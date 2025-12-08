Kategórie
včera 8. decembra 2025 o 17:04
Michal Drahný

Nominácie na Zlaté glóbusy sú vonku. Vedie DiCaprio, škandinávska dráma a upíri

Od roku 1944 udeľuje Hollywood Foreign Press Association „Zlaté glóby“, ktoré sú popri Oscaroch jednou z najprestížnejších cien v Hollywoode a vo svete vôbec.

Podujatie s bohatou históriou dnes odhaľuje mená nominovaných na tohtoročné ocenenia. Slávnostný ceremoniál odovzdávania Zlatých glóbusov sa uskutoční 11. januára a my sme pre teba vybrali tie najzaujímavejšie kategórie, v ktorých sa bližšie pozrieme na osobnosti a tituly bojujúce o zisk prestížnej sošky.

Vedie dráma s DiCapriom

Favoritom, aspoň čo sa týka nominácií, je Jedna bitka za druhou s Leonardom DiCapriom a Chase Infiniti v hlavných úlohách. Dráma od Paula T. Andersona má deväť nominácií. Na päty mu šliapu Citová hodnota Joachima Triera s ôsmimi nomináciami a Hriešnici so siedmimi. Všetky tri tituly nájdeš hneď v prvej kategórii, ktorá je venovaná najlepšej réžii.

Najlepšia filmová réžia

  • Paul Thomas Anderson – Jedna bitka za druhou (One Battle After Another)
  • Ryan Coogler – Hriešnici (Sinners)
  • Guillermo Del Toro – Frankenstein
  • Jafar Panahi – Drobná nehoda (It Was Just An Accident)
  • Joachim Trier – Citová hodnota (Sentimental Value)
  • Chloé Zhao – Hamnet

Najlepšia televízna dráma

  • Diplomatické vzťahy (The Diplomat)
  • Urgent (The Pitt)
  • Pluribus
  • Oddelenie (Severance)
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Najlepší herec v televíznej dráme

  • Sterling K. Brown – Paradise
  • Diego Luna – Andor
  • Gary Oldman – Slow Horses
  • Mark Ruffalo – Jednotka (Task)
  • Adam Scott – Oddelenie (Severance)
  • Noah Wyle – Urgent (The Pitt)
white lotus
Zdroj: Max/propagační materiál
Najlepšia herečka v televíznej dráme

  • Kathy Bates – Matlock
  • Britt Lower – Oddelenie (Severance)
  • Helen Mirren – Krajina gangov (Mobland)
  • Bella Ramsey – The Last of Us
  • Keri Russell – Diplomatické vzťahy (The Diplomat)
  • Rhea Seehorn – Pluribus

Najlepšia televízna komédia

  • Základná škola Willarda Abbotta (Abbott Elementary)
  • Medveď (The Bear)
  • Stále v kurze (Hacks)
  • Toto nikto nechce (Nobody Wants This)
  • Iba vraždy v budove (Only Murders In The Building)
  • Štúdio (The Studio)

Najlepší herec v televíznej komédii

  • Adam Brody – Toto nikto nechce (Nobody Wants This)
  • Steve Martin – Iba vraždy v budove (Only Murders In The Building)
  • Glen Powell – Chad Powerds
  • Seth Rogen – Štúdio (The Studio)
  • Martin Short – Iba vraždy v budove (Only Murders In The Building)
  • Jeremy Allen White – Medveď (The Bear)
The Bear seriál
Zdroj: Hulu/propagační materiál

Najlepšia herečka v televíznej komédii

  • Kristen Bell – Toto nikto nechce (Nobody Wants This)
  • Ayo Edebiri – Medveď (The Bear)
  • Selena Gomez – Len vraždy v budove (Only Murders In The Building)
  • Natasha Lyonne – S ľadovým pokojom (Poker Face)
  • Jenna Ortega – Wednesday
  • Jean Smart – Stále v kurze (Hacks)

Najlepšia filmová dráma

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Drobná nehoda (It Was Just An Accident)
  • Tajný agent (The Secret Agent)
  • Citová hodnota (Sentimental Value)
  • Hriešnici (Sinners)

Najlepší herec vo filmovej dráme

  • Joel Edgerton – Sny o vlakoch (Train Dreams)
  • Oscar Isaac – Frankenstein
  • Dwayne Johnson – Drvič v ringu (The Smashing Machine)
  • Michael B. Jordan – Hriešnici (Sinners)
  • Wagner Moura – Tajný agent (The Secret Agent)
  • Jeremy Allen White – Springsteen: Vyveď ma z ničoty

Najlepšia herečka vo filmovej dráme

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Jennifer Lawrence – Die My Love
  • Renate Reinsve – Citová hodnota (Sentimental Value)
  • Julia Roberts – Obvinenie (After The Hunt)
  • Tessa Thompson – Hedda
  • Eva Victor – Sorry, Baby
die my love
Zdroj: MUBI/ propagační materiál

Najlepšia filmová komédia

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Veľký Marty (Marty Supreme)
  • Nie je iná možnosť (No Other Choice)
  • Nová vlna (Nouvelle Vague)
  • Jedna bitka za druhou (One Battle After Another)

Najlepšia herečka vo filmovej komédii

  • Rose Byrne – Keby som mala nohy, nakopem ťa (If I Had Legs I'd Kick You)
  • Cynthia Erivo – Čarodejka: Druhá časť (Wicked: For Good)
  • Kate Hudson – Smutný song (Song Sung Blue)
  • Chase Infiniti – Jedna bitka za druhou (One Battle After Another)
  • Amanda Seyfried – Svedectvo o Ann Lee (The Testament Of Ann Lee)
  • Emma Stone – Bugonia

Najlepší herec vo filmovej komédii

  • Timothée Chalamet – Veľký Marty (Marty Supreme)
  • George Clooney – Jay Kelly
  • Leonardo DiCaprio – Jedna bitka za druhou (One Battle After Another)
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Lee Byung-Hun – Nenahraditeľný (No Other Choice)
  • Jesse Plemons – Bugonia

Najlepšia miniséria alebo televízny film

  • Adolescent
  • Jej vina (All Her Fault)
  • To monštrum vo mne (Beast In Me)
  • Black Mirror
  • Zomrieť pre sex (Dying For Sex)
  • Prateľkyňa (The Girlfriend)

Najlepší herec v minisérii alebo televíznom filme

  • Jacob Elordi – Úzka cesta na ďaleký sever (The Narrow Road To The Deep North)
  • Paul Giamatti – Black Mirror
  • Stephen Graham – Adolescencia
  • Charlie Hunnam – Monštrum: príbeh Eda Geina (Monster: The Ed Gein Story)
  • Jude Law – Black Rabbit
  • Matthew Rhys – To monštrum vo mne (Beast In Me)

Najlepšia herečka v minisérii alebo televíznom filme

  • Claire Danes – To monštrum vo mne (Beast In Me)
  • Rashida Jones – Black Mirror
  • Amanda Seyfried – Dlhá priehľadná rieka (Long Bright River)
  • Sarah Snook – Jej vina (All Her Fault)
  • Michelle Williams – Zomrieť pre sex (Dying For Sex)
  • Robin Wright – The Girlfriend

Celý zoznam nominácií nájdeš v tomto odkaze. Tri dni pred oficiálnym ceremoniálom sa uskutoční „Golden Eve“, kde dve herečky získajú sošky za celoživotný prínos. Filmovú cenu Cecilla B. DeMilla získa Helen Mirren a cenu Carol Burnett za celoživotný prínos televízii získa hviezda Seksi v Meste, Sarah Jessica Parker.

