Oplatí sa investovať do nehnuteľností pri mori?
Zaujímalo ťa niekedy, koľko stojí dom na pobreží v Taliansku, luxusný apartmán v novostavbe v Batumi, dom v Grécku či apartmány v Chorvátsku?
- Čo bolo najnáročnejšie na riešenie kúpy bytu v Taliansku.
- Koľko stál pred pár rokmi apartmán v populárnom Batumi a ako sa tam oplatí podľa Adama Gečevského investovať.
- Koľko stáli pred rokmi apartmány na pobreží v Grécku a aké sú výhody ich vlastnenia.
- Koľko stoja energie v Chorvátsku a ako sa tam zmenil za posledné roky trh.
Spojili sme sa s niekoľkými zaujímavými ľuďmi, ktorí sa nedávno, prípadne z rôznych rodinných dôvodov dostali k nehnuteľnostiam pri mori. Zaujíma nás hlavne to, koľko daná nehnuteľnosť stála, aké sú najväčšie výhody a nevýhody vlastnenia nehnuteľnosti v zahraničí pri mori alebo aké drahé sú bežné náklady na energie a poplatky.
Na tieto aj ďalšie otázky sme sa pýtali napríklad Bohuša, ktorý má dom v Taliansku neďaleko ikonického Cinque Terre. Odpovedala nám tiež Silvia, ktorá s manželom vlastní apartmány v Grécku. Oslovili sme Adama, ktorý má už pár rokov byt v gruzínskom Batumi a tiež Lukáša, ktorý spravuje apartmány v chorvátskom letovisku Rogoznica.
Bohuš - byt v Taliansku
Bohumil Pokstefl, ktorý sa objavil aj v rebríčku Forbes 30pod30, vlastní dom v talianskej dedinke Biassa. Pár desiatok minút od ikonického Cinque Terre, na skok do mesta La Spezia.
Lokalita má parádne výhľady a aktuálne ju Bohuš len mierne upravuje, skôr zveľaďuje. Byt so záhradou a terasou je pripravený aj pre hostí, pričom ako sám potvrdil pre Refresher, august mal plne obsadený.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aké nevýhody prináša vlastnenie apartmánu v Taliansku.
- Koľko stojí luxusný byt v gruzínskom Batumi.
- Čo je najlepšie a najhoršie na vlastnení apartmánových domov v Chorvátsku.
- Na čo si musíš dať pri kúpe nehnuteľností v zahraničí pozor.
- Koľko stáli pred rokmi apartmány na pobreží v Grécku.
- V čom je výhodné vlastniť nehnuteľnosť mimo štátu Európskej únie.
- Prečo sa hokejista rozhodol kúpiť dom v chorvátskom letovisku a čo si myslí o cenách na Jadrane vs. na Slovensku.