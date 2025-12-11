Darca spermií šíril rakovinovú mutáciu. Muž je otcom takmer 200 detí v Európe

Takmer 200 detí v Európe sa narodilo zo spermií darcu, u ktorého neodhalená genetická mutácia výrazne zvyšuje riziko rakoviny.
Medzinárodné vyšetrovanie odhalilo, že anonymný darca spermií s neodhalenou genetickou mutáciou, ktorá výrazne zvyšuje riziko rakoviny, splodil minimálne 197 detí. Niekoľko detí už ochorelo a niektoré, žiaľ, zomreli. V časti jeho spermií sa nachádzala mutácia génu TP53, ktorá spôsobuje Li-Fraumeniho syndróm, informuje o prípade BBC.
Táto mutácia poškodila gén TP53, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane buniek pred rakovinovým bujnením. V bežných tkanivách darcu sa chybný gén nachádza len minimálne. Problémom však je, že až pätina jeho spermií nesie nebezpečnú mutáciu. Deti, ktoré vznikli z takto postihnutých spermií, však túto mutáciu zdedili do každej jednej bunky v tele.
Darcova sperma sa používala približne 17 rokov a niektoré deti, ktoré mutáciu zdedili, už ochoreli na rakovinu alebo zomreli. Viacerí európski lekári ešte v tomto roku upozornili na problém na konferencii Európskej spoločnosti pre ľudskú genetiku. V tom čase bolo známych 67 detí narodených z darcu, z čoho 23 malo potvrdenú mutáciu a 10 už diagnostikovanú rakovinu.
Dánska spermobanka zdôrazňuje, že darca aj jeho rodina sú zdraví. Po zistení problému darcu okamžite zakázali ďalšie darcovstvo. Podľa odborníkov ide o mimoriadne závažnú diagnózu. Rodiny musia chodiť na celoživotné kontroly a preventívne zákroky.
Dánska Európska spermobanka, ktorá sperma predala, vyjadrila postihnutým rodinám „hlbokú sústrasť“ a priznala, že v niektorých krajinách bolo sperma použité na počatie príliš veľkého počtu detí.