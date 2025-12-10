V emotívnom rozhovore pre Piers Morgan Uncensored opísala najťažšie chvíle svojho života.
Legendárny princ temnoty Ozzy Osbourne zomrel vo veku 76 rokov v rodinnom sídle v Buckinghamshire len pár minút po tom, čo spolu so Sharon strávili posledné chvíle. Manželka zosnulého speváka v rozhovore Piers Morgan Uncensored priznala, že ho našla v posilňovni po tom, čo utrpel infarkt, a okamžite pochopila, že je koniec.
Záchranári sa ho pokúšali oživiť, no márne. „Okamžite som vedela, že odišiel,“ priznala. Ozzy napriek vážnym zdravotným problémom trval na svojom poslednom koncerte vo Villa Parku. Lekári mu už pred vystúpením hovorili, že ho môže stáť život, no on odpovedal len: „Urobím to. Chcem to urobiť.“ Podľa Sharon cítil, že sa blíži jeho čas.
V rozhovore sa dotkla aj ich poslednej noci. Ozzy sa budil a okolo štvrtej ráno ju požiadal, aby ho pobozkala a objala. „Premýšľam, či som ho mala držať ešte silnejšie,“ povedala so slzami v očiach. Dvojica bola zosobášená od roku 1982 a patrila k najikonickejším párom šoubiznisu, aj napriek bojom s drogami, neverou či jeho častými zdravotnými problémami.
Sharon priznala, že sa po jeho smrti trápila natoľko, že ju od extrémnych myšlienok držala len rodina. Spomenula aj dojímavé reakcie fanúšikov a známych, ktoré jej pomáhajú prechádzať smútkom. Kondolencie dostala dokonca aj od prezidenta Donalda Trumpa a kráľa Karola III.
Aj keď pripúšťa, že život bez Ozzyho je „úplne iný“, je odhodlaná naučiť sa s bolesťou žiť. „Boli sme spätí celé desaťročia. Nikdy sa znova nevydám.“