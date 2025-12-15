Môžeme sa tešiť na moderný návrat ku koreňom aj úplne nové dobrodružstvo, ktoré posunie legendu do ďalšej éry.
Prvou novinkou je Tomb Raider: Legacy of Atlantis, ktorý vyjde už v roku 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series. Ide o veľkolepú reinterpretáciu úplne prvého Tomb Raidera z roku 1996, píše The Guardian.
Hra vzniká v spolupráci štúdií Crystal Dynamics a poľského Flying Wild Hog a je postavená na Unreal Engine 5. Ponúkne prepracované hádanky, modernejší boj, nové lokácie aj ikonické momenty série vrátane legendárneho súboja s T-rexom.
Druhou, ešte ambicióznejšou hrou je Tomb Raider: Catalyst, ohlásená na rok 2027. Táto úplne nová kapitola zavedie Laru do severnej Indie, kde bude súperiť s ďalšími lovcami pokladov o artefakty s katastrofálnou silou. Tvorcovia sľubujú návrat ku charizmatickej, sebavedomej a neohrozenej Lare známej z 90. rokov, no v modernej podobe.
Obe hry vydá Amazon Game Studios, ktoré zároveň pripravuje aj seriál Tomb Raider pre televíziu. Laru Croft v nových hrách opäť nadabuje britská herečka Alix Wilton Regan, známa z hier Dragon Age či Cyberpunk 2077.
Po viac než 30 rokoch tak Lara Croft dokazuje, že stále patrí medzi najsilnejšie ženské ikony herného sveta a jej návrat má ambíciu osloviť nostalgických fanúšikov aj úplne novú generáciu hráčov.