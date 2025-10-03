Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 3. októbra 2025 o 18:36
Čas čítania 1:01
Zdenka Hvolková

Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu

Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu
Zdroj: Unsplash/Martin Magnemyr
ZDRAVIE BICYKLE CHOROBY ELEKTROBICYKLE ZDRAVIE
Cyklistika nie je len spôsob, ako sa rýchlejšie dostať cez rannú zápchu či ušetriť na benzíne.

Podľa novej rozsiahlej štúdie publikovanej v JAMA Network Open môže pravidelné šliapanie do pedálov zohrávať zásadnú úlohu aj v prevencii demencie a Alzheimerovej choroby.

Vedci sledovali takmer 480-tisíc účastníkov z Veľkej Británie počas viac než 13 rokov. Zistili, že tí, ktorí pravidelne volili bicykel ako formu dopravy, mali o 19 % nižšie riziko vzniku demencie a dokonca až o 22 % nižšie riziko Alzheimerovej choroby v porovnaní s ľuďmi, ktorí preferovali pasívnu dopravu autom, autobusom či vlakom.

BICYKLE CHOROBY ELEKTROBICYKLE ZDRAVIE
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Unsplash/Martin Magnemyr
