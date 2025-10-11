Kategórie
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Lenovo.
dnes 11. októbra 2025 o 10:00
Čas čítania 3:51
Terézia Kováčiková

Vyskúšala som prvý notebook na svete s rolovacím displejom za viac ako 4 000 €. Toto ma na ňom najviac prekvapilo

Vyskúšala som prvý notebook na svete s rolovacím displejom za viac ako 4 000 €. Toto ma na ňom najviac prekvapilo
Zdroj: refresher/Martin Mendel, Gabriel Kotrha
TECH INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE MODERNÉ TECHNOLÓGIE TECHNOLOGICKÉ NOVINKY
Notebookovú „vysúvačku“ som otestovala medzi prvými na Slovensku.

Značka Lenovo predstavila novinku, ktorá je game-changer medzi notebookmi – ThinkBook Plus Gen 6 Rollable. Ide o prvý notebook na svete, ktorý má unikátny vertikálny rolovací displej. Zariadenie je navyše podporené umelou inteligenciou.  

Podľa popisu je táto vychytávka ideálna pre ľudí, ktorí multitaskujú a potrebujú extra obrazovku pri práci, čiže napríklad aj pre mňa. Aj ja si zapájam notebook do väčšej externej obrazovky, aby som lepšie videla na text a nezaťažovala si oči. Okrem toho využívam aj AI funkcie pre flexibilnejší pracovný flow. Preto som rada, že som mohla vyskúšať tento nadupaný notebook medzi prvými na Slovensku.

Aké parametre má ThinkBook Plus Gen 6 Rollable? 💻
  • OS: Windows® 11 Pro
  • Procesor: Až Intel® Core™ Ultra 7 Procesor (Series 2)
  • Grafika: Intel® Arc™ Xe2
  • Displej: 14-16,7” rollable OLED, 400 nitov, 100% DCI-P3
  • Pamäť: Až 32 GB LPDDR5x 8533 MT/s, dual channel
  • Úložisko: Až 1 TB PCIe Gen4 SSD
  • Batéria: 66 Wh (podporuje technológiu rýchleho nabíjania Rapid Charge)
  • Kamera:  5 MP RGB a infračervená kamera s webkamerou a elektronickou uzávierkou pre ochranu súkromia
 
notebook lenovo
Zdroj: Refresher/Gabriel Kotrha, Martin Mendel
 
Nie som expertka na testovanie notebookov, ale nadšenkyňa technologických vychytávok. Tento článok je autentická skúsenosť z používania produktu. 

💻 Toto nebude bežný kancelársky notebook

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable prišiel v bambusovom obale aj s vreckom. Je trošku ťažší, než som zvyknutá u pracovných notebookov – váži 1,69 kilogramov (pravdepodobne za to môže špeciálny displej). Veľkosť je akurát do klasickej kabelky či tašky.

Vonkajší kryt notebooku je z 50 % recyklovateľného hliníka a má dvojfarebný sivý dizajn, typický pre ThinkBooky. V tele sú dva porty Thunderbolt 4, 3,5 mm audio konektor a power button. Vrchná lišta má v sebe zabudovanú 5-megapixelovú kameru.

Okrem iného je táto mašina vybavená reproduktormi Harman Kardon, ktoré sú navyše doplnené o technológiu Dolby Atmos – čo sľubuje špičkový priestorový zvuk.

notebook, lenovo notebook, lenovo notebook, lenovo notebook, lenovo
Zobraziť galériu
(27)

💻 Mašina je ako stvorená na multitasking

Hneď ako som sa prihlásila do systému, stlačila som tlačidlo, ktoré odroluje obrazovku – 14-palcová obrazovka sa za 10 sekúnd premenila na 16,7-palcovú. Pobavila ma reakcia mojich kolegýň, ktoré boli tiež zvedavé na notebook: „Čoo. Wau. Ty kokos. To je aké cool.“ 

Obrazovka je vlastne ohybný OLED displej z plastového materiálu. Podľa testov by mal displej vydržať až 30 000 cyklov otvorenia-zatvorenia a 20 000 rolovaní (nahor aj nadol). 👀

Z čoho som bola dosť „paf“, bola funkcia rozpoznávania tváre a gestikulácií – notebook ma ihneď prihlásil po otvorení a na odrolovanie displeja stačilo ukázať dlaň a pohnúť s ňou nahor/nadol. Je to vďaka kamere s infračerveným senzorom. 

Prekvapil ma aj TouchPad s taktilnou odozvou – bol mimoriadne citlivý a pri stlačení mierne vibroval. Jeho povrch bol klzký, a tak bol veľmi príjemný na dotyk. Na klávesnicu som si zvykla veľmi rýchlo a jej stláčanie bolo „čisté ASMR.“

Rozhodla som sa, že ThinkBook Plus Gen 6 Rollable budem na chvíľu používať ako môj pracovný počítač a tak som stiahla príslušné programy potrebné pre moju prácu. Rozdiel bol citeľný od začiatku, vďaka odrolovanej obrazovke bolo všetko prehľadnejšie. 

