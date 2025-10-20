Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Aures Holdings.
dnes 20. októbra 2025 o 15:15
Čas čítania 2:56
Sponzorovaný obsah

Rekordné tržby a úspešná segmentácia zákazníkov prinášajú AURESu ďalší rast

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Skupina AURES Holdings, prevádzkovateľ siete autocentier AAA AUTO a Mototechna, dosiahla v prvých troch štvrťrokoch 2025 historicky najlepšie výsledky.

AA AUTO a Mototechna, dosiahla v prvých troch štvrťrokoch 2025 historicky najlepšie výsledky. Do konca septembra predala 86 226 áut, čo je o 300 viac ako za celý posledný predcovidový rok 2019. Tohtoročný tretí kvartál bol zároveň najsilnejším tretím štvrťrokom v histórii spoločnosti, kedy predaj po prvýkrát prekonal hranicu 30-tisíc vozidiel. Okrem pokračujúcej expanzie a digitalizácie vníma spoločnosť ako dôvod svojho úspechu aj rozvoj segmentácie ponuky automobilov a skupín zákazníkov.

„Tento rok potvrdzuje, že naša stratégia rozvoja a segmentácie zákazníkov funguje na všetkých trhoch. Rastieme v Českej republike, na Slovensku i v Poľsku, pričom si udržiavame vysokú úroveň spokojnosti zákazníkov,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings.

Aures Holdings
Zdroj: SITA / Aures Holdings

Rekordný rast a expanzia siete

Skupina v súčasnosti pôsobí vo viac ako 70 lokalitách v štyroch krajinách, vrátane troch call centier a piatich importno-exportných centier. Ponúka viac ako 19 000 áut a denne predá vyše 340 vozidiel. Najväčší medziročný nárast predajov zaznamenala v Českej republike, výrazne však stúpli aj v Poľsku a na Slovensku. Do konca roka 2025 plánuje AURES Holdings prekonať minuloročný rekord 109 000 predaných áut.

Odporúčané
Odpočet DPH pri služobných autách po 1. 1. 2026: čo to znamená pre firmy, SZČO a prečo dáva zmysel mobilita ako služba Odpočet DPH pri služobných autách po 1. 1. 2026: čo to znamená pre firmy, SZČO a prečo dáva zmysel mobilita ako služba 13. októbra 2025 o 12:36

Zaujímavou novinkou sú expresné pobočky AAA AUTO v menších mestách, ktoré umožňujú rýchlejší a pohodlnejší nákup auta. Tento koncept na Slovensku spoločnosť nasadila v Dunajskej Strede, kde sa medzičasom pretransformoval na plnohodnotnú pobočku. Ďalšie dve expresné pobočky sa pripravujú v Ružomberku a Prievidzi.

Zákazníci dôverujú značke viac ako kedykoľvek predtým

Podľa Karolíny Topolovej sú kľúčom k úspechu nielen sieť a technológie, ale aj rastúca dôvera zákazníkov. „Sme jediným hráčom na sekundárnom trhu, ktorý pravidelne meria ukazovateľ Net Promoter Score (NPS). Vďaka spolupráci so spoločnosťami Cebia v Českej republike a CarVertical v Poľsku a na Slovensku získavajú naši zákazníci na ponúkané vozidlá bezplatne nezávislé overenie ich histórie. To výrazne posilňuje istotu pri nákupe a pozitívne sa odráža následne aj v hodnoteniach na Googli.“

AURES Holdings zároveň investuje do environmentálne a spoločensky zodpovedných projektov – napríklad do výstavby fotovoltických elektrární, ekologických auto umyvární či dlhodobej podpory charitatívnych iniciatív.

Segmentácia: kľúč k dlhodobému rastu

Podľa Petra Vaněčka, generálneho riaditeľa a člena predstavenstva AURES Holdings, sa hlavným motorom rastu stala sofistikovaná práca so zákazníckymi segmentmi. „Segmentácia nám umožňuje presne pochopiť potreby jednotlivých skupín – od mladých začínajúcich vodičov, až po starších zákazníkov nad 65 rokov. Vďaka tomu môžeme lepšie zacieliť našu ponuku a komunikáciu,“ vysvetľuje Vaněček.

Odporúčané
Skupina AURES Holdings tento rok predala už rekordných 77 000 áut Skupina AURES Holdings tento rok predala už rekordných 77 000 áut 26. septembra 2025 o 9:11

Od polovice roka 2024 spoločnosť takmer zdvojnásobila počet mladých zákazníkov, ktorí si kupujú svoje prvé auto. Títo začínajúci vodiči čoraz častejšie uprednostňujú športovejšie značky, ako BMW alebo Audi, pred tradičnou značkou Škoda.

