Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 10. decembra 2025 o 11:15
Čas čítania 0:44
Natália Mišániová

Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna

Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna
Zdroj: x.com/ @gettymusic
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Okolnosti tragédie sú stále predmetom vyšetrovania.

Hudobný svet zasiahla smutná správa. Uznávaného amerického operného speváka Jubilanta Sykesa (†71) našli mŕtveho vo svojom dome v meste Santa Monica. Podľa polície mal na tele viacero bodných rán. Na miesto vyrazili policajti po tom, ako v pondelok (8. december) večer prijali hlásenie o prebiehajúcom útoku, informoval o tom portál people.com.

Z vraždy je podozrivý jeho syn 

V dome sa nachádzal aj jeho 31-ročný syn Micah, ktorého policajti bez odporu zadržali. Momentálne čelí podozreniu z vraždy a je vo väzbe na kauciu vo výške dvoch miliónov dolárov. Prípad posudzuje okresná prokuratúra v Los Angeles, ktorá rozhodne o prípadnom vznesení oficiálnych obvinení. Na mieste činu zaistili aj zbraň, ktorou skutok pravdepodobne spáchal.

Bol nominovaný na cenu Grammy 

Jubilant Sykes patril medzi rešpektované osobnosti operného sveta. V roku 2009 bol nominovaný na cenu Grammy za účinkovanie v nahrávke diela Mass od skladateľa Leonarda Bernsteina. Počas svojej kariéry vystupoval na prestížnych svetových scénach a spolupracoval s mnohými známymi umelcami. Po umelcovi zostala manželka Cecilia a traja synovia. Okolnosti tragédie sú stále predmetom vyšetrovania.

