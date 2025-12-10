Ministerstvo vnútra predstavilo tradičný koncoročný prehľad najčastejších mien, ktoré rodičia dávali svojim bábätkám v roku 2025.
Dievčatá vedie už roky Sofia, za ňou nasledujú Eliška a Ema, pričom Ema tento rok preskočila Ninu a vrátila sa do prvej trojky. Do TOP 20 sa prebojovala aj Rebeka, ktorá nahradila niektoré dlhoročné stálice.
U chlapcov dominoval Jakub, nasledovaný Samuelom a Oliverom, ktorý vytlačil Adama z tretej priečky. Nováčikmi v prvej dvadsiatke sú Sebastián a Dominik, kým mená ako Kristína, Ján či Patrik z rebríčka vypadli.
Zaujímavosťou je, že Sofia a Jakub sú na vrchole popularity takmer nepretržite od roku 2010. V minulosti ich občas vystriedali Adam, Ema či Nina, no dominanciu si vždy rýchlo vzali späť. Pred rokom 2009 patrila prvá priečka Viktórii a Samuelovi.
V širšej prvej päťdesiatke sa objavujú aj dnešné trendové mená ako Mateo, Noel, Artur, Matteo, Liam, Lucas, Amélia, Liliana, Melisa, Vivien či Liana.
TOP dievčenské mená 2025:
|1. Sofia
|2. Eliška
|3. Ema
|4. Nina
|5. Viktória
|
6. Sára
|
7. Olívia
|
8. Natália
|
9. Diana
|
10. Mia
Nasledovali mená Tamara, Hana, Nela, Laura, Anna, Timea, Karolína, Emma, Júlia a Rebeka.
TOP chlapčenské mená 2025:
|1. Jakub
|2. Samuel
|3. Oliver
|4. Adam
|5. Michal
|6. Tomáš
|7. Filip
|8. Tobias
|9. Šimon
|10. Matias
Nasledovali mená Matej, Lukáš, Martin, Damián, Matúš, Dávid, Alex, Sebastián, Richard a Dominik.