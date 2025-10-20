Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku

Inšpiruj sa prevedeniami z prehliadkových mól.
S príchodom chladnejšieho počasia čoraz častejšie siahame po denime. Kvalitné a dobre padnúce rifle by mali tvoriť základ každého šatníka. Pozreli sme sa na aktuálne kolekcie známych módnych domov a vybrali pre teba niekoľko trendov z prehliadkových mól, ktoré budú túto sezónu (vrátane začiatku budúceho roka) dominovať.
Návrat ku klasike
Módne domy sa opäť začínajú vracať ku klasickým siluetám – častokrát ide o jednoduché prevedenie rovného strihu. Na fashion weekoch ich ukázali značky ako Tory Burch, S.S. Daley alebo francúzska Marine Serre.
S ikonickými Levi's 501, ktoré sa preslávili hlavne v 90. rokoch, určite nešliapneš vedľa. Ak by si túto jeseň mala investovať iba do jedného denimového kúsku, odporúčame ti siahnuť práve po tejto siluete – je nadčasová a v šatníku ti vydrží roky.
💙 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- LEVI'S '501' – 94,90 € (119,95 €)
- LEVI'S '501Crop Lightweight' – 94,90 € (119,95 €)
- Calvin Klein 90's Straight Jeans – 56,49 € (124,95 €)
Voľné a baggy
Do zadných kútov šatníka neodkladaj ani baggy nohavice. Okrem klasických 90's strihov nedochádzajú ani široké prevedenia pripomínajúce 00's. Inšpiruj sa napríklad prehliadkou Coach a ich ready to wear kolekciou, ktorú značka predviedla na fashion weeku v New Yorku.
💙 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- LEVI'S Baggy Džínsy '94' – od 69,95 €
- LEVI'S Široký strih – 79,95 €
Vyblednutý denim so „špinavým“ efektom
Jedným z prekvapivých trendov, ktoré predviedli módne domy ako Acne, Ottolinger alebo Balenciaga na sezónu FW25 je denim so zodratým alebo „špinavým“ efektom. Nižšie si môžeš pozrieť ukážku z Acne ready to wear kolekcie a uvidíš, že tento trend nie je iba streetstyle záležitosť, ale môže pôsobiť aj elegantne.
💙 Do nákupného košíka sme ti vybrali:
- Carhartt WIP Brandon Pant – 120 €
- Bershka – 37,90 €
Výrazný šev
Posledným dominujúcim jesenným trendom podľa prehliadkových mól je denim s výrazným prešívaním. Ak uprednostňuješ skôr elegantné kúsky a strihy, toto je trend, po ktorom by si mala určite siahnuť. Na inšpiráciu sme vybrali look z prehliadky dánskej značky Munthe.
💙 Do nákupného košíka sme ti vybrali: