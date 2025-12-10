Kategórie
dnes 10. decembra 2025 o 16:14
Zdenka Hvolková

Poznáme najpopulárnejšie mená roku 2025: Na Slovensku opäť vedie Sofia a Jakub

Poznáme najpopulárnejšie mená roku 2025: Na Slovensku opäť vedie Sofia a Jakub
Zdroj: Unsplash
Ministerstvo vnútra predstavilo tradičný koncoročný prehľad najčastejších mien, ktoré rodičia dávali svojim bábätkám v roku 2025.

Dievčatá vedie už roky Sofia, za ňou nasledujú Eliška a Ema, pričom Ema tento rok preskočila Ninu a vrátila sa do prvej trojky. Do TOP 20 sa prebojovala aj Rebeka, ktorá nahradila niektoré dlhoročné stálice.

U chlapcov dominoval Jakub, nasledovaný Samuelom a Oliverom, ktorý vytlačil Adama z tretej priečky. Nováčikmi v prvej dvadsiatke sú Sebastián a Dominik, kým mená ako Kristína, Ján či Patrik z rebríčka vypadli.

dieťa, bábätko
Zdroj: Alex Bodini, Unsplash
Zaujímavosťou je, že Sofia a Jakub sú na vrchole popularity takmer nepretržite od roku 2010. V minulosti ich občas vystriedali Adam, Ema či Nina, no dominanciu si vždy rýchlo vzali späť. Pred rokom 2009 patrila prvá priečka Viktórii a Samuelovi.

V širšej prvej päťdesiatke sa objavujú aj dnešné trendové mená ako Mateo, Noel, Artur, Matteo, Liam, Lucas, Amélia, Liliana, Melisa, Vivien či Liana.

TOP dievčenské mená 2025:

1. Sofia
2. Eliška
3. Ema
4. Nina
5. Viktória

6. Sára

7. Olívia

8. Natália

9. Diana

10. Mia

Nasledovali mená Tamara, Hana, Nela, Laura, Anna, Timea, Karolína, Emma, Júlia a Rebeka.

TOP chlapčenské mená 2025:

1. Jakub
2. Samuel
3. Oliver
4. Adam
5. Michal
6. Tomáš
7. Filip
8. Tobias
9. Šimon
10. Matias

Nasledovali mená Matej, Lukáš, Martin, Damián, Matúš, Dávid, Alex, Sebastián, Richard a Dominik.