Na druhej strane, takmer 10 percent predaja už tvoria zákazníci vo veku 65+. Často sa rozhodujú pre kompaktné SUV alebo menšie modely s nižšou spotrebou paliva, pričom uprednostňujú tradičné značky. V tomto segmente zároveň vzrástla priemerná cena auta, čo svedčí o rastúcej kúpnej sile seniorov.

„Vďaka detailnej znalosti našich zákazníkov dokážeme lepšie plánovať sortiment, marketing a distribúciu portfólia vozidiel podľa jednotlivých trhov. Segmentácia nám pomáha udržiavať stabilný rast aj v meniacich sa ekonomických podmienkach,“ dodáva Petr Vaněček.

Upozornil zároveň, že vzhľadom na meniace sa pravidlá uplatňovania odpočtu dane s pridanej hodnoty pri firemných autách očakávajú zvýšený záujem podnikateľov. „Ponúkame vozidlá s odpočtom DPH, majú preukázateľný technický stav a najazdené kilometre, deklarovaný servis a škodovú históriu. A predovšetkým sú okamžite k dispozícii. Nehrozí tak žiadne riziko, že podnikatelia alebo firmy si nebudú môcť kúpiť vozidlo pred 1. januárom 2026 z dôvodu čakacích lehôt, ktoré sú bežné pri nových automobiloch,“ hovorí Petr Vaněček.

Meniace sa trendy v preferenciách

Z hľadiska typu karosérie predajom po prvýkrát v histórii skupiny dominujú SUV – tvoria 27,5 percenta všetkých predajov v Česku a 31,8 percenta v Poľsku. Na Slovensku sú na druhom mieste (26,9 %), necelých tristo áut za hatchbackmi (28,7 %). Zvyšuje sa aj popularita automobilov s automatickou prevodovkou (medziročne +21 %) a áut s alternatívnym pohonom. Predaj hybridov stúpol o 51 percent a elektromobilov až o 133 percent. Celkovo skupina tento rok už predala viac ako 1 400 elektromobilov, najčastejšie Tesla Model 3 a Volkswagen ID.

Top 10 najpredávanejších modelov áut v sieti AAA AUTO za tri štvrťroky 2025:

  Česká republika Poľsko Slovensko
1. Škoda Octavia Opel Astra Škoda Octavia
2. Škoda Fabia Kia Sportage Škoda Fabia
3. Škoda Superb Škoda Octavia Škoda Superb
4. VW Passat Kia Ceed Kia Ceed
5. Hyundai i30 Nissan Qashqai VW Passat
6. Škoda Kodiaq Toyota Corolla Hyundai i30
7. VW Golf VW Passat VW Golf
8. Hyundai Tucson Ford Focus Kia Sportage
9. Škoda Karoq Opel Insignia Hyundai Tucson
10. Kia Ceed Dacia Duster Opel Astra
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
AUTÁ
Odporúčame
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
refresher+
Odporúčané
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
dnes o 07:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
včera o 17:00
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
13. 10. 2025 16:00
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
10. 10. 2025 17:00
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
dnes o 17:00
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
Storky
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Lifestyle news
Rodine z Brna sa stratil pes na výlete, cestu našiel sám. Nasadol na vlak a nechal sa odviezť domov pred 3 hodinami
Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča dnes o 18:50
Celá dedina bola závislá od kokaínu, deti kreslili čiary na ihrisku. Nový Netflix dokument ukazuje príbeh portugalských obyvateľov dnes o 17:56
French Montana čelí žalobe za milión dolárov. Obvinili ho z krádeže luxusných hodiniek dnes o 17:04
Dvojica Slovákov vytvára realistický simulátor električiek. Ich hru si všimli už aj v zahraničí dnes o 16:17
V Prahe si na zdieľaných elektrokolobežkách už nezajazdíš. Mesto chce vyčistiť verejný priestor od chaosu dnes o 15:29
Yzomandias oznámil pauzu. Zažil vraj najhoršiu umeleckú aj životnú depresiu, vrátiť sa chce ešte lepší dnes o 14:04
Je čas oprášiť plešatú parochňu: Pitbull sa vracia do Prahy. Vieme, kedy vystúpi a koľko budú stáť vstupenky dnes o 12:49
Virálny trik na odkysľovanie môže uškodiť. Odborníčka varuje pred pravidelným pitím sódy ako zázračného lieku dnes o 12:04
VIDEO: Slávnu streamerku na akcii s fanúšikmi napadol útočník. O hrozivý zážitok sa podelila na sieťach dnes o 11:16
Spravodajstvo
Donald Trump Polícia SR Počasie Požiar
Viac
Nová stratégia SIS: Tajná služba chce prilákať mladých ľudí. Predstavila svoje plány
pred 3 hodinami
Ministerstvo spúšťa program pre jednorodičov: Ponúka mesačný príspevok do 200 eur a odbornú podporu
pred 3 hodinami
Muž v Kežmarku sa vyhrážal lekárovi zabitím. Polícia ho rýchlo zadržala a obvinila
dnes o 18:44

