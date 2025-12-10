Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 10. decembra 2025 o 15:37
Čas čítania 0:56
Zdenka Hvolková

Aké boli posledné slová Ozzyho Osbourna? Manželka legendárneho speváka prehovorila o jeho smrti

Aké boli posledné slová Ozzyho Osbourna? Manželka legendárneho speváka prehovorila o jeho smrti
Zdroj: Piers Morgan Uncensored
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V emotívnom rozhovore pre Piers Morgan Uncensored opísala najťažšie chvíle svojho života.

Legendárny princ temnoty Ozzy Osbourne zomrel vo veku 76 rokov v rodinnom sídle v Buckinghamshire len pár minút po tom, čo spolu so Sharon strávili posledné chvíle. Manželka zosnulého speváka v rozhovore Piers Morgan Uncensored priznala, že ho našla v posilňovni po tom, čo utrpel infarkt, a okamžite pochopila, že je koniec.

Záchranári sa ho pokúšali oživiť, no márne. „Okamžite som vedela, že odišiel,“ priznala. Ozzy napriek vážnym zdravotným problémom trval na svojom poslednom koncerte vo Villa Parku. Lekári mu už pred vystúpením hovorili, že ho môže stáť život, no on odpovedal len: „Urobím to. Chcem to urobiť.“ Podľa Sharon cítil, že sa blíži jeho čas.

Odporúčané
Sedem faktov o Ozzym Osbournovi, ktoré si možno nevedel: čo vyviedol v Prahe a akým zvieratám odhryzol hlavy? Sedem faktov o Ozzym Osbournovi, ktoré si možno nevedel: čo vyviedol v Prahe a akým zvieratám odhryzol hlavy? 23. júla 2025 o 8:39
Ozzy Osbourne.
Ozzy Osbourne. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP/TASR

V rozhovore sa dotkla aj ich poslednej noci. Ozzy sa budil a okolo štvrtej ráno ju požiadal, aby ho pobozkala a objala. „Premýšľam, či som ho mala držať ešte silnejšie,“ povedala so slzami v očiach. Dvojica bola zosobášená od roku 1982 a patrila k najikonickejším párom šoubiznisu, aj napriek bojom s drogami, neverou či jeho častými zdravotnými problémami.

Sharon priznala, že sa po jeho smrti trápila natoľko, že ju od extrémnych myšlienok držala len rodina. Spomenula aj dojímavé reakcie fanúšikov a známych, ktoré jej pomáhajú prechádzať smútkom. Kondolencie dostala dokonca aj od prezidenta Donalda Trumpa a kráľa Karola III.

Odporúčané
Posledná rozlúčka s Ozzym Osbournom: Desaťtisíce smútiacich zaplavili ulice Birminghamu Posledná rozlúčka s Ozzym Osbournom: Desaťtisíce smútiacich zaplavili ulice Birminghamu 30. júla 2025 o 18:53
ozzy osbourne, rodina, pohřeb, birmingham
Zdroj: Leon Neal/Getty Images

Aj keď pripúšťa, že život bez Ozzyho je „úplne iný“, je odhodlaná naučiť sa s bolesťou žiť. „Boli sme spätí celé desaťročia. Nikdy sa znova nevydám.“

Odporúčané
Jakub Švec: Ako herec pracujem s ľudským životom, ale sám som ho nežil. Mal som veľmi zlé obdobie. (Rozhovor) Jakub Švec: Ako herec pracujem s ľudským životom, ale sám som ho nežil. Mal som veľmi zlé obdobie. (Rozhovor) 9. decembra 2025 o 17:00
Odporúčané
Yzomandias potvrdil, že patrí k špičke československej hudobnej scény. O2 arénu vypredal za pár hodín Yzomandias potvrdil, že patrí k špičke československej hudobnej scény. O2 arénu vypredal za pár hodín 10. decembra 2025 o 14:04
Odporúčané
Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna 10. decembra 2025 o 11:15
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
HUDBA OZZY OSBOURNE ÚMRTIA ZNÁMYCH OSOBNOSTÍ
Odporúčame
Jakub Švec: Ako herec pracujem s ľudským životom, ale sám som ho nežil. Mal som veľmi zlé obdobie. (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Jakub Švec: Ako herec pracujem s ľudským životom, ale sám som ho nežil. Mal som veľmi zlé obdobie. (Rozhovor)
včera o 17:00
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky e
refresher+
Odporúčané
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
pred 2 dňami
Vydal som sa do starých štôľní s minehunterom: Slovensko je posiate baňami v ktorých 100 rokov nikto nebol (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Vydal som sa do starých štôľní s minehunterom: Slovensko je posiate baňami v ktorých 100 rokov nikto nebol (Reportáž)
dnes o 09:00
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 € e
Sponzorovaný obsah
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
28. 11. 2025 13:00
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP) e
Sponzorovaný obsah
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP)
včera o 16:00
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku e
Sponzorovaný obsah
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
4. 12. 2025 12:00
Storky
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Denzel Curry na trenčianskom letisku. Pohoda oprášila rapový headline
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi
BAPE® x FOOTSHOP: Streetwear, za ktorý by sa nehanbili ani Lil Wayne či A$AP Roc...
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejšie módne tváre Anglicka
Lifestyle news
Poznáme najpopulárnejšie mená roku 2025: Na Slovensku opäť vedie Sofia a Jakub pred 26 minútami
Aké boli posledné slová Ozzyho Osbourna? Manželka legendárneho speváka prehovorila o jeho smrti pred hodinou
Šéf OpenAI Sam Altman priznal, že umelú inteligenciu používa aj pri výchove syna. Internet tým rozdelil na dva tábory pred hodinou
Yzomandias potvrdil, že patrí k špičke československej hudobnej scény. O2 arénu vypredal za pár hodín pred 2 hodinami
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025 pred 3 hodinami
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 € pred 3 hodinami
Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna dnes o 11:15
Zendaya a Robert Pattinson sa stávajú manželmi v novom filme „The Drama“. Pozri si prvý poster dnes o 10:16
Známej OnlyFans modelke Bonnie Blue hrozí až 15 rokov väzenia. Spôsobila kontroverziu na Bali dnes o 09:27
Spravodajstvo
Polícia SR Príspevky od štátu Podvod Krimi
Viac
Rušňovodiči odmietajú kamery v kabínach: Ministrovi dopravy napísali list a spúšťajú petíciu
pred 42 minútami
Bytová výstavba v Piešťanoch naberá tempo. Postavia stovky nových bytov
pred hodinou
Ostrá výmena na tlačovke: Kaliňák sa dostal do sporu s redaktorom Markízy Viktorom Serebryakovom
pred 2 hodinami

