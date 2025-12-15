John Cena sa rozlúčil s WWE po 23 rokoch. Jeho posledný zápas bol plný emócií

Legenda wrestlingu John Cena definitívne uzavrela jednu z najvýraznejších kariér v histórii WWE. Rozlúčka prebehla pred vypredanou arénou a symbolicky odovzdal štafetu novej generácii.
John Cena ukončil 13. decembra 2025 svoju 23-ročnú kariéru vo WWE finálnym zápasom proti Guntherovi na podujatí Saturday Night’s Main Event vo Washingtone. V 23-minútovom súboji prehral na techniku, keď sa vzdal v sleeper holde len po piaty raz v celej kariére, píše HypeBeast.
Jeho porážka mala silný význam: Cena ňou definitívne potvrdil status Gunthera ako jednej z hlavných tvárí a ústredných osobností súčasného wrestlingu. Práve „odovzdanie pozície“ bolo pre 17-násobného svetového šampióna kľúčovou súčasťou jeho rozlúčky.
Po zápase zaplnila okolie ringu celá šatňa WWE, ktorá legendu prišla uctiť. Cena nechal v strede ringu svoje tenisky a náramky, čím urobil tiché, no silné gesto konca jednej éry.
Hoci sa definitívne lúči s ringom, zo sveta šoubiznisu neodchádza. Čaká ho pokračovanie úspešnej hollywoodskej kariéry, zatiaľ čo WWE sa už naplno pozerá smerom k novej generácii hviezd.