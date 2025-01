Onlyfans modelka Bonnie Blue pokorila rekord. Za 12 hodín mala sex s viac ako tisíc mužmi

Prekonala tak pornoherečku Lisu Sparks, ktorá si prvenstvo držala od roku 2004.

OnlyFans modelka Bonnie Blue pokorila rekord. Za jeden deň mala sex s 1057 mužmi. Na Instagrame sa zdôverila, že sa po akte cíti úplne v poriadku a má len slabé bolesti.

Styk s rekordným počtom mužov sa jej podaril počas 12 hodín. Zhodnotila však, že sa necíti vôbec zle. „Mám pocit, že som mala ťažký deň v spálni, čo je presne to, čo som mala. Myslím, že keby to pokračovalo tak, ako to prebiehalo prvé tri-štyri hodiny, mala by som problémy,“ opísala svoju skúsenosť.

Podľa jej slov bola miestnosť, v ktorej sa akt odohrával, úplne preplnená. „Trošku vám to priblížim, na začiatku to bol gang bang po gang bangu. Potom sme robili skupinky po piatich, ktoré sa striedali,“ priblížila.

Tento rekord sa chystala pokoriť OnlyFans modelka Lily Philips. Nedávno mala sex so 100 mužmi počas jedného dňa. Aj napriek tomu, že tvrdila, že po styku stratila sebaúctu, chystala sa ešte na náročnejší deň.

Bonnie Blue svojím výkonom prekonala herečku z filmov pre dospelých Lisu Sparks. Tá mala v roku 2004 sex s 919 mužmi počas jedného dňa.