Sydney Sweeney reaguje na kritiku „Great Jeans“ kampane: „Som proti nenávisti a rozdeľovaniu“

Po tom, čo sa reklama American Eagle so sloganom „Sydney Sweeney Has Great Jeans“ stala terčom kritiky pre údajné rasistické konotácie, herečka prvýkrát prehovorila.
Sydney Sweeney sa po intenzívnom mlčaní vyjadrila k marketingovej kampani, ktorá vzbudila vášnivé diskusie naprieč sociálnymi sieťami. Billboardy s nápisom „Sydney Sweeney Has Great Jeans“ mali pôvodne propagovať kvalitu novej džínsovej kolekcie American Eagle, no časť verejnosti v slogane videla aj skrytý odkaz na „great genes“, teda výraz spätý s eugenikou či oslavou „výborných génov“ bielych ľudí.
Kritici tvrdia, že kampaň s modrookou blondínkou a hviezdou seriálu Euphoria môže evokovať nebezpečnú rétoriku o „čistom pôvode“ či nadradenosti rasy. Marketingová odborníčka Dr. Anastasia Kārkliņa Gabriel ju dokonca označila za jedno z najrasistickejších marketingových úsilí posledných rokov.
Herečka však v nedávnej The Tonight Show s Jimmym Fallonom zdôraznila, že kampaň podporila jednoducho preto, lebo má značku rada, a nečakala, že slogan vyvolá podobné asociácie. „Bola som úprimne prekvapená reakciou,“ uviedla. „Nepodporujem žiadne názory, ktoré si ľudia s týmto vizuálom spojili. Som proti nenávisti a rozdeľovaniu.“
Sydney priznala, že mlčanie jej situáciu len skomplikovalo. „Mnohí mi pripisujú motívy a nálepky, ktoré nie sú pravdivé. Chcem ľudí spájať, nie deliť,“ povedala. Dodala, že verí, že nový rok prinesie viac pozornosti tomu, čo nás spája.
Paradoxne, kampaň mala aj dobročinný rozmer. Limitovaná kolekcia Sydney Jean podporuje organizáciu Crisis Text Line, ktorá pomáha obetiam domáceho násilia.