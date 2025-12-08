Pozreli sme sa na to, ktoré krajiny skončili na vrchole a ako v rebríčku dopadlo Slovensko.
V lete sme ti priniesli prehľad najbezpečnejších krajín sveta podľa prestížneho hodnotenia HelloSafe Safety Index. Tentoraz sa pozrieme na nový rebríček, ktorý hodnotí bezpečnosť trochu inak – viac sa zameriava na mier, mieru násilia, politickú stabilitu, ozbrojené konflikty a úroveň militarizácie.
Podľa Global Peace Indexu (GPI) sa Slovensko v roku 2025 umiestnilo na 28. priečke. Víťazom rebríčka sa opäť stal Island, ktorý si prvé miesto drží nepretržite už od roku 2008 a dlhodobo patrí medzi najbezpečnejšie krajiny na svete.
O tom, aký je život na Islande, pre BBC hovorila aj Inga Rós Antoníusdóttir, rodáčka z Islandu a generálna riaditeľka spoločnosti Intrepid Travel North Europe. „Ľudia môžu bez obáv prechádzať sami aj v noci, bežne uvidíš bábätká pokojne spať v kočíkoch pred kaviarňami a miestna polícia dokonca nenosí zbrane,“ povedala.
Do prvej päťky sa okrem Islandu dostali aj Írsko, Nový Zéland, Rakúsko a Švajčiarsko. Obyvatelia týchto krajín sa zhodujú, že pocit bezpečia nevychádza len z nízkej kriminality, ale aj zo stabilného prostredia, fungujúcich inštitúcií a silného sociálneho poriadku, ktoré považujú za základ pokojného života. Česká republika sa umiestnila na 11. priečke rebríčka.
|Poradie
|Krajina
|
1.
|Island
|2.
|Írsko
|3.
|Nový Zéland
|4.
|Rakúsko
|5.
|Švajčiarsko
|6.
|Singapur
|7.
|Portugalsko
|8.
|Dánsko
|9.
|Slovinsko
|10.
|Fínsko