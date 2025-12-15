Kategórie
dnes 15. decembra 2025 o 11:46
Čas čítania 0:45
Zdenka Hvolková

Ikona herného sveta Lara Croft sa vracia. Fanúšikov série Tomb Raider čakajú hneď dve nové hry

Ikona herného sveta Lara Croft sa vracia. Fanúšikov série Tomb Raider čakajú hneď dve nové hry
Zdroj: Alza
Môžeme sa tešiť na moderný návrat ku koreňom aj úplne nové dobrodružstvo, ktoré posunie legendu do ďalšej éry.

Prvou novinkou je Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ktorý vyjde už v roku 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series. Ide o veľkolepú reinterpretáciu úplne prvého Tomb Raidera z roku 1996, píše The Guardian.

Hra vzniká v spolupráci štúdií Crystal Dynamics a poľského Flying Wild Hog a je postavená na Unreal Engine 5. Ponúkne prepracované hádanky, modernejší boj, nové lokácie aj ikonické momenty série vrátane legendárneho súboja s T-rexom.
Druhou, ešte ambicióznejšou hrou je Tomb Raider: Catalyst, ohlásená na rok 2027. Táto úplne nová kapitola zavedie Laru do severnej Indie, kde bude súperiť s ďalšími lovcami pokladov o artefakty s katastrofálnou silou. Tvorcovia sľubujú návrat ku charizmatickej, sebavedomej a neohrozenej Lare známej z 90. rokov, no v modernej podobe. 
Obe hry vydá Amazon Game Studios, ktoré zároveň pripravuje aj seriál Tomb Raider pre televíziu. Laru Croft v nových hrách opäť nadabuje britská herečka Alix Wilton Regan, známa z hier Dragon Age či Cyberpunk 2077.

Po viac než 30 rokoch tak Lara Croft dokazuje, že stále patrí medzi najsilnejšie ženské ikony herného sveta a jej návrat má ambíciu osloviť nostalgických fanúšikov aj úplne novú generáciu hráčov.