Viac z Osobnosti

Všetko
Ako rapídne chudnutie Ariany Grande a Cynthie Erivo spustilo paniku a prečo sú okolo fenoménu Wicked konšpirácie?
Odporúčané
Ako rapídne chudnutie Ariany Grande a Cynthie Erivo spustilo paniku a prečo sú okolo fenoménu Wicked konšpirácie?
včera o 14:00
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“
včera o 15:20
Julia Roberts v Česku navštívila second-hand. Majitelia prezradili, že herečke nechceli predať oblečenie
Julia Roberts v Česku navštívila second-hand. Majitelia prezradili, že herečke nechceli predať oblečenie
včera o 08:47
Sydney Sweeney reaguje na kritiku „Great Jeans“ kampane: „Som proti nenávisti a rozdeľovaniu“
Sydney Sweeney reaguje na kritiku „Great Jeans“ kampane: „Som proti nenávisti a rozdeľovaniu“
včera o 16:13
VIDEO: Daniel Radcliffe a Tom Felton sa po rokoch opäť stretli. Dvojica dojala fanúšikov objatím
VIDEO: Daniel Radcliffe a Tom Felton sa po rokoch opäť stretli. Dvojica dojala fanúšikov objatím
2. 12. 2025 15:42
Jakub Švec: Ako herec pracujem s ľudským životom, ale sám som ho nežil. Mal som veľmi zlé obdobie. (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub Švec: Ako herec pracujem s ľudským životom, ale sám som ho nežil. Mal som veľmi zlé obdobie. (Rozhovor)
včera o 17:00
Viac z Tech Všetko
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
2. 12. 2025 17:00
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
24. 11. 2025 9:00
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
Viac z Hudba Všetko
Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna
Zahraničné
dnes o 11:15
Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna
dnes o 11:15
Yzomandias potvrdil, že patrí k špičke československej hudobnej scény. O2 arénu vypredal za pár hodín
pred 2 hodinami
Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT)
3. 12. 2025 11:00
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Zendaya a Robert Pattinson sa stávajú manželmi v novom filme „The Drama“. Pozri si prvý poster
Filmy
dnes o 10:16
Zendaya a Robert Pattinson sa stávajú manželmi v novom filme „The Drama“. Pozri si prvý poster
dnes o 10:16
Nominácie na Zlaté glóbusy sú vonku. Vedie DiCaprio, škandinávska dráma a upíri
pred 2 dňami
Peaky Blinders mieria do vojny v epickom filme. Vieme, kedy sa vráti Tommy Shelby
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Yzomandias potvrdil, že patrí k špičke československej hudobnej scény. O2 arénu vypredal za pár hodín
Hudba
pred 2 hodinami
Yzomandias potvrdil, že patrí k špičke československej hudobnej scény. O2 arénu vypredal za pár hodín
pred 2 hodinami
Oznámenie halového koncertu sa už od začiatku prezentovalo ako historický moment pre český rap a realita to len potvrdila.
Privítaj rok 2026 štýlovo. Toto je 10 silvestrovských outfitov, s ktorými budeš hviezdou večera
Privítaj rok 2026 štýlovo. Toto je 10 silvestrovských outfitov, s ktorými budeš hviezdou večera
pred 2 hodinami
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
pred 3 hodinami
Získaj podpisy od slovenskej hokejovej reprezentácie. 11. decembra sa v Banskej Bystrici uskutoční veľká autogramiáda
PR správa
Získaj podpisy od slovenskej hokejovej reprezentácie. 11. decembra sa v Banskej Bystrici uskutoční veľká autogramiáda
dnes o 12:00
5 tipov, ako si vďaka technológiám užiť Vianoce s tými, ktorí sú ďaleko
PR správa
5 tipov, ako si vďaka technológiám užiť Vianoce s tými, ktorí sú ďaleko
dnes o 10:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Známej OnlyFans modelke Bonnie Blue hrozí až 15 rokov väzenia. Spôsobila kontroverziu na Bali
Známej OnlyFans modelke Bonnie Blue hrozí až 15 rokov väzenia. Spôsobila kontroverziu na Bali
dnes o 09:27
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko
pred 2 dňami
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025
pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
4. 12. 2025 15:57
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
4. 12. 2025 11:15
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
pred 2 dňami
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
3. 12. 2025 10:30
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia