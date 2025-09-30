Kategórie
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 30. septembra 2025 o 17:00
Čas čítania 6:54
Timotej Gašper

Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku

Aké je to mať nehnuteľnosť pri mori? Pýtali sme sa Slovákov, ktorí vlastnia byty v Chorvátsku, Grécku, Taliansku či Gruzínsku
Zdroj: Archív respondentov
ZAUJÍMAVOSTI CHORVÁTSKO GRÉCKO MORE NEHNUTEĽNOSTI SLOVÁCI ŠPANIELSKO TALIANSKO
Oplatí sa investovať do nehnuteľností pri mori?

Zaujímalo ťa niekedy, koľko stojí dom na pobreží v Taliansku, luxusný apartmán v novostavbe v Batumi, dom v Grécku či apartmány v Chorvátsku? 

V tomto článku si prečítaš:
  • Čo bolo najnáročnejšie na riešenie kúpy bytu v Taliansku.
  •  Koľko stál pred pár rokmi apartmán v populárnom Batumi a ako sa tam oplatí podľa Adama Gečevského investovať.
  • Koľko stáli pred rokmi apartmány na pobreží v Grécku a aké sú výhody ich vlastnenia.
  • Koľko stoja energie v Chorvátsku a ako sa tam zmenil za posledné roky trh.

Spojili sme sa s niekoľkými zaujímavými ľuďmi, ktorí sa nedávno, prípadne z rôznych rodinných dôvodov dostali k nehnuteľnostiam pri mori. Zaujíma nás hlavne to, koľko daná nehnuteľnosť stála, aké sú najväčšie výhody a nevýhody vlastnenia nehnuteľnosti v zahraničí pri mori alebo aké drahé sú bežné náklady na energie a poplatky. 

Na tieto aj ďalšie otázky sme sa pýtali napríklad Bohuša, ktorý má dom v Taliansku neďaleko ikonického Cinque Terre. Odpovedala nám tiež Silvia, ktorá s manželom vlastní apartmány v Grécku. Oslovili sme Adama, ktorý má už pár rokov byt v gruzínskom Batumi a tiež Lukáša, ktorý spravuje apartmány v chorvátskom letovisku Rogoznica.

domy v zahraničí domy v zahraničí domy v zahraničí domy v zahraničí
Zobraziť galériu
(16)

Refresher ti pravidelne prináša články o Slovákoch, ktorí žijú v zahraničí a opisujú svoje životné rozdiely a zaujímavosti z rôznych kútov sveta. Prečítaj si napríklad o Dávidovi z Dubaja, Matúšovi z Bruneja, Adamovi z Gruzínska či Samovi z Kolumbie. 

Ak ťa baví podobný obsah a chceš nás podporiť, staň sa členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity, ďakujeme za tvoju podporu! 

Bohuš - byt v Taliansku 

Bohumil Pokstefl, ktorý sa objavil aj v rebríčku Forbes 30pod30, vlastní dom v talianskej dedinke Biassa. Pár desiatok minút od ikonického Cinque Terre, na skok do mesta La Spezia.

Výhľad z domu v Taliansku, Biassa
Výhľad z domu v Taliansku, Biassa Zdroj: Archív respondentov

Lokalita má parádne výhľady a aktuálne ju Bohuš len mierne upravuje, skôr zveľaďuje. Byt so záhradou a terasou je pripravený aj pre hostí, pričom ako sám potvrdil pre Refresher, august mal plne obsadený.

CHORVÁTSKO GRÉCKO MORE NEHNUTEĽNOSTI SLOVÁCI ŠPANIELSKO TALIANSKO
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Reporter
Všetky články
Tvorím reportáže, píšem o gastronómii, zaujímavostiach z domova aj zo sveta a vyhľadávam inšpiratívnych ľudí.
Náhľadový obrázok: Casa Zabka / Bohus Pokstefl
