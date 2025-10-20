Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 20. októbra 2025 o 11:16
Čas čítania 1:51
Lucie Novotná

VIDEO: Slávnu streamerku na akcii s fanúšikmi napadol útočník. O hrozivý zážitok sa podelila na sieťach

VIDEO: Slávnu streamerku na akcii s fanúšikmi napadol útočník. O hrozivý zážitok sa podelila na sieťach
Zdroj: TwitchCon / oficiální propagační materiál
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Populárna streamerka Emiru, ktorú na platforme Twitch sledujú takmer dva milióny ľudí, sa cez víkend zúčastnila každoročnej akcie TwitchCon v San Diegu. Hneď prvý deň ju však počas Meet & Greet napadol fanúšik. Emiru je sklamaná z reakcie organizátorov.

Aj cez bezpečnostné bariéry sa k streamerke priblížil urastený muž, chytil ju za tvár a pokúsil sa ju pobozkať. Video, ktoré zachytilo tento incident, sa objavilo na sieti X.

Zasiahnuť musel bodyguard, ktorého si sama najala

Sama Emiru deň po tom pridala na X obsiahly príspevok, kde sa vyjadrila k situácii. Opísala, čo presne sa stalo a ako ju zarmútila nečinnosť ochranky a organizátorov konvencie.

„Som, samozrejme, otrasená tým, čo sa stalo, a nie je to prvýkrát, čo som sa s niečím takým stretla, ale úprimne, oveľa viac ma zranilo a rozrušilo, ako sa s tým Twitch vyrovnal počas a po udalosti,“ vyjadrila sa s tým, že vôbec nechápe, ako sa k nej muž mohol dostať.

Muža odstrčil osobný bodyguard Emiru, ktorého si na akciu najala. Potom ju z miesta odviedla jej manažérka. Oficiálna ochranka TwitchConu vraj vôbec nezareagovala. Opodiaľ malo stáť niekoľko členov ochranky, ale útočníka nechali len tak odísť a o streamerku sa údajne nezaujímali. „Nikto z personálu TwitchConu sa neprišiel opýtať, čo sa stalo alebo či som v poriadku,“ vysvetlila.

@snipemediaa Emiru Had To Leave Twitch Con Because Of This 😳💔 #fyp #emiru #twitchcon ♬ stellar - .diedlonely & énouement

„Toto je rozhodne môj posledný TwitchCon“

„Je mi ľúto, že ste to museli vidieť. Toto je rozhodne môj posledný TwitchCon. Myslím si, že by ostatní tvorcovia mali vážne zvážiť, či sa ho v budúcnosti zúčastnia,“ odkázala fanúšikom a ostatným vystupujúcim na akcii. Sama doteraz na akciu s prestávkami chodila asi desať rokov.

Odporúčané
Skúšala som streamovať na Twitchi: Známi Slováci si za stream zarobia aj 1500 eur. Prvé vysielanie ma tvrdo vrátilo do reality Skúšala som streamovať na Twitchi: Známi Slováci si za stream zarobia aj 1500 eur. Prvé vysielanie ma tvrdo vrátilo do reality 8. júla 2025 o 7:00

„Necítila som, že je o mňa postarané, ani že som chránená, aj keď som si so sebou vzala vlastnú ochranku a personál. Nedokážem si predstaviť, ako by sa cítili tvorcovia bez týchto možností,“ dodala.

Pozri sa na celý text, ktorý na X pridala:

Muži zablokovali vstup na Twitch

K incidentu sa vyjadrili aj organizátori TwitchConu. „Bezpečnosť a ochrana všetkých účastníkov TwitchConu je našou najvyššou prioritou. Správanie osoby zapojenej do včerajšieho incidentu s prominentnou streamerou bolo úplne neprijateľné a hlboko znepokojivé,“ odsúdili útok v príspevku na X a dodali, že zvýšili bezpečnosť akcie.

Muža vyviedli von a zabránili mu opakovanému vstupu. „Túto osobu sme okamžite zablokovali, návrat do priestorov TwitchConu a je jej na dobu neurčitú zakázaný vstup na Twitch, a to ako online, tak aj osobná účasť. Naďalej spolupracujeme s akýmikoľvek vyšetrovaniami zo strany orgánov činných v trestnom konaní,“ vysvetlili.

Emiru však tvrdí, že organizátori akcie začali incident riešiť a muža z akcie vyhodili až potom, čo na nich jej tím silno naliehal.

