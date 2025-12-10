Okolnosti tragédie sú stále predmetom vyšetrovania.
Hudobný svet zasiahla smutná správa. Uznávaného amerického operného speváka Jubilanta Sykesa (†71) našli mŕtveho vo svojom dome v meste Santa Monica. Podľa polície mal na tele viacero bodných rán. Na miesto vyrazili policajti po tom, ako v pondelok (8. december) večer prijali hlásenie o prebiehajúcom útoku, informoval o tom portál people.com.
Jubilant Sykes (1954-2025) pic.twitter.com/LWrM86QUmT— Robert W. Rust (@rwalterrust) December 10, 2025
Z vraždy je podozrivý jeho syn
V dome sa nachádzal aj jeho 31-ročný syn Micah, ktorého policajti bez odporu zadržali. Momentálne čelí podozreniu z vraždy a je vo väzbe na kauciu vo výške dvoch miliónov dolárov. Prípad posudzuje okresná prokuratúra v Los Angeles, ktorá rozhodne o prípadnom vznesení oficiálnych obvinení. Na mieste činu zaistili aj zbraň, ktorou skutok pravdepodobne spáchal.
Bol nominovaný na cenu Grammy
Jubilant Sykes patril medzi rešpektované osobnosti operného sveta. V roku 2009 bol nominovaný na cenu Grammy za účinkovanie v nahrávke diela Mass od skladateľa Leonarda Bernsteina. Počas svojej kariéry vystupoval na prestížnych svetových scénach a spolupracoval s mnohými známymi umelcami. Po umelcovi zostala manželka Cecilia a traja synovia. Okolnosti tragédie sú stále predmetom vyšetrovania.