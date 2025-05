Máš práve skúškové alebo ti na stole stojí veľa práce? Vyskúšaj tieto dychové cvičenia. Ja sa vďaka nim cítim lepšie a možno pomôžu aj tebe.

Nervy a stresové vypätie zažíva každý z nás. Sú ľudia, ktorých len tak niečo nerozhodí a do situácií, v ktorých by pociťovali stres, sa dostávajú len zriedka. No sú aj takí, ktorí sa dokážu vystresovať z každej maličkosti a nepríjemný pocit, ktorý stres a strach vyvoláva, zažívajú takmer na dennej báze.

Proti stresu sa dá bojovať rôzne. V prvom rade závisí na tom, aké situácie ťa stresujú a ako často sa do nich dostávaš. Miera tvojej reakcie na danú situáciu je tiež individuálna a odvíja sa od rôznych faktorov. Ja osobne patrím k ľuďom, ktorých stresuje time management či zdravie.

Zdroj: Unsplash/ Angelina Sarycheva

Mám šťastie, že škola a práca mi tento stav spôsobujú len málokedy a bez ohľadu na to, na akú skúšku idem, nemám stres ani úzkosť. Nič to nemení na tom, že sa občas nahnevám, rozhorčím alebo vystresujem a potrebujem sa ukľudniť. Z viacerých strán som počúvala, aby som vyskúšala dychové cvičenie. Je to v podstate prvá pomoc pri strese a úzkosti a je to prvý krok k tomu byť opäť „v pohode.“

Rady som si zobrala k srdcu a niektoré populárne dychové cvičenia som začala robiť pravidelne. V článku som spísala výber piatich, ktoré mi pomáhajú a cítim sa vďaka nim lepšie. Ku každému cvičeniu máš zároveň presný návod na to, ako ho správne praktizovať.

Disclaimer: To, že jednotlivé cvičenia pomohli mne, neznamená, že zaberú aj tebe. Ako píšem vyššie, každý na rôzne situácie reagujeme inak a to, či ti dané cvičenia zaberú, záleží aj od miery tvojej rozrušenosti. Odporúčam ti jednotlivé cvičenia vyskúšať a verím, že si medzi nimi nájdeš také, ktoré ti pomôže zvládnuť náročné situácie. Nie som odborníčka a v článku ti prinášam rady a tipy, ktoré vychádzajú z mojej osobnej skúsenosti.

Pravidlá dychového cvičenia, ktorými sa riadim:

1. Praktizuj ho na mieste, ktoré ti je komfortné

Keď sa potrebuješ ukľudniť a rozhodneš sa, že si pomôžeš dychovým cvičením, je dôležité, aby si ho robil na mieste, ktoré ťa nebude stresovať. Mne osobne pomáha, keď sa zatvorím sama do miestnosti. Viem, že to vždy nejde, no ak ťa chytí stres napríklad v nákupnom centre, odporúčam odísť napríklad do kabínky v obchode alebo na WC, kde budeš mať súkromie, aspoň v rámci možností. Z vlastnej skúsenosti viem, že okolitý ruch ťa môže ešte viac stresovať a dychové cvičenie nebude také efektívne.

2. Opakuj obľúbené cvičenie, aj keď si psychicky v pohode

Hovorí sa, že opakovanie je matka múdrosti a mne sa to pri dychových cvičeniach potvrdilo. Naučiť sa správne a efektívne dýchať je náročné a nedá sa to zo dňa na deň. Odporúčam ti cvičenie skúšať hocikedy, keď ti to napadne. Zlepšíš sa v tom a keď ho budeš potrebovať využiť „na ostro,“ výsledok bude ešte lepší.

3. Netlač na seba

Je v pohode, ak ti to nejde alebo nie si práve v nálade na dychové cvičenie. Tvojím cieľom je dostať sa do duševnej pohody a nedosiahneš to, ak sa budeš do niečoho nútiť. Ak sa ti bude zdať, že sa ti nedarí správne dýchať, nesiľ to. Môžeš to vyskúšať neskôr alebo úplne niekedy inokedy, keď na to budeš mať náladu.

Dýchacie techniky

1. Boxové dýchanie 4-4-4-4



Pri tejto technike je ideálne sedieť rovno na stoličke. Princípom metódy je, že každý z nasledujúcich krokov robíš po dobu štyroch sekúnd.

- Nadychuj sa 4 sekundy

- Zadrž dych na 4 sekundy

- Vydychuj 4 sekundy

- Opäť zadrž dych 4 sekundy

- Cvik opakuj niekoľkokrát. Keďže sa to nazýva boxové dýchanie, môžeš si popri ňom vizualizovať, ako kreslíš štvorec. Počas každých štyroch sekúnd v mysli nakreslíš jednu jeho čiaru.

Zdroj: Pinterest

2. Koherentné dýchanie

Cieľom tohto cvičenia je urobiť šesť dychov za jednu minútu. Vďaka tomu, že budeš dýchať pomaly a kontrolovane, by si sa mal uvoľniť a cítiť sa lepšie. Ako na to?

- Nadychuj sa 5 sekúnd.

- Vydychuj 5 sekúnd.

- Opakuj 6-krát po sebe.

Zdroj: Pinterest

3. Leví dych Simhasana

Toto cvičenie môže vyzerať trochu komicky, no vychádza zo starého učenia jogy a jeho zmyslom je uvoľniť napätie. Ako na to?

1. Pohodlne si sadni a polož ruky na kolená

2. Nadýchni sa nosom

3. Vydýchni hlasno ústami (napríklad aaah) a pri výdychu vyplaz jazyk.

4. Opakuj 3-5 krát.

Zdroj: Pinterest/ Yoga ou Ioga - Só Muda a Escrita Yoga ou Ioga - Só Muda a Escrita

4. Dýchanie 3-3-6

Táto technika je podobná prvej. Rozdiel je v intervaloch dýchania. Tento spôsob je dobré využiť v situáciách, keď cítiš, že sa stres zintenzívňuje. Je to jednoduchá a efektívna technika, ktorá sa dá využiť takmer na akomkoľvek mieste.

1. Pohodne si sadni

2. Nadychuj sa tri sekundy

3. Vydychuj tri sekundy

4. Zadrž dych na šesť sekúnd

5. 4-5 krát zopakuj

Zdroj: Pinterest/ dailytelegraph

5. Dýchanie cez zovreté pery

Keď sa potrebuješ rýchlo uvoľniť a vyventilovať, vrelo ti odporúčam aj túto metódu.

1. Nadýchni sa nosom 2-4 sekundy

2. Vydychuj úzkymi ústami, ako keby si sfukoval sviečku po dobu 4-6 sekúnd.

3. Zopakuj 10-15krát.

Zdroj: Pinterest

Verím, že si medzi týmito technikami nájdeš svoju obľúbenú a pomôže ti vždy, keď to budeš potrebovať. Nezabúdaj, že naše psychické zdravie je rovnako dôležité ako fyzické. Ak máš pocit, že je toho na teba veľa, je úplne v poriadku priznať si, že to nezvládaš. Vyhľadať pomoc nie je hanba a návšteva psychológa ti určite pomôže opäť nájsť psychickú pohodu a naučí ťa, ako konať vo vypätých situáciách.