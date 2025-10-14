Po desiatkach hodín v Battlefield 6 v tom máme jasno. Toto je najlepší Battlefield za posledných 9 rokov. Aké sú však jeho nedostatky?
Od vydania Battlefield 1 je to už 9 rokov. Kedysi hra priamo konkurovala Call of Duty, no pochybný manažment štúdia DICE a nešťastné dizajnérske rozhodnutia spôsobili, že Battlefield V a najmä Battlefield 2042 sa viac nepodarili, ako podarili.
Spoločnosť EA požiadala Vincea Zampellu (stál za zrodom Medal of Honor, Call of Duty, Titanfall a vybudoval štúdiá Infinity Ward a Respawn Entertainment), aby sériu priviedol k niekdajšej sláve. Dostal na to extra čas a vzhľadom na to, v akom skvelom stave hra vyšla, je jasné, že ho využil naplno. Battlefield 6 je presne tá hra, o akej fanúšikovia série snívali a na ktorú čakajú už deväť rokov.
Slabšou stránkou je jedine singleplayer. „Príbehová kampaň“ pre jedného hráča je generický klišé príbeh s nie úplne uveriteľným dejovým pozadím, stereotypnou štruktúrou a preplnený dialógmi a vojenským žargónom, ktorému občas nebudeš rozumieť. Je to v podstate len tutoriál pre multiplayer.
Tvorcovia z DICE a ďalších štúdií (na Battlefield po novom pracujú až štyri štúdiá) by sa mali vrátiť k tomu, čo fungovalo najlepšie, a teda originálnym, vtipným a nekonvenčným kampaniam z Bad Company 1 a 2. V opačnom prípade nech zdroje venujú radšej multiplayeru.
Multiplayer je fantastický
Multiplayer je skutočným návratom do formy. DICE sa vrátilo ku klasickým štyrom triedam vojakov (Assault, Engineer, Support a Recon), pričom hráčom dovoľuje, aby v rámci nich kombinovali rôzne zbrane a gadgety. Niektoré herné módy túto možnosť však zamykajú (Closed Weapons), a tak v nich môže Recon hrať len s gadgetmi, ktoré mu patria, a sniperkami. Hráča tak neprekvapí snajper s RPG na chrbte.
V oboch režimoch však rýchlo pochopíš, že samotná hrateľnosť je fantastická. Zbrane fungujú skvelo a pocit zo streľby je návykový. Každá zbraň je dostatočne unikátna a odlišuje sa od tých ostatných vo viacerých smeroch. Na diaľku treba počítať už klasicky so slušným rozptylom nábojov, no TTK (Time to Kill – ako rýchlo vieš zabiť iného hráča) je uspokojujúce a nebudeš frustrovaný, že do niekoho sypeš celý zásobník a stále behá (ak mieriš dobre).
Odomykanie zbraní a vylepšení je otravné a zdĺhavé
DICE a iné štúdiá však pochybili pri dizajnovaní levelovania. Každá zbraň má vlastné vylepšenia a príslušenstvo (mieridlá, úchopy...), ktoré sa dajú odomykať s tým, ako dlho hráš so zbraňou a aké skóre s ňou získaš. Robiť to stále odznova je otravné a najmä zdĺhavé. Akonáhle si zbraň vylepšíš dostatočne, aby si s ňou bol spokojný, odomkneš si ďalšiu a celý ten kolotoč absolvuješ znova.
DICE by malo poriadne zjednodušiť požiadavky na odomykanie bonusových častí pre zbrane. V súčasnosti sa to viac podobá na grind v MMORPG než postup v multiplayerovej FPS hre. Navyše, pre odomknutie niektorých vylepšení a gadgetov je nutné splniť veľmi náročné a nezábavné úlohy.
Horšie je, že sú to častokrát nezmyselné úlohy, ktoré nijako nepomáhajú tímu vyhrať multiplayerové kolo. Hráči už vytvárajú servery, kde „farmia“ špeciálne zabitia a plnia netradičné úlohy, aby ich to neotravovalo v hre. Snáď ľudia v DICE vypočujú požiadavky hráčov.
Rovnako rýchlejšie by sa mohli odomykať aj zbrane, pretože po 20 hodinách hrania som ich odomkol len niekoľko (v tabuľke väčšinou bývam navrchu, takže problém s nízkym skóre to nie je).
Tanky sú na menších mapách v nevýhode
Ak ťa omrzia zbrane, môžeš nasadnúť do vozidiel. Sú tu rôzne typy ľahko aj ťažko obrnených vozidiel a džípov, tanky, helikoptéry a stíhačky. Ich ovládanie si bude vyžadovať trochu praxe, keďže nie sú také citlivé na impulzy a pôsobia trochu ťažkopádnejšie, než by som považoval za ideálne. V úzkych uličkách a koridoroch (veľa máp je nimi preplnených) je náročné reagovať na nepriateľov v okolí, takže tanky sú pri zohratom tíme v podstate bezbranné.
Zároveň sú však nezničiteľné, ak ich niekto opravuje. Stačí, ak jeden spoluhráč (pokojne aj ten, ktorý vystúpi z daného vozidla) opravuje v role Engineer tank a pokiaľ sa ho nesnažíš zničiť s viacerými spoluhráčmi, nemáš šancu. Stalo sa mi, že nepriateľský tank opravovali dvaja Engineers, zatiaľ čo sme naň pálili z dvoch tankov.
V nevýhode sú najmä Engineers s RPG na chrbte, ktorí majú len tri rakety. S tromi raketami sa nedá zničiť žiadny tank a zatiaľ čo tebe dôjdu, nepriateľský Engineer môže tank opravovať aj 20 minút vkuse.
Hra je spustená len niekoľko dní, takže sa to ešte úplne nedá hodnotiť, ale zatiaľ to vyzerá tak, že lietadlá sú akosi odpojené od zvyšku hry. Stíhačky a helikoptéry akoby bojovali viac-menej len proti sebe navzájom a diania na zemi si veľmi nevšímajú. Môžu za to jednak príliš stiesnené mapy s množstvom budov, v ktorých sa hráči na zemi ľahko stratia, jednak fakt, že ešte v hre nie je veľa kvalitných pilotov.
Mapy občas pôsobia ako pre Call of Duty
Hráči na internete sa nevedia zhodnúť. Niektorým sa mapy páčia, iným sa zdajú byť príliš malé. Faktom je, že Battlefield 6 má skutočne najmenej veľkých, „klasických“ Battlefield máp.
V hre ich je zatiaľ deväť (nové dorazia ešte tento rok), no väčšina je menšia, zameraná na generické budovy, koridory a ulice. Ich dizajn je s výnimkou dvoch-troch máp skôr slabší. Medzi najlepšie patria Liberation Peak, Mirak Valley a Siege of Cairo. Zatiaľ napríklad úplne chýbajú mapy s vodnými plochami a loďami.
Väčšina máp je umiestnená v mestách či na Blízkom východe. Zodpovedá tomu aj prašné prostredie. Mapám chýba diverzita, nie sú tu lesné ani zasnežené prostredia.
Conquest je klasika, no nový mód Escalation ťa uchváti
Nečakal som, že úplne nový režim s názvom Escalation bude to najlepšie, čo Battlefield 6 ponúkne. Je to celkom nový mód v sérii, ktorý kombinuje módy Breakthrough a Conquest. Mapa je rozložená na viacero bodov, ktoré treba držať. Čím viac ich tím drží, tým rýchlejšie sa napĺňa ukazovateľ výhry.
Akonáhle sa naplní, ukazovateľ sa resetuje a z mapy sa odstráni jeden bod, takže sa postupne zmenšuje. Víťazí tím s prvými tromi bodmi. V tomto móde je priestor na súboje pechoty, ale aj veľkých strojov a taktizovanie. Zároveň je trochu akčnejší ako Conquest, takže ide o dokonalý súhrn toho najlepšieho z viacerých módov.
Conquest je už klasický Battlefield mód o udržaní bodov rozmiestnených na mape s tým, že tvorcovia ho neskúšali nijako renovovať. Je to zabehnutá klasika, ktorá neprekvapí, možno len tým, že „zaberacie zóny“ sú dosť malé a dochádza v nich až príliš často k stretom. Breakthrough na druhej strane pôsobí ako svoja najlepšia verzia v rámci Battlefield hier. Hráči v ňom musia držať súbežne dva body na mape a keď sa im to podarí, postupujú na mape ďalej.
Miernym sklamaním je Rush, ktorý tentoraz pôsobí ako mód z Call of Duty. Rush je príliš uponáhľaný, chaotický a zameraný na pechotu. Úzke a malé priestory bránia vyniknutiu tankov a nepriateľské tímy ich rýchlo zničia. Vojaci umierajú príliš rýchlo a aj jednotlivé kolá sú príliš krátke. Problém bude aj v samotných mapách, ktoré sú len odčlenené časti máp slúžiacich na väčšie módy, takže na postupné útočenie v Rush móde nie sú vybalansované.
Zvyšné módy sa väčšinou zameriavajú na pechotu, ako napríklad Team Deathmatch, King of the Hill či Domination. V hre je aj takzvaný Portal, ale je možné, že veľa hráčov o ňom ani nevie. Ide o hráčmi vytvorené servery, v ktorých môžu nastaviť špeciálne pravidlá a dokonca v nich tvoriť mapy a unikátne levely.
Vytvoriť ich však môžeš len cez appku alebo v PC, nie priamo v hre, kde sa môžeš pripojiť len k tým existujúcim. V menu však Portal nie je ani zvýraznený a dá sa k nemu dostať len cez záložku Community Experiences.
Je to súčasť väčšieho problému, ktorým je celé užívateľské rozhranie. Menu je extrémne neprehľadné, módy sú v ňom roztrúsené a namiesto jasných názvov majú špeciálne kódové označenia, ktoré častokrát miešajú viacero módov dohromady. Je to na čistú päťku v žiackej knižke.
