Zákaz sociálnych sietí do 16 rokov? V Austrálii to už o pár týždňov bude realita

K rozhodnutiu viedla rozsiahla štúdia, podľa ktorej je väčšina detí vystavená škodlivému obsahu.
Nie je to tak dávno, čo sme písali o rozhodnutí austrálskej vlády zaradiť YouTube na zoznam sociálnych sietí zakázaných pre deti do 16 rokov. Najnovšie sa však ukázalo, že zákaz sa netýka len YouTube. V Austrálii sa mladší používatelia do 16 rokov nebudú môcť dostať ani na ďalšie veľké platformy.
K YouTube sa podľa najnovšieho rozhodnutia pridávajú aj Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, Reddit a dokonca aj streamovacie platformy Kick a Twitch.
Dôvodom je štúdia, ktorú si dala vyhotoviť vláda. Tá podľa BBC ukázala, že až 96 % detí vo veku 10 – 15 rokov používa sociálne siete a sedem z desiatich boli vystavené škodlivému obsahu či správaniu.
Nové pravidlá majú začať platiť už od 10. decembra. Vláda zároveň upozornila na možnosti overovania veku, ktoré môžu platformy využívať – od použitia vládnych identifikačných dokladov až po rozpoznávanie tváre, hlasu či automatického odhadu veku.