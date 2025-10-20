Populárna streamerka Emiru, ktorú na platforme Twitch sledujú takmer dva milióny ľudí, sa cez víkend zúčastnila každoročnej akcie TwitchCon v San Diegu. Hneď prvý deň ju však počas Meet & Greet napadol fanúšik. Emiru je sklamaná z reakcie organizátorov.
Aj cez bezpečnostné bariéry sa k streamerke priblížil urastený muž, chytil ju za tvár a pokúsil sa ju pobozkať. Video, ktoré zachytilo tento incident, sa objavilo na sieti X.
Zasiahnuť musel bodyguard, ktorého si sama najala
Sama Emiru deň po tom pridala na X obsiahly príspevok, kde sa vyjadrila k situácii. Opísala, čo presne sa stalo a ako ju zarmútila nečinnosť ochranky a organizátorov konvencie.
„Som, samozrejme, otrasená tým, čo sa stalo, a nie je to prvýkrát, čo som sa s niečím takým stretla, ale úprimne, oveľa viac ma zranilo a rozrušilo, ako sa s tým Twitch vyrovnal počas a po udalosti,“ vyjadrila sa s tým, že vôbec nechápe, ako sa k nej muž mohol dostať.
Muža odstrčil osobný bodyguard Emiru, ktorého si na akciu najala. Potom ju z miesta odviedla jej manažérka. Oficiálna ochranka TwitchConu vraj vôbec nezareagovala. Opodiaľ malo stáť niekoľko členov ochranky, ale útočníka nechali len tak odísť a o streamerku sa údajne nezaujímali. „Nikto z personálu TwitchConu sa neprišiel opýtať, čo sa stalo alebo či som v poriadku,“ vysvetlila.
„Toto je rozhodne môj posledný TwitchCon“
„Je mi ľúto, že ste to museli vidieť. Toto je rozhodne môj posledný TwitchCon. Myslím si, že by ostatní tvorcovia mali vážne zvážiť, či sa ho v budúcnosti zúčastnia,“ odkázala fanúšikom a ostatným vystupujúcim na akcii. Sama doteraz na akciu s prestávkami chodila asi desať rokov.
„Necítila som, že je o mňa postarané, ani že som chránená, aj keď som si so sebou vzala vlastnú ochranku a personál. Nedokážem si predstaviť, ako by sa cítili tvorcovia bez týchto možností,“ dodala.
Pozri sa na celý text, ktorý na X pridala:
Muži zablokovali vstup na Twitch
K incidentu sa vyjadrili aj organizátori TwitchConu. „Bezpečnosť a ochrana všetkých účastníkov TwitchConu je našou najvyššou prioritou. Správanie osoby zapojenej do včerajšieho incidentu s prominentnou streamerou bolo úplne neprijateľné a hlboko znepokojivé,“ odsúdili útok v príspevku na X a dodali, že zvýšili bezpečnosť akcie.
Muža vyviedli von a zabránili mu opakovanému vstupu. „Túto osobu sme okamžite zablokovali, návrat do priestorov TwitchConu a je jej na dobu neurčitú zakázaný vstup na Twitch, a to ako online, tak aj osobná účasť. Naďalej spolupracujeme s akýmikoľvek vyšetrovaniami zo strany orgánov činných v trestnom konaní,“ vysvetlili.
Emiru však tvrdí, že organizátori akcie začali incident riešiť a muža z akcie vyhodili až potom, čo na nich jej tím silno naliehal.