Novinky v hrateľnosti potešia
Čo sa hrateľnostných noviniek týka, mnohých potešia užitočné gadgety, ako napríklad rebrík pre triedu Assault, vďaka ktorému sa dá dostať na vyvýšené miesta. Assault má zároveň Respawn Beacon (keď si ho odomkneš), vďaka ktorému sa môže objaviť v tyle nepriateľa vždy, keď zomrie. Avšak, Assault má veľkú nevýhodu, a to minimum nábojov, takže sa musí pohybovať okolo Support vojakov, ktorí ho zásobujú.
Novinkou je aj oživovanie členov rovnakého squadu v rámci tímu. Nemusíš byť Support/Medic a mať defibrilátor. Pokiaľ zomrie člen tvojej jednotky (vojaci označení na zeleno), môžeš ho odtiahnuť z boja preč a počas toho oživovať. Vystavuješ sa tým veľkému riziku, a tak je vždy dobré uistiť sa, či v okolí nečíha nepriateľ.
Nepriateľa vidíš v 4K, ale ešte predtým ho počuješ na 50 metrov
Na detailných vizuálnych spracovaniach hier sa dá kochať dlho. Hry od štúdií Rockstar Games, Naughty Dog, SSM a ďalších sú pre „grafickými orgiami“, ale vo väčšine hier až tak veľmi nezáleží na pixeloch. Platí to dupľom najmä pre multiplayerové a akčné hry ako Battlefield, kde nemáš čas zastaviť sa a sledovať kvalitu textúr na budove.
Hra vyzerá veľmi pekne a moderne, ale nedá sa porovnať s vizuálne nadpriemernými titulmi. Vývojári však musia vylepšiť kontrast. Keď sa pozeráš von z budovy, respektíve z nej vychádzaš, tak ťa doslova ožiaria teplé farby a viditeľnosť sa stáva príšernou. Je to rušivé a ovplyvňuje to aj hrateľnosť.
Hru sme recenzovali na PS5 Pro v Performance režime, kde funguje v rozlíšení 1620p a 80+ snímok za sekundu (FPS). Ak chceš skôr 4K obraz, vyber si nastavenie Fidelity Mode, ktoré ponúka 4K rozlíšenie pri 60 snímkach za sekundu. Väčšina hráčov zrejme uprednostní Performance mód s čo najplynulejším obrazom (čím viac FPS, tým lepšie). Viac informácií o grafických režimoch naprieč konzolami nájdeš tu.
Takmer bez chýb a s úžasným zvukom
Hra funguje bezchybne aj vtedy, keď je na rovnakom mieste veľmi veľa hráčov vykonávajúcich rôzne úkony. Výkonnosť neobmedzujú ani veľké výbuchy či pády budov. Deštrukcia je tu na vyššej úrovni ako v predošlých Battlefieldoch.
Niektoré budovy sa dajú zrovnať so zemou, tanky prechádzajú cez domy aj múry a snajperi na strechách majú po pár zásahoch RPG-čkom smolu. Chýba však deštrukcia vo väčšom rozsahu, niečo ako systém Levolution z BF4, kde padali celé stožiare a mrakodrapy, čo zásadne zmenilo rozloženie mapy. Celkový technický stav je však vynikajúci. Naposledy, keď vyšiel nový Battlefield v takom stabilnom a bezproblémovom stave, sme ho asi ešte hrali na PS3.
Vzhľadom na kvalitu zvukového spracovania od štúdia DICE asi nikoho neprekvapí, že aj tu je vynikajúci. V prípade, že použiješ kvalitné slúchadlá, ťa čakajú detailné zvuky všade okolo teba. Vďaka nim budeš môcť odhaliť nepriateľa za stenou, prichádzajúci tank z diaľky a ohlušia ťa stíhačky prelietajúce nad hlavou. Dokonca sa dajú lokalizovať nepriatelia, ktorí šprintujú z diaľky a dá sa na nich pripraviť.
Akčné FPS roka
Battlefield 6 je skutočne návratom do skvelej formy, o ktorom básnia všetci novinári a väčšina hráčov. Hra potrebuje rozsiahle úpravy, ako to už pri multiplayerovkách často býva, ale nič z doterajších chýb a niektorých nešťastných dizajnérskych rozhodnutí nebráni hráčom v užívaní si celkovo možno najlepšej FPS akcie tohto roka.
Singleplayer je tu viac-menej navyše, a tak odporúčame rovno sa vrhnúť do multiplayeru. Ten obsahuje deväť máp, desiatky zbraní a gadgetov, viacero atraktívnych herných módov a jeden z najlepších „gunplay“ momentov a pocitov v rámci FPS hier. Stále je to hra, ktorá občas ponúkne scény, aké hráči nikde inde nezažijú, najmä vďaka deštrukcii, vozidlám a zábavným možnostiam, ako prekonať nástrahy.
Po pridaní nových máp, úprave levelovania zbraní (teda v prípade, že vývojári vypočujú hráčov) a balansovaní niektorých módov pôjde o fantastickú hru. Už teraz je však skvelá. Či už si fanúšik Battlefield série alebo nie, kúpu tohto titulu neoľutuješ. 8/10.
PS: Hra sa už o niekoľko týždňov dočká aj veľkej aktualizácie s Battle Royale módom, ktorý bude zdarma.