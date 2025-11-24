V ohrození sú aj cukrovkári. Vapovanie zasahuje oveľa viac než len dýchacie cesty

Vedci upozorňujú, že elektronické cigarety môžu zvyšovať riziko prediabetu a dokonca aj vzniku cukrovky.
Vapovanie sa stáva populárnou alternatívou pre fajčiarov, ktorí hľadajú „zdravšie“ fajčenie. Najnovšie výskumy však ukazujú, že ani elektronické cigarety nie sú tak neškodné. Jedna z najnovších štúdií potvrdila súvis medzi vapovaním a zvýšeným rizikom prediabetu a cukrovky.
Zaujímavé je, že riziká sa netýkajú len pľúc. Vedúci výskumu, Sulakshan Neupane, upozornil, že vapovanie môže ovplyvňovať aj metabolizmus: „Už nejde len o dýchanie. Musíme myslieť na celé telo – najmä na to, ako vapovanie ovplyvňuje metabolizmus a hladinu cukru v krvi,“ uviedol.
@doc.dewdrop Hope that clears that up? #doctor #vape #vaping #smoking #cigarettes #health #lungs #habit #addiction #addictionrecovery #nhs #teen #teenager #nicotine #nurse #doctorsoftiktok ♬ I'll Be Around (feat. Timbaland) (Radio Mix) - Cee-Lo
Štúdia, o ktorej informoval portál Knowridge, ukázala, že ľudia, ktorí používali iba e-cigarety, mali o 7 % vyššie riziko prediabetu, fajčiari bežných cigariet o 15 % a tí, ktorí kombinovali vapovanie s klasickým fajčením, až o 28 %.
Podobné rozdiely sa objavili aj pri vzniku cukrovky. Používatelia e-cigariet mali o 7 % vyššiu pravdepodobnosť jej vzniku, fajčiari o 9 % a kombinovaní užívatelia vykazovali ešte vyššie riziko. Výsledky tak naznačujú, že vapovanie môže ovplyvňovať zdravie oveľa viac, než si mnohí uvedomujú.