dnes 30. novembra 2025 o 9:42
Natália Mišániová

Prelom v umelej inteligencii: AI vie na základe CT snímok rozpoznať dlhodobý stres v tele

Prelom v umelej inteligencii: AI vie na základe CT snímok rozpoznať dlhodobý stres v tele
Zdroj: Pexels - MART PRODUCTION
Do výskumu zahrnuli takmer 3 000 pacientov

Umelá inteligencia už dokáže na bežných CT snímkach hrudníka odhaliť aj dlhodobý stres, ktorý môže zvyšovať riziko srdcového zlyhania, informoval web Euronews.

Vedci vytvorili hlboký model učenia, ktorý automaticky meria veľkosť nadobličiek – žliaz, ktoré regulujú hormóny ovplyvňujúce metabolizmus, imunitu, krvný tlak a reakcie na stres. Nadobličky tak fungujú ako biologický ukazovateľ chronickej záťaže organizmu.

Objektívne meranie chronického stresu

Do výskumu zahrnuli takmer 3 000 pacientov. Porovnávali objem nadobličiek s údajmi z dotazníkov o strese a hladinami kortizolu. Ukázalo sa, že zväčšené nadobličky sú spojené s vyšším stresom a vyšším rizikom srdcového zlyhania, píše Medical Xpress.

Podľa rádiológa Shadpoura Demehriho ide o prvý spoľahlivý spôsob, ako objektívne zmerať chronický stres, bez potreby opierať sa iba o dotazníky.

Ak sa tieto výsledky potvrdia, CT snímky by mohli lekárom pomôcť včas identifikovať pacientov so zvýšeným stresom a ponúknuť im skoršiu prevenciu alebo psychologickú podporu.

CT pristroj
Zdroj: commons.wikimedia.org
