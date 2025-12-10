Nový film sľubuje zmes komédie, drámy a romantiky.
Nezávislé štúdio A24, známe svojím citom pre originálne filmy, oznámilo svoj nový projekt The Drama prostredníctvom príspevku na Instagrame s jednoduchým odkazom: „THE DRAMA. Formal invitation to follow.“ Bez konkrétneho dátumu, iba s tajomným „save the date“, fanúšikovia okamžite spozorneli.
Film napísal a režíruje Kristoffer Borgli a podľa dostupných informácií pôjde o zmes komédie, drámy a romantiky. Podľa stránky IMDb má príbeh sledovať snúbencov, ktorých počas svadobného týždňa postaví pred skúšku nečakaný zvrat.
A24 neskôr zverejnilo aj falošné oznámenie o zásnubách, sprevádzané čiernobielou fotografiou Roberta Pattinsona a Zendaye s výrazným diamantovým prsteňom. Výstrižok z novín Boston Globe, ktorý mohol byť súčasťou marketingovej kampane, predstavuje postavy Emmu Hardwoodovú a Charlieho Thompsona spolu s detailmi o ich „rodinách“, vzdelaní a profesiách.
Najpozoruhodnejší je však koniec textu, kde sa objavuje dátum svadby: 3. apríl 2026. Fanúšikovia sa domnievajú – a zdá sa, že oprávnene –, že práve v tento deň by mal mať The Drama premiéru. Takže áno: dátum si môžete oficiálne zapísať do kalendára.