Odporúčané
Verstappen sa vrátil do hry. Po triumfe v USA môže zamiešať karty v boji s McLarenom Verstappen sa vrátil do hry. Po triumfe v USA môže zamiešať karty v boji s McLarenom 20. októbra 2025 o 7:59
Odporúčané
V Ruži pre nevestu budú hľadať lásku bratia – dvojčatá. Český Bachelor chystá svetový unikát V Ruži pre nevestu budú hľadať lásku bratia – dvojčatá. Český Bachelor chystá svetový unikát 19. októbra 2025 o 18:49
Odporúčané
VIDEO: „Ty primitív, si normálny?“ Trénerovi Slovanu Weissovi praskli nervy, počas rozhovoru vynadal fanúšikovi Trnavy VIDEO: „Ty primitív, si normálny?“ Trénerovi Slovanu Weissovi praskli nervy, počas rozhovoru vynadal fanúšikovi Trnavy 19. októbra 2025 o 10:53
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
STREAMOVANIE HIER
Odporúčame
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
včera o 07:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
včera o 17:00
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
refresher+
Odporúčané
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
dnes o 07:00
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
pred 4 dňami
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
13. 10. 2025 16:00
Storky
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Lifestyle news
Yzomandias oznámil pauzu. Zažil vraj najhoršiu umeleckú aj životnú depresiu, vrátiť sa chce ešte lepší pred hodinou
Je čas oprášiť plešatú parochňu: Pitbull sa vracia do Prahy. Vieme, kedy vystúpi a koľko budú stáť vstupenky pred 2 hodinami
Virálny trik na odkysľovanie môže uškodiť. Odborníčka varuje pred pravidelným pitím sódy ako zázračného lieku pred 3 hodinami
VIDEO: Slávnu streamerku na akcii s fanúšikmi napadol útočník. O hrozivý zážitok sa podelila na sieťach pred 3 hodinami
Motorka podpísaná pápežom našla nového majiteľa. Vydražili ju za 130 000 eur dnes o 10:21
Najsledovanejší youtuber sveta sa púšťa do sveta financií: MrBeast plánuje založiť vlastnú banku dnes o 09:37
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka collabu s Adidas dnes o 09:02
Verstappen sa vrátil do hry. Po triumfe v USA môže zamiešať karty v boji s McLarenom dnes o 07:59
V Ruži pre nevestu budú hľadať lásku bratia – dvojčatá. Český Bachelor chystá svetový unikát včera o 18:49
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto včera o 15:33
Spravodajstvo
Donald Trump Autonehoda Správy počasie Požiar
Viac
Juh Slovenska postihla hepatitída typu A. Úrady vyzývajú na opatrnosť
pred 11 minútami
AKTUÁLNE: Tragédia na gymnáziu v Česku: 13-ročný chlapec zomrel po páde z okna
pred hodinou
Ukrajinský prezident Zelenskyj je otvorený summitu s Putinom a Trumpom: Kritizuje výber Maďarska
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
včera o 17:00
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
refresher+
Odporúčané
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
dnes o 07:00
Matka ho 7 rokov držala v kuríne. Za zanedbanie synčeka dostala len 9 mesiacov väzenia
refresher+
Odporúčané
Matka ho 7 rokov držala v kuríne. Za zanedbanie synčeka dostala len 9 mesiacov väzenia
pred 2 dňami
V Ruži pre nevestu budú hľadať lásku bratia – dvojčatá. Český Bachelor chystá svetový unikát
V Ruži pre nevestu budú hľadať lásku bratia – dvojčatá. Český Bachelor chystá svetový unikát
včera o 18:49
Bol veľký ako pes, no patril medzi prvých dinosaurov planéty. Vedci objavili unikátnu fosíliu
Bol veľký ako pes, no patril medzi prvých dinosaurov planéty. Vedci objavili unikátnu fosíliu
pred 3 dňami
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
pred 3 dňami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
11. 10. 2025 17:00
Netflix má nový hit: Hviezda Pirátov z Karibiku sa púšťa do pátrania po záhadne zmiznutej žene
pred 4 dňami
KVÍZ: Ako dobre poznáš ikonické horory? Otestuj svoj prehľad
15. 10. 2025 13:00
Viac z Móda Všetko
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
Doplnky
včera o 07:00
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
včera o 07:00
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
pred hodinou
TOP zimná obuv pre mužov: Modely Massimo Dutti, Timberland či Yuketen ponúkajú ochranu, komfort a štýl
pred 3 dňami
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Nový track Fobia Kida citovali v politickej diskusii STVR. Vraj presne vystihol novelizáciu ústavy
17. 6. 2025 16:23
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
Móda
pred hodinou
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
pred hodinou
Inšpiruj sa prevedeniami z prehliadkových mól.
VIANOČNÝ PRIESKUM: Vyplň krátky dotazník a získaj poukážku v hodnote 100 € na nákup darčekov podľa vlastného výberu
VIANOČNÝ PRIESKUM: Vyplň krátky dotazník a získaj poukážku v hodnote 100 € na nákup darčekov podľa vlastného výberu
dnes o 10:00
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka collabu s Adidas
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka collabu s Adidas
dnes o 09:02
Jaroslav pred viac ako 30 rokmi založil malé rodinné mäsiarstvo. Tajomstvo úspechu je v kvalite surovín a tradičných receptúrach
PR správa
Jaroslav pred viac ako 30 rokmi založil malé rodinné mäsiarstvo. Tajomstvo úspechu je v kvalite surovín a tradičných receptúrach
dnes o 09:00
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
refresher+
Odporúčané
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
dnes o 07:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
včera o 07:00
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto
včera o 15:33
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
pred 2 dňami
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
refresher+
Odporúčané
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
dnes o 07:00
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
včera o 07:00
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
13. 10. 2025 9:05
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
14. 10. 2025 14:00
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
13. 10. 2025 9:05
Späť
Zdieľať
Diskusia