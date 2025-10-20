Český raper Yzomandias oznámil na Instagrame, že si dá na istý čas pauzu od hudby. V dlhom príspevku sa obzrel za poslednými rokmi, poďakoval svojim blízkym a priznal, že cíti potrebu posunúť sa na novú úroveň.
Yzomandias v poste na Instagrame otvorene priznal, že pred dvomi rokmi prechádzal najťažším obdobím svojho života aj kariéry. Opísal ho ako „najodpornejšiu životnú a umeleckú depresiu“.
Yzo prezradil, že sa z toho dostal vďaka pomoci svojich najbližších. „Po troch mesiacoch v týchto sra*kách sa mi s pomocou mojich najbližších – JS, Nik, Tkeej a Nobody – podarilo vytiahnuť hlavu z prdele a uvedomiť si, že som roky uviazol v rovnakom vzore. Jediným východiskom bolo obrátiť všetko hore nohami a začať robiť nové veci.“
Yzo poďakoval aj Patrikovi, s ktorým vytvoril úspešný album Painkillers. Spomenul množstvo projektov, spoluprác a zážitkov – od kolekcií s SCTN a Freak cez vystúpenie v O2 aréne až po červený koberec na Karlovarskom filmovom festivale či titulku Playboya.
„Táto etapa sa teraz chýli ku koncu a cítim, že je čas posunúť sa z toho B-čkového rapera na ďalšiu úroveň. Teraz si dám pauzu a vrátim sa, keď bude všetko pripravené,“ uzavrel.
Yzomandias tak uzatvára jednu z najintenzívnejších etáp svojej kariéry, počas ktorej sa stal jednou z najvýraznejších postáv česko-slovenskej rapovej scény. Uvidíme, čo si pre nás prichystá neskôr.