Funkcia Lenovo Virtual Display mi umožnila mať dve okná naraz. Ako vidíš na spodnom okne som mala aj viac líšt, takže multi-tasking bol naozaj perfektný.
Funkcia Lenovo Virtual Display mi umožnila mať dve okná naraz. Ako vidíš na spodnom okne som mala aj viac líšt, takže multi-tasking bol naozaj perfektný. Zdroj: Refresher

Funkcia Lenovo Virtual Display rozdelí odrolovanú obrazovku na samostatný displej. Horný som nechala na písanie textu a do spodného som si pripla Slack a CapCut, takže som nemusela stále otvárať a zatvárať okná – všetko som mala pekne pred sebou na jednej veľkej obrazovke. 

Keďže som potrebovala aj strihať videá a upravovať fotografie, vďaka veľkému displeju som videla každý detail a nepotrebovala som zapájať notebook do externého monitora.

Okrem iného som objavila funkcie, ktoré mi zjednodušili prácu s textom. Lenovo Smart Copy mi uchoval všetky predchádzajúce skopírované slová/texty, takže som sa k nim opätovne mohla okamžite vrátiť.

Takto vyzerá rozhranie Lenovo Smart Copy.
Takto vyzerá rozhranie Lenovo Smart Copy. Zdroj: Refresher

ThinkBook Plus Gen 6 ako stvorený pre programátorov, ľudí, čo pracujú s tabuľkami, riešia „milión“ meetingov za deň, a multi-taskerov, ktorí potrebujú mať otvorených viac okien.

Notebook bežal bez nabíjačky a prekvapila ma jeho výdrž – kompletne sa vybil až za 9 hodín. Pritom som batériu vôbec nešetrila, sťahovala som programy a mala jas takmer na maximum. Nabitie do 100 % trvalo 1 hodinu.

💻 Zvládne aj hry?

Nie je to síce hráčsky notebook, no predsa len ma zaujímalo, ako zvládne niektoré hry, ktoré vyžadujú bezchybnú plynulosť hry, vysoké FPS či pokročilé grafické nastavenia. Po toľkom multitaskingu či programovaní padne hranie určite vhod.

Ak si hráč, tak určite vieš, že typickým znakom hráčskych monitorov je šírka, nie výška. Preto som chcela zistiť, aký bude môj gaming experience na vertikálnom displeji. Stiahla som Apex Legends, online strieľačku, ktorá je dobre optimalizovaná, no pre plynulý kompetitívny zážitok potrebuje minimálne 60 FPS. 

Keď som zapla rollovanie, myslela som si, že sa hra „natiahne ako slíž“, ale zostala v klasickom rozlíšení. Gameplay ma príjemne prekvapil, hra bola automaticky optimalizovaná, aby sa prispôsobila notebooku, no aj tak boli nastavenia pomerne vysoké. Priemerný počet snímkov za sekundu bol 57.

Napriek tomu, že som mala spustených viac programov naraz a nemala som notebook zapojený do nabíjačky, nevšimla som si žiadne sekanie. Bolo však počuť, že ventilátory intenzívne pracujú, aby sa notebook neprehrial. Nižšie si môžeš pozrieť ukážku z hry a môjho gameplayu (priznám sa, že Apex som veľmi dlho nehrala).

Na záver som spravila benchmark (test, ktorý zhodnotí výkon počítača) hry Black Myth Wukong. Toto sú jeho výsledky pri odporúčaných nastaveniach:

Výsledky Black Myth Wukong Benchmark Tool.
Výsledky Black Myth Wukong Benchmark Tool. Zdroj: Black Myth Wukong Benchmark Tool
ThinkBook Plus Gen 6 Rollable bol na niekoľko dní mojím skvelým pomocníkom.  Jednoducho sa dal prenášať aj keď som cestovala z práce do práce. Expandovaná obrazovka mi zjednodušila písanie a čítanie textov, všetky programy som mala pred sebou na jednej obrazovke, takže som sa nemusela preklikávať. 

Plastový záhyb pri vyrolovanej obrazovke je vidno len pri pohľade zboku – spredu pôsobí obrazovka úplne jednoliato. Ak chceš použiť rolovanie pomocou gestikulácie, treba dať ruku priamo na stred a počkať, aby ju systém zachytil. 

Čo sa týka hier, tak myslím si že si notebook obľúbia aj hráči, ktorí nepotrpia na „ultra-high“ grafických nastaveniach a chcú si na hodinku–dve zahrať nejakú strieľačku, prípadne starší príbehový titul.

Ak ťa zaujal ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, môžeš si ho zaobstarať za 4 109 eur.
Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable
Súvisiace témy
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE MODERNÉ TECHNOLÓGIE TECHNOLOGICKÉ NOVINKY
Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Copywriter
Všetky články
Domov
