16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý

Z kinosály nebudeš odchádzať so suchými očami.
Čo robiť, keď ťa tvoji kamaráti začnú náhle šikanovať a nemáš okolo seba žiadnu podporu? O tom je belgická dráma Neboj, som v pohode (originálny názov T'inquiète) z roku 2024, ktorá umelecky a citlivo otvára dôležitú tému: aké vážne následky môže mať šikana od okolia.
Režisérka filmu Solange Cicurel sa pri tvorbe filmu inšpirovala vlastnou 14-ročnou dcérou, ktorá sa tiež stala obeťou šikany na škole. Snímku už videlo približne 50 000 študentov vo Francúzsku a Belgicku a aktuálne sa začal premietať aj na Slovensku. Jeho cieľom je zobraziť skutočnú realitu psychického teroru na školách a edukovať mládež. Film Neboj, som v pohode si môžeš teraz pozrieť v kinách CinemaCity alebo Cinemax.
Dej
Snímka zobrazuje príbeh Emmy (hrá ju Lanna De Palmaert), obľúbenej a sebavedomej 16-ročnej stredoškoláčky, ktorej život sa od základov zrúti po tom, ako sa na škole začne šíriť jej intímne video.
Jej spolužiaci neberú únik videa na ľahkú váhu a obrátia sa proti Emme. Protagonistka čelí dennodenne posmeškom a psychickému nátlaku, ale jej rodina nič netuší. Emma následne kolabuje a upadá do kómy. Nikto, dokonca ani jej milujúci rodičia, nechápe, čo sa stalo a čo viedlo k jej psychickému zrúteniu. Rodičia (Émilie Dequenne a Stéphane De Groodt) sú zúfalí a snažia sa nájsť odpovede.
Príbeh je vyrozprávaný prostredníctvom retrospektívy. Počas kómy sa duch Emmy oddelí od jej tela, aby zistil, čo všetko viedlo k tragickej udalosti. „Emmin duch“ všetko okolo seba vidí, počuje a dokáže cestovať do minulosti. Postupom deja sa dozvieš všetky udalosti a zistíš skutočnosti, ktoré priviedli Emmu na pokraj síl – od nenápadných poznámok až po systematickú šikanu a tlak sociálnych sietí.
„Verím, že filmy majú patričnú silu i čaro zobrazovať aktuálne problémy a priblížiť ich cieľovému publiku. Aj slovenskí tínedžeri čelia rovnakým nástrahám ako hrdinovia belgickej novinky. Tento film dokáže otvoriť silnú tému, umožní rodičom aj ich deťom nahliadnuť do kľúčových momentov a zamyslieť sa nad tým, či vytvoriť priestor pre následnú diskusiu,“ vysvetľuje Public Relations Partner, Orange Slovensko Michal Korec.
Orange Slovensko plánuje organizované premietania na školách, kde sa budú konať aj diskusie s psychológmi a edukovanie pedagógov. Okrem iného odporúča mladým ľuďom a rodičom, aby si prečítali odborné články na stránke beznastrah.online, ktoré edukujú o bezpečnosti na internete a kyberšikane.
Ak si ty obeťou šikany, alebo takého niekoho poznáš, vyhľadaj pomoc. Na Slovensku existuje niekoľko liniek pomoci s vyškolenými odborníkmi, ktorí ti vedia poradiť v ťažkých situáciách: 0800 500 333 je anonymná poradňa, na ktorú sa dovoláš 24/7.
Exkluzívne premietanie filmu sa konalo 6. októbra v kine Cinemacity (Eurovea) a bolo určené len pre pozvaných hostí. Pozvanie prijali médiá, influenceri aj ďalšie zaujímavé osobnosti zo Slovenska. Premiéry sa zúčastnila aj režisérka Solange Cicurel a hlavná herečka Lanna De Palmaert, ktoré opísali svoje pocity a zážitky z natáčania.
„Chcela som ukázať, ako sa populárne, vyrovnané dievča môže ocitnúť v takejto situácii, bez toho, aby si to niekto všimol. Aká dynamika to spôsobí? Je to ako pavučina, do ktorej sa postupne zapletie. Môže sa brániť, ale keď je raz uväznená, nedokáže sa vyslobodiť. Keď vám dieťa odpovie ‚Neboj sa‘, práve vtedy sa treba začať obávať. Zdalo sa mi urgentné a zásadné túto otázku otvoriť, pretože sa stala skutočným problémom v našich školách. Film sme chceli použiť ako nástroj na vyvolanie diskusie,“ hovorí režisérka filmu Solange Cicurel.
Solange dodala, že najdôležitejším aspektom filmu je posolstvo. Poďla nej je dôležité hovoriť o šikane aj keď sme svedkom. „Pre mňa bolo dôležité, aby Emma nebola iba pasívna obeť – na začiatku sa vie brániť, je obľúbená a integrovaná, a predsa sa stane obeťou. Takéto veci sa môžu stať komukoľvek. A nikto si nezaslúži byť šikanovaný. Nezáleží na tom, čo ste povedali alebo urobili – nikto si to nezaslúži.“