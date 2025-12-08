Zabudni na drahé testy či náročné tréningy. Jednoduchý klik dokáže prezradiť o tvojej sile, kondícii aj biologickom veku omnoho viac, než si myslíš.
Kto si chce rýchlo overiť, ako na tom je fyzicky, nemusí chodiť do laboratória. Odborníci pripomínajú, že obyčajné kliky sú jedným z najlepších indikátorov sily aj kardiovaskulárnej kondície. Podľa Mayo Clinic ide o efektívny spôsob, ako zmerať svalovú silu aj vytrvalosť, a čo je dôležité, počet klikov, ktorý zvládneš urobiť bezprostredne za sebou, veľa prezradí o tvojej celkovej forme.
Správna technika je základ: telo v jednej línii, ruky o niečo širšie ako ramená, plynulé klesanie aj zdvih. Začiatočníci môžu štartovať na kolenách, ale opäť, počíta sa len poctivá séria. Koľko klikov by sme však mali zvládnuť podľa nášho veku?
15–19 rokov: 18–24 klikov
20–29 rokov: 15–20 klikov
30–39 rokov: 13–19 klikov
40–49 rokov: 11–14 klikov
50–59 rokov: 7–10 klikov
60–69 rokov: 5–11 klikov
70–79 rokov: 3–8 klikov (aj na kolenách)
80+: 2–5 klikov (aj na kolenách)
Do 25 rokov: 28 klikov
Do 35 rokov: 21 klikov
Do 45 rokov: 16 klikov
Do 55 rokov: 12 klikov
Do 65 rokov: 10 klikov
Experti odporúčajú používať tieto čísla ako motiváciu, nie ako nástroj stresu. Ak sa aj momentálne nachádzaš pod „normou“, cieľ je jasný - postupne sa na ňu dostať. A ak už teraz zvládaš viac, znamená to, že tvoja kondícia je nadpriemerná.
Bez ohľadu na výsledok platí, že pravidelný pohyb vytvára pozitívnu spätnú väzbu a možno čoskoro spravíš toľko klikov, koľko by mal zvládnuť niekto o polovicu mladší.