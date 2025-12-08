Od roku 1944 udeľuje Hollywood Foreign Press Association „Zlaté glóby“, ktoré sú popri Oscaroch jednou z najprestížnejších cien v Hollywoode a vo svete vôbec.
Podujatie s bohatou históriou dnes odhaľuje mená nominovaných na tohtoročné ocenenia. Slávnostný ceremoniál odovzdávania Zlatých glóbusov sa uskutoční 11. januára a my sme pre teba vybrali tie najzaujímavejšie kategórie, v ktorých sa bližšie pozrieme na osobnosti a tituly bojujúce o zisk prestížnej sošky.
Vedie dráma s DiCapriom
Favoritom, aspoň čo sa týka nominácií, je Jedna bitka za druhou s Leonardom DiCapriom a Chase Infiniti v hlavných úlohách. Dráma od Paula T. Andersona má deväť nominácií. Na päty mu šliapu Citová hodnota Joachima Triera s ôsmimi nomináciami a Hriešnici so siedmimi. Všetky tri tituly nájdeš hneď v prvej kategórii, ktorá je venovaná najlepšej réžii.
Najlepšia filmová réžia
- Paul Thomas Anderson – Jedna bitka za druhou (One Battle After Another)
- Ryan Coogler – Hriešnici (Sinners)
- Guillermo Del Toro – Frankenstein
- Jafar Panahi – Drobná nehoda (It Was Just An Accident)
- Joachim Trier – Citová hodnota (Sentimental Value)
- Chloé Zhao – Hamnet
Najlepšia televízna dráma
- Diplomatické vzťahy (The Diplomat)
- Urgent (The Pitt)
- Pluribus
- Oddelenie (Severance)
- Slow Horses
- The White Lotus
Najlepší herec v televíznej dráme
- Sterling K. Brown – Paradise
- Diego Luna – Andor
- Gary Oldman – Slow Horses
- Mark Ruffalo – Jednotka (Task)
- Adam Scott – Oddelenie (Severance)
- Noah Wyle – Urgent (The Pitt)
Najlepšia herečka v televíznej dráme
- Kathy Bates – Matlock
- Britt Lower – Oddelenie (Severance)
- Helen Mirren – Krajina gangov (Mobland)
- Bella Ramsey – The Last of Us
- Keri Russell – Diplomatické vzťahy (The Diplomat)
- Rhea Seehorn – Pluribus
Najlepšia televízna komédia
- Základná škola Willarda Abbotta (Abbott Elementary)
- Medveď (The Bear)
- Stále v kurze (Hacks)
- Toto nikto nechce (Nobody Wants This)
- Iba vraždy v budove (Only Murders In The Building)
- Štúdio (The Studio)
Najlepší herec v televíznej komédii
- Adam Brody – Toto nikto nechce (Nobody Wants This)
- Steve Martin – Iba vraždy v budove (Only Murders In The Building)
- Glen Powell – Chad Powerds
- Seth Rogen – Štúdio (The Studio)
- Martin Short – Iba vraždy v budove (Only Murders In The Building)
- Jeremy Allen White – Medveď (The Bear)
Najlepšia herečka v televíznej komédii
- Kristen Bell – Toto nikto nechce (Nobody Wants This)
- Ayo Edebiri – Medveď (The Bear)
- Selena Gomez – Len vraždy v budove (Only Murders In The Building)
- Natasha Lyonne – S ľadovým pokojom (Poker Face)
- Jenna Ortega – Wednesday
- Jean Smart – Stále v kurze (Hacks)
Najlepšia filmová dráma
- Frankenstein
- Hamnet
- Drobná nehoda (It Was Just An Accident)
- Tajný agent (The Secret Agent)
- Citová hodnota (Sentimental Value)
- Hriešnici (Sinners)
Najlepší herec vo filmovej dráme
- Joel Edgerton – Sny o vlakoch (Train Dreams)
- Oscar Isaac – Frankenstein
- Dwayne Johnson – Drvič v ringu (The Smashing Machine)
- Michael B. Jordan – Hriešnici (Sinners)
- Wagner Moura – Tajný agent (The Secret Agent)
- Jeremy Allen White – Springsteen: Vyveď ma z ničoty
Najlepšia herečka vo filmovej dráme
- Jessie Buckley – Hamnet
- Jennifer Lawrence – Die My Love
- Renate Reinsve – Citová hodnota (Sentimental Value)
- Julia Roberts – Obvinenie (After The Hunt)
- Tessa Thompson – Hedda
- Eva Victor – Sorry, Baby
Najlepšia filmová komédia
- Blue Moon
- Bugonia
- Veľký Marty (Marty Supreme)
- Nie je iná možnosť (No Other Choice)
- Nová vlna (Nouvelle Vague)
- Jedna bitka za druhou (One Battle After Another)
Najlepšia herečka vo filmovej komédii
- Rose Byrne – Keby som mala nohy, nakopem ťa (If I Had Legs I'd Kick You)
- Cynthia Erivo – Čarodejka: Druhá časť (Wicked: For Good)
- Kate Hudson – Smutný song (Song Sung Blue)
- Chase Infiniti – Jedna bitka za druhou (One Battle After Another)
- Amanda Seyfried – Svedectvo o Ann Lee (The Testament Of Ann Lee)
- Emma Stone – Bugonia
Najlepší herec vo filmovej komédii
- Timothée Chalamet – Veľký Marty (Marty Supreme)
- George Clooney – Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio – Jedna bitka za druhou (One Battle After Another)
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Lee Byung-Hun – Nenahraditeľný (No Other Choice)
- Jesse Plemons – Bugonia
Najlepšia miniséria alebo televízny film
- Adolescent
- Jej vina (All Her Fault)
- To monštrum vo mne (Beast In Me)
- Black Mirror
- Zomrieť pre sex (Dying For Sex)
- Prateľkyňa (The Girlfriend)
Najlepší herec v minisérii alebo televíznom filme
- Jacob Elordi – Úzka cesta na ďaleký sever (The Narrow Road To The Deep North)
- Paul Giamatti – Black Mirror
- Stephen Graham – Adolescencia
- Charlie Hunnam – Monštrum: príbeh Eda Geina (Monster: The Ed Gein Story)
- Jude Law – Black Rabbit
- Matthew Rhys – To monštrum vo mne (Beast In Me)
Najlepšia herečka v minisérii alebo televíznom filme
- Claire Danes – To monštrum vo mne (Beast In Me)
- Rashida Jones – Black Mirror
- Amanda Seyfried – Dlhá priehľadná rieka (Long Bright River)
- Sarah Snook – Jej vina (All Her Fault)
- Michelle Williams – Zomrieť pre sex (Dying For Sex)
- Robin Wright – The Girlfriend
Celý zoznam nominácií nájdeš v tomto odkaze. Tri dni pred oficiálnym ceremoniálom sa uskutoční „Golden Eve“, kde dve herečky získajú sošky za celoživotný prínos. Filmovú cenu Cecilla B. DeMilla získa Helen Mirren a cenu Carol Burnett za celoživotný prínos televízii získa hviezda Seksi v Meste, Sarah Jessica Parker.