Odporúčané
Zendaya a Robert Pattinson sa stávajú manželmi v novom filme „The Drama“. Pozri si prvý poster Zendaya a Robert Pattinson sa stávajú manželmi v novom filme „The Drama“. Pozri si prvý poster 10. decembra 2025 o 10:16
Odporúčané
Známej OnlyFans modelke Bonnie Blue hrozí až 15 rokov väzenia. Spôsobila kontroverziu na Bali Známej OnlyFans modelke Bonnie Blue hrozí až 15 rokov väzenia. Spôsobila kontroverziu na Bali 10. decembra 2025 o 9:27
Odporúčané
Sydney Sweeney reaguje na kritiku „Great Jeans“ kampane: „Som proti nenávisti a rozdeľovaniu“ Sydney Sweeney reaguje na kritiku „Great Jeans“ kampane: „Som proti nenávisti a rozdeľovaniu“ 9. decembra 2025 o 16:13
Jubilant Sykes.
Jubilant Sykes. Zdroj: x.com/ @gettymusic
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
SPRÁVY ZO SVETA
Odporúčame
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO) e
Sponzorovaný obsah
Na konci rande zostal Miro bez trička. Prečo zostal polonahý a zaujal tým Nasťu? (MENUČKO)
pred 2 dňami
Vydal som sa do starých štôľní s minehunterom: Slovensko je posiate baňami v ktorých 100 rokov nikto nebol (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Vydal som sa do starých štôľní s minehunterom: Slovensko je posiate baňami v ktorých 100 rokov nikto nebol (Reportáž)
pred 3 hodinami
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku e
Sponzorovaný obsah
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
4. 12. 2025 12:00
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 € e
Sponzorovaný obsah
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
28. 11. 2025 13:00
Jakub Švec: Ako herec pracujem s ľudským životom, ale sám som ho nežil. Mal som veľmi zlé obdobie. (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Jakub Švec: Ako herec pracujem s ľudským životom, ale sám som ho nežil. Mal som veľmi zlé obdobie. (Rozhovor)
včera o 17:00
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky e
refresher+
Odporúčané
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
pred 2 dňami
Storky
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Denzel Curry na trenčianskom letisku. Pohoda oprášila rapový headline
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi
BAPE® x FOOTSHOP: Streetwear, za ktorý by sa nehanbili ani Lil Wayne či A$AP Roc...
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejšie módne tváre Anglicka
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
Lifestyle news
Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna pred hodinou
Zendaya a Robert Pattinson sa stávajú manželmi v novom filme „The Drama“. Pozri si prvý poster pred 2 hodinami
Známej OnlyFans modelke Bonnie Blue hrozí až 15 rokov väzenia. Spôsobila kontroverziu na Bali pred 3 hodinami
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things včera o 17:04
Sydney Sweeney reaguje na kritiku „Great Jeans“ kampane: „Som proti nenávisti a rozdeľovaniu“ včera o 16:13
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“ včera o 15:20
Máme najkrajšie dresy. V zahraničnom rebríčku TOP olympijských dresov sa slovenskí hokejisti ocitli na prvom mieste včera o 14:45
U mladých ľudí rastie počet prípadov zákerného typu rakoviny. Vedci hľadajú odpoveď včera o 13:07
Sziget oznámil prvých interpretov. Vystúpia Twenty One Pilots, Lewis Capaldi či sombr včera o 11:07
Spravodajstvo
Príspevky od štátu Polícia SR Dopravné správy Podvod
Viac
Obyvatelia týchto obcí budú mať nárok na príspevok od štátu. Týka sa mimoriadných udalostí v rokoch 2023 až 2025
pred 10 minútami
Ministerstvo vnútra dostalo pokutu 70-tisíc eur. Úrad na ochranu oznamovateľov potvrdil porušenie zákona
pred 38 minútami
Mimoriadna udalosť v Bratislave: Na Hlavnej stanici sa vykoľajil vlak
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT)
Česko
3. 12. 2025 11:00
Odporúčané
Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT)
3. 12. 2025 11:00
Dočkáme sa po 17 rokoch strateného albumu Slipknot? „2026 je ten rok,“ tvrdí Clown
Dočkáme sa po 17 rokoch strateného albumu Slipknot? „2026 je ten rok,“ tvrdí Clown
pred 2 dňami
Getrova producentská kariéra ho dostala až do LA a na tracky s Lil Babym. „Zašli sme tam, kam pred nami ešte nikto iný“ (Rozhovor)
Getrova producentská kariéra ho dostala až do LA a na tracky s Lil Babym. „Zašli sme tam, kam pred nami ešte nikto iný“ (Rozhovor)
pred 3 dňami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Ektor s úprimným trackom, nový album od Zaya aj klubový remix hitu Big Stepper od PTK
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Ektor s úprimným trackom, nový album od Zaya aj klubový remix hitu Big Stepper od PTK
5. 12. 2025 11:00
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách
3. 12. 2025 16:22
Spotify Wrapped 2025 je vonku! Utekaj si pozrieť svoje hudobné štatistiky
Spotify Wrapped 2025 je vonku! Utekaj si pozrieť svoje hudobné štatistiky
3. 12. 2025 13:52
Viac z Osobnosti Všetko
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“
včera o 15:20
Ako rapídne chudnutie Ariany Grande a Cynthie Erivo spustilo paniku a prečo sú okolo fenoménu Wicked konšpirácie?
včera o 14:00
Sydney Sweeney reaguje na kritiku „Great Jeans“ kampane: „Som proti nenávisti a rozdeľovaniu“
včera o 16:13
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Odporúčané
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Móda Všetko
Footshop a BAPE® prinášajú collab, aký tu ešte nebol. Pozri si fresh kúsky, ktoré servíruje Zdeněk Pohlreich
Doplnky
včera o 12:00
V spolupráci
Footshop a BAPE® prinášajú collab, aký tu ešte nebol. Pozri si fresh kúsky, ktoré servíruje Zdeněk Pohlreich
včera o 12:00
Quarter-zip svetre nahradili mikiny. Využi nový must-have trend do kancelárie aj na rande
1. 12. 2025 11:00
December je plný teniskových bangrov: Nike Air Force 1 pre Kobeho Bryanta či bežecký kúsok s kryštálmi Swarovski®
5. 12. 2025 16:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Získaj podpisy od slovenskej hokejovej reprezentácie. 11. decembra sa v Banskej Bystrici uskutoční veľká autogramiáda
Šport
pred 33 minútami
PR správa
Získaj podpisy od slovenskej hokejovej reprezentácie. 11. decembra sa v Banskej Bystrici uskutoční veľká autogramiáda
pred 33 minútami
Uži si skvelý hokejový zážitok priamo na Námestí SNP v Banskej Bystrici.
5 tipov, ako si vďaka technológiám užiť Vianoce s tými, ktorí sú ďaleko
PR správa
5 tipov, ako si vďaka technológiám užiť Vianoce s tými, ktorí sú ďaleko
pred 2 hodinami
Vydal som sa do starých štôľní s minehunterom: Slovensko je posiate baňami v ktorých 100 rokov nikto nebol (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vydal som sa do starých štôľní s minehunterom: Slovensko je posiate baňami v ktorých 100 rokov nikto nebol (Reportáž)
pred 3 hodinami
CLOSE FRIENDS s hospodárom Martinom a Marekom Fašiangom z Farmy: Páčila sa im niekedy nejaká farmárka?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s hospodárom Martinom a Marekom Fašiangom z Farmy: Páčila sa im niekedy nejaká farmárka?
včera o 18:00
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
včera o 17:04
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko
pred 2 dňami
Známej OnlyFans modelke Bonnie Blue hrozí až 15 rokov väzenia. Spôsobila kontroverziu na Bali
Známej OnlyFans modelke Bonnie Blue hrozí až 15 rokov väzenia. Spôsobila kontroverziu na Bali
pred 3 hodinami
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“
včera o 15:20
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
4. 12. 2025 15:57
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
4. 12. 2025 11:15
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
pred 2 dňami
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
3. 12. 2025 10:30
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Späť
Zdieľať
Diskusia