Svetoznáma britská bývalá OnlyFans modelka, Bonnie Blue, čelí ďalšej kontroverzii. Po tom, čo jej samotná platforma OnlyFans dala trvalý zákaz zverejňovať obsah, sa rozhodla točiť tradičnejší pornografický obsah.
Ako zastávku na svoje natáčacie turné si vybrala indonézsky ostrov Bali, kde si prenajala „bangbus“, natáčacie pornostúdio v dodávke. V Indonézii, prevažne moslimskej krajine, sa to ale polícii nepáčilo a zasiahla.
Vo štvrtok 4. decembra sa polícia vlámala do pojazdného pornoštúdia a zatkla okrem Bonnie Blue aj 17 ďalších turistov mužského pohlavia vo veku medzi 19 a 40 rokmi. Štrnásť z nich, austrálskej národnosti, je podľa informácií serveru Independent už na slobode a zvyšní traja, jeden Austrálčan a dvaja Britovia, zostávajú stále v zadržiavacej cele.
Sama Bonnie Blue bola prepustená v sobotu, ale bez svojho pasu. Po ďalších 48 hodin musela pre ďalšie vyšetrovanie zostať na ostrove. Ak by bola odsúdená za nelegálnu produkciu pornografie, mohol by ju čakať trest odňatia slobody až na pätnásť rokov a pokuta v prepočte takmer 310-tisíc eur.