Viac z Tech

Všetko
Dvojica Slovákov vytvára realistický simulátor električiek. Ich hru si všimli už aj v zahraničí
Dvojica Slovákov vytvára realistický simulátor električiek. Ich hru si všimli už aj v zahraničí
dnes o 16:17
RECENZIA: Battlefield 6 – Séria je po 10 rokoch späť na vrchole a Call of Duty sa má čoho báť
RECENZIA: Battlefield 6 – Séria je po 10 rokoch späť na vrchole a Call of Duty sa má čoho báť
14. 10. 2025 16:00
Dupetky predstavili novú príchuť. Túto kombináciu chutí majú Slováci v obľube
PR správa
Dupetky predstavili novú príchuť. Túto kombináciu chutí majú Slováci v obľube
10. 10. 2025 9:00
Vyskúšala som prvý notebook na svete s rolovacím displejom za viac ako 4 000 €. Toto ma na ňom najviac prekvapilo
Sponzorovaný obsah
Vyskúšala som prvý notebook na svete s rolovacím displejom za viac ako 4 000 €. Toto ma na ňom najviac prekvapilo
11. 10. 2025 10:00
Prvým digitálnym milionárom je AI. Začínala ako experiment, dnes disponuje vlastným majetkom
Prvým digitálnym milionárom je AI. Začínala ako experiment, dnes disponuje vlastným majetkom
13. 10. 2025 17:01
Toto je najvýkonnejší notebook, aký Apple doteraz vytvoril. Pozri si nový MacBook Pro
Toto je najvýkonnejší notebook, aký Apple doteraz vytvoril. Pozri si nový MacBook Pro
16. 10. 2025 13:48
Viac z Gastro Všetko
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
Testy
11. 10. 2025 10:30
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
11. 10. 2025 10:30
Kúsok Paríža v srdci Bratislavy. „Nechceme, aby sa naši hostia cítili ako na Slovensku,“ hovorí majiteľka reštaurácie Colette
15. 10. 2025 11:00
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
pred 3 dňami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča
Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča
dnes o 18:50
Celá dedina bola závislá od kokaínu, deti kreslili čiary na ihrisku. Nový Netflix dokument ukazuje príbeh portugalských obyvateľov
dnes o 17:56
KVÍZ: Ako dobre poznáš ikonické horory? Otestuj svoj prehľad
15. 10. 2025 13:00
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Výsledky CT vyšetrenia múmie odhalili neočakávané informácie. Detaily úmrtia aj veku sú iné, ako sa vedci domnievali
30. 12. 2024 11:47

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Drsný šarm v podobe kabeliek s opotrebovaným vzhľadom je horúci trend. Vyber si svoj model
Móda
dnes o 17:00
Drsný šarm v podobe kabeliek s opotrebovaným vzhľadom je horúci trend. Vyber si svoj model
dnes o 17:00
Poškodený vzhľad, ošúchané okraje či zámerne opotrebovaný dizajn sú v súčasnosti symbolom štýlu a sebavedomia.
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
dnes o 17:00
Zdravé oči už v škôlke – 9. ročník pomôže zmerať zrak ďalším 20 000 deťom
PR správa
Zdravé oči už v škôlke – 9. ročník pomôže zmerať zrak ďalším 20 000 deťom
dnes o 15:38
Rekordné tržby a úspešná segmentácia zákazníkov prinášajú AURESu ďalší rast
PR správa
Rekordné tržby a úspešná segmentácia zákazníkov prinášajú AURESu ďalší rast
dnes o 15:15
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
dnes o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
včera o 07:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
včera o 17:00
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
refresher+
Odporúčané
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
dnes o 07:00
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto
včera o 15:33
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
včera o 07:00
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
14. 10. 2025 14:00
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
pred 3 dňami
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
13. 10. 2025 9:05
Domov
Zdieľať
Diskusia