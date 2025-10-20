Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 20. októbra 2025 o 14:04
Čas čítania 0:46
Sofia Angušová

Yzomandias oznámil pauzu. Zažil vraj najhoršiu umeleckú aj životnú depresiu, vrátiť sa chce ešte lepší

Yzomandias oznámil pauzu. Zažil vraj najhoršiu umeleckú aj životnú depresiu, vrátiť sa chce ešte lepší
Zdroj: Instagram/@yzomandias, @adelka_dd
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Český raper Yzomandias oznámil na Instagrame, že si dá na istý čas pauzu od hudby. V dlhom príspevku sa obzrel za poslednými rokmi, poďakoval svojim blízkym a priznal, že cíti potrebu posunúť sa na novú úroveň.

Yzomandias v poste na Instagrame otvorene priznal, že pred dvomi rokmi prechádzal najťažším obdobím svojho života aj kariéry. Opísal ho ako „najodpornejšiu životnú a umeleckú depresiu“.

Odporúčané
Yzomandias už viac nie je single. V Karlových Varoch prvýkrát verejne odhalil svoju priateľku Yzomandias už viac nie je single. V Karlových Varoch prvýkrát verejne odhalil svoju priateľku 8. júla 2025 o 14:37

Yzo prezradil, že sa z toho dostal vďaka pomoci svojich najbližších. „Po troch mesiacoch v týchto sra*kách sa mi s pomocou mojich najbližších – JS, Nik, Tkeej a Nobody – podarilo vytiahnuť hlavu z prdele a uvedomiť si, že som roky uviazol v rovnakom vzore. Jediným východiskom bolo obrátiť všetko hore nohami a začať robiť nové veci.“

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Yzomandias (@yzomandias)

Yzo poďakoval aj Patrikovi, s ktorým vytvoril úspešný album Painkillers. Spomenul množstvo projektov, spoluprác a zážitkov – od kolekcií s SCTN a Freak cez vystúpenie v O2 aréne až po červený koberec na Karlovarskom filmovom festivale či titulku Playboya.

Odporúčané
Pokračovanie kultoviek Gympl a Vejška má prvý trailer. Vo filme Džob si zahral aj Yzomandias Pokračovanie kultoviek Gympl a Vejška má prvý trailer. Vo filme Džob si zahral aj Yzomandias 25. júna 2025 o 10:06

„Táto etapa sa teraz chýli ku koncu a cítim, že je čas posunúť sa z toho B-čkového rapera na ďalšiu úroveň. Teraz si dám pauzu a vrátim sa, keď bude všetko pripravené,“ uzavrel.

Yzomandias tak uzatvára jednu z najintenzívnejších etáp svojej kariéry, počas ktorej sa stal jednou z najvýraznejších postáv česko-slovenskej rapovej scény. Uvidíme, čo si pre nás prichystá neskôr.

Odporúčané
VIDEO: Slávnu streamerku na akcii s fanúšikmi napadol útočník. O hrozivý zážitok sa podelila na sieťach VIDEO: Slávnu streamerku na akcii s fanúšikmi napadol útočník. O hrozivý zážitok sa podelila na sieťach 20. októbra 2025 o 11:16
Odporúčané
Virálny trik na odkysľovanie môže uškodiť. Odborníčka varuje pred pravidelným pitím sódy ako zázračného lieku Virálny trik na odkysľovanie môže uškodiť. Odborníčka varuje pred pravidelným pitím sódy ako zázračného lieku 20. októbra 2025 o 12:04
Odporúčané
Najsledovanejší youtuber sveta sa púšťa do sveta financií: MrBeast plánuje založiť vlastnú banku Najsledovanejší youtuber sveta sa púšťa do sveta financií: MrBeast plánuje založiť vlastnú banku 20. októbra 2025 o 9:37

 

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
SPEVÁCI A SPEVÁČKY YZOMANDIAS
Odporúčame
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
včera o 07:00
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
pred 4 dňami
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
refresher+
Odporúčané
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
dnes o 07:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
včera o 17:00
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
13. 10. 2025 16:00
Storky
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Lifestyle news
Yzomandias oznámil pauzu. Zažil vraj najhoršiu umeleckú aj životnú depresiu, vrátiť sa chce ešte lepší pred hodinou
Je čas oprášiť plešatú parochňu: Pitbull sa vracia do Prahy. Vieme, kedy vystúpi a koľko budú stáť vstupenky pred 2 hodinami
Virálny trik na odkysľovanie môže uškodiť. Odborníčka varuje pred pravidelným pitím sódy ako zázračného lieku pred 3 hodinami
VIDEO: Slávnu streamerku na akcii s fanúšikmi napadol útočník. O hrozivý zážitok sa podelila na sieťach pred 3 hodinami
Motorka podpísaná pápežom našla nového majiteľa. Vydražili ju za 130 000 eur dnes o 10:21
Najsledovanejší youtuber sveta sa púšťa do sveta financií: MrBeast plánuje založiť vlastnú banku dnes o 09:37
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka collabu s Adidas dnes o 09:02
Verstappen sa vrátil do hry. Po triumfe v USA môže zamiešať karty v boji s McLarenom dnes o 07:59
V Ruži pre nevestu budú hľadať lásku bratia – dvojčatá. Český Bachelor chystá svetový unikát včera o 18:49
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto včera o 15:33
Spravodajstvo
Donald Trump Autonehoda Správy počasie Požiar
Viac
Juh Slovenska postihla hepatitída typu A. Úrady vyzývajú na opatrnosť
pred 10 minútami
AKTUÁLNE: Tragédia na gymnáziu v Česku: 13-ročný chlapec zomrel po páde z okna
pred hodinou
Ukrajinský prezident Zelenskyj je otvorený summitu s Putinom a Trumpom: Kritizuje výber Maďarska
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
Slovensko
13. 10. 2025 20:00
Odporúčané
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Eminem si našiel lásku. Pár má tvoriť so svojou dlhoročnou stylistkou, navyše čaká nový prírastok do rodiny
Eminem si našiel lásku. Pár má tvoriť so svojou dlhoročnou stylistkou, navyše čaká nový prírastok do rodiny
pred 3 dňami
Je čas oprášiť plešatú parochňu: Pitbull sa vracia do Prahy. Vieme, kedy vystúpi a koľko budú stáť vstupenky
Je čas oprášiť plešatú parochňu: Pitbull sa vracia do Prahy. Vieme, kedy vystúpi a koľko budú stáť vstupenky
pred 2 hodinami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Vypočuj si debut Kylie Jenner, klubový hit Annet X aj nové projekty od 13K a Porsche Boya
REFRESHNI SI PLAYLIST: Vypočuj si debut Kylie Jenner, klubový hit Annet X aj nové projekty od 13K a Porsche Boya
pred 3 dňami
Pohoda oznámila prvého headlinera: Kultová kapela Gorillaz vystúpi na Slovensku prvýkrát
Pohoda oznámila prvého headlinera: Kultová kapela Gorillaz vystúpi na Slovensku prvýkrát
14. 10. 2025 10:08
Kylie Jenner je po novom speváčka. Vydala debutový track v spolupráci s popovým duom
Kylie Jenner je po novom speváčka. Vydala debutový track v spolupráci s popovým duom
15. 10. 2025 7:23
Viac z Šport Všetko
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
Zahraničie
včera o 10:15
Odporúčané
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
včera o 10:15
Už zajtra čaká Oktagon ďalší veľkolepý turnaj: Premiéra bojovníka, ktorý sa z detského domova prebojoval až do klietky
pred 3 dňami
100-ročný kulturista prezradil svoje tajomstvo. Vo forme ho udržalo celé storočia
pred 3 dňami
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
Viac z Zaujímavosti Všetko
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
včera o 17:00
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
dnes o 07:00
Matka ho 7 rokov držala v kuríne. Za zanedbanie synčeka dostala len 9 mesiacov väzenia
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
Móda
pred hodinou
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
pred hodinou
Inšpiruj sa prevedeniami z prehliadkových mól.
VIANOČNÝ PRIESKUM: Vyplň krátky dotazník a získaj poukážku v hodnote 100 € na nákup darčekov podľa vlastného výberu
VIANOČNÝ PRIESKUM: Vyplň krátky dotazník a získaj poukážku v hodnote 100 € na nákup darčekov podľa vlastného výberu
dnes o 10:00
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka collabu s Adidas
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka collabu s Adidas
dnes o 09:02
Jaroslav pred viac ako 30 rokmi založil malé rodinné mäsiarstvo. Tajomstvo úspechu je v kvalite surovín a tradičných receptúrach
PR správa
Jaroslav pred viac ako 30 rokmi založil malé rodinné mäsiarstvo. Tajomstvo úspechu je v kvalite surovín a tradičných receptúrach
dnes o 09:00
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
refresher+
Odporúčané
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
dnes o 07:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
včera o 07:00
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto
včera o 15:33
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
pred 2 dňami
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
refresher+
Odporúčané
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
dnes o 07:00
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
včera o 07:00
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
13. 10. 2025 9:05
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
14. 10. 2025 14:00
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
13. 10. 2025 9:05
Domov
Zdieľať
Diskusia