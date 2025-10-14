Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €

Cestovatelia zbystrite pozornosť.
Bratislavské letisko nedávno oznámilo novinku, ktorá potešila všetkých dovolenkárov – viac ako 20 priamych liniek do TOP destinácií. Zo zoznamu sme pre teba vybrali niekoľko zaujímavých miest, kam za jednosmernú letenku nedáš viac ako 40 eur. Okrem toho nájdeš v článku aj tipy na budget-friendly ubytovania, ktoré sa nachádzajú v centre mesta a dostali mimoriadne pozitívne recenzie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
1. Alicante – Španielsko 🇪🇸
✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair
⌛Dĺžka letu tam: 2 hodiny 50 minút
💶Cena jednosmernej letenky: od 24,99 €
Vieš čo je prvá výhoda Alicante? Že sa nachádza medzi dvoma väčšími mestami – Barcelonou a Valenciou, takže nečakaj húfy turistov. Alicante ťa očarí svojimi dlhými bielymi plážami, promenádami a úzkymi kamenistými uličkami. Pamiatka no. 1, ktorú musíš vidieť, je majestátny hrad Santa Bárbara, odkiaľ máš krásny výhľad na mesto a pre verejnosť je zadarmo.
Určite odporúčame navštíviť Calle de Las Setas – milú pestrofarebnú uličku, kde na každom rohu uvidíš obrovské muchotrávky. Milovníci rýb, morských špecialít a domáceho pečiva si prídu na svoje zase v tržnici Mercat Central d'Alacant.
@lionel_dgn Alicante 💐 #spain #spaintravel #españa #alicante #april #travel ♬ son original - 🦢
Pensión Antonio Guesthouse – Príjemný penzión, ktorý je ideálny na kratšie pobyty. Všetky klimatizované izby sú vybavené chