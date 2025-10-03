Cyklistika nie je len spôsob, ako sa rýchlejšie dostať cez rannú zápchu či ušetriť na benzíne.
Podľa novej rozsiahlej štúdie publikovanej v JAMA Network Open môže pravidelné šliapanie do pedálov zohrávať zásadnú úlohu aj v prevencii demencie a Alzheimerovej choroby.
Vedci sledovali takmer 480-tisíc účastníkov z Veľkej Británie počas viac než 13 rokov. Zistili, že tí, ktorí pravidelne volili bicykel ako formu dopravy, mali o 19 % nižšie riziko vzniku demencie a dokonca až o 22 % nižšie riziko Alzheimerovej choroby v porovnaní s ľuďmi, ktorí preferovali pasívnu dopravu autom, autobusom či vlakom.
Výskumníci navyše objavili súvislosť medzi cyklistikou a väčším objemom hipokampu, časti mozgu zodpovednej za pamäť a učenie. Tento objav je prvým dôkazom, že bicyklovanie môže súvisieť nielen s lepším fyzickým, ale aj s dlhodobým kognitívnym zdravím.
„Cyklistika si vyžaduje vyššiu mieru sústredenia, koordinácie a fyzickej námahy, čo môže pozitívne ovplyvniť činnosť mozgu,“ vysvetľujú odborníci pre CNN. Podľa nich zlepšuje prietok krvi, podporuje neuroplasticitu a celkovú kondíciu.
Samotní autori štúdie však upozorňujú, že ide o observačný výskum, teda nejde o definitívny dôkaz, že práve bicyklovanie zabraňuje demencii. Ukazuje však jasnú spojitosť a pridáva sa k dlhému zoznamu benefitov, ktoré pravidelný pohyb prináša.
Zaujímavosťou je aj kontrast s chôdzou. Kým obyčajná prechádzka bola spojená s miernym poklesom rizika demencie, pri Alzheimerovej chorobe sa objavilo dokonca vyššie riziko. Vedci to vysvetľujú tým, že ľudia s prvými nenápadnými problémami s rovnováhou či pamäťou môžu začať uprednostňovať kratšie pešie presuny namiesto bicykla či auta.
Odborníci sa zhodujú, že najväčší prínos prináša pravidelný a intenzívnejší pohyb. Ak sa teda väčšinu dňa presúvate autom, možno je čas vymeniť ho aspoň na kratšie trasy za bicykel.