnózu. Rodiny musia chodiť na celoživotné kontroly a preventívne zákroky. 

Dánska Európska spermobanka, ktorá sperma predala, vyjadrila postihnutým rodinám „hlbokú sústrasť“ a priznala, že v niektorých krajinách bolo sperma použité na počatie príliš veľkého počtu detí.

Odporúčané
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. V novom ročníku sa stretnú tí najlepší z najlepších Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. V novom ročníku sa stretnú tí najlepší z najlepších 11. decembra 2025 o 10:50
Odporúčané
Katniss a Peeta sú späť: Jennifer Lawrence a Josh Hutcherson sa objavia v novom prequele Hunger Games Katniss a Peeta sú späť: Jennifer Lawrence a Josh Hutcherson sa objavia v novom prequele Hunger Games 11. decembra 2025 o 10:09
Odporúčané
Poznáme najpopulárnejšie mená roku 2025: Na Slovensku opäť vedie Sofia a Jakub Poznáme najpopulárnejšie mená roku 2025: Na Slovensku opäť vedie Sofia a Jakub 10. decembra 2025 o 16:14
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FYZICKÉ ZDRAVIE
Odporúčame
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP) e
Sponzorovaný obsah
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP)
pred 2 dňami
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe e
Sponzorovaný obsah
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe
1. 12. 2025 10:00
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 € e
Sponzorovaný obsah
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
včera o 13:00
Lukáš vlastní kávové plantáže v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Lukáš vlastní kávové plantáže v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor)
pred 34 minútami
Vydal som sa do starých štôľní s minehunterom: Slovensko je posiate baňami v ktorých 100 rokov nikto nebol (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Vydal som sa do starých štôľní s minehunterom: Slovensko je posiate baňami v ktorých 100 rokov nikto nebol (Reportáž)
včera o 09:00
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ e
refresher+
Odporúčané
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
včera o 17:00
Storky
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Denzel Curry na trenčianskom letisku. Pohoda oprášila rapový headline
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi
Lifestyle news
Darca spermií šíril rakovinovú mutáciu. Muž je otcom takmer 200 detí v Európe pred 17 minútami
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. V novom ročníku sa stretnú tí najlepší z najlepších pred 2 hodinami
Katniss a Peeta sú späť: Jennifer Lawrence a Josh Hutcherson sa objavia v novom prequele Hunger Games pred 3 hodinami
Stanka z Ruže pre nevestu opísala nepríjemnú skúsenosť v sninskej nemocnici. Tá obvinenia odmieta dnes o 09:27
Playboi Carti vstupuje do sveta Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj hudobných trackov včera o 17:05
Poznáme najpopulárnejšie mená roku 2025: Na Slovensku opäť vedie Sofia a Jakub včera o 16:14
Aké boli posledné slová Ozzyho Osbourna? Manželka legendárneho speváka prehovorila o jeho smrti včera o 15:37
Šéf OpenAI Sam Altman priznal, že umelú inteligenciu používa aj pri výchove syna. Internet tým rozdelil na dva tábory včera o 14:52
Yzomandias potvrdil, že patrí k špičke československej hudobnej scény. O2 arénu vypredal za pár hodín včera o 14:04
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025 včera o 13:21
Spravodajstvo
Polícia SR Krimi Počasie Európa
Viac
Na outlete vo Voderadoch môže zo štátneho zarobiť aj rodina podnikateľa, ktorý sa pozná s Počiatkom a Bašternákom
pred 2 minútami
AKTUÁLNE: Pri Ilave sa zrazil vlak s nákladiakom. Vodiča museli s ťažkými zraneniami hospitalizovať
pred 10 minútami
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
pred 16 minútami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025
včera o 13:21
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
refresher+
Odporúčané
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
včera o 17:00
Lukáš vlastní kávové plantáže v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lukáš vlastní kávové plantáže v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor)
pred 34 minútami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 18:13
Známej OnlyFans modelke Bonnie Blue hrozí až 15 rokov väzenia. Spôsobila kontroverziu na Bali
Známej OnlyFans modelke Bonnie Blue hrozí až 15 rokov väzenia. Spôsobila kontroverziu na Bali
včera o 09:27
10 vianočných darčekov pre starších pánov, ktorí tvrdia, že nič nepotrebujú. S naším zoznamom vybavíš otca, dedka či uja
10 vianočných darčekov pre starších pánov, ktorí tvrdia, že nič nepotrebujú. S naším zoznamom vybavíš otca, dedka či uja
pred 2 dňami
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Odporúčané
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Zdravie Všetko
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
refresher+
Odporúčané
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
pred 3 dňami
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
5. 12. 2025 8:30
Koľko klikov by si mal zvládnuť? Expert prezradil jasné čísla pre mužov aj ženy podľa veku
pred 3 dňami
Viac z Tech Všetko
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
2. 12. 2025 17:00
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
24. 11. 2025 9:00
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Poteš svoju frajerku na Vianoce. Toto je TOP 5 kúskov Victoria’s Secret, do ktorých sa ženy zamilujú na prvý pohľad
Móda
pred 34 minútami
PR správa
Poteš svoju frajerku na Vianoce. Toto je TOP 5 kúskov Victoria’s Secret, do ktorých sa ženy zamilujú na prvý pohľad
pred 34 minútami
Je jedno, čo vyberieš, pretože radosť z darčeka je zaručená.
Lukáš vlastní kávové plantáže v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lukáš vlastní kávové plantáže v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor)
pred 34 minútami
Títo Slováci si vybudovali vysnívanú kariéru v regióne, odkiaľ ľudia často odchádzajú. Pomohol im k tomu tento zamestnávateľ
PR správa
Títo Slováci si vybudovali vysnívanú kariéru v regióne, odkiaľ ľudia často odchádzajú. Pomohol im k tomu tento zamestnávateľ
pred hodinou
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. V novom ročníku sa stretnú tí najlepší z najlepších
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. V novom ročníku sa stretnú tí najlepší z najlepších
pred 2 hodinami
Luca Brassi v novom videu odpálil auto a spustil tým nový projekt 666. Toto je všetko, čo (zatiaľ) vieme
PR správa
Luca Brassi v novom videu odpálil auto a spustil tým nový projekt 666. Toto je všetko, čo (zatiaľ) vieme
včera o 20:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025
včera o 13:21
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
refresher+
Odporúčané
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
včera o 17:00
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
včera o 13:00
Známej OnlyFans modelke Bonnie Blue hrozí až 15 rokov väzenia. Spôsobila kontroverziu na Bali
Známej OnlyFans modelke Bonnie Blue hrozí až 15 rokov väzenia. Spôsobila kontroverziu na Bali
včera o 09:27
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
4. 12. 2025 15:57
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
pred 3 dňami
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
4. 12. 2025 11:15
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík?
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som si prácu v depe, aby som zistila, čo všetko zažívajú kuriéri. Koľko zarobia za jeden balík?
7. 12. 2025 8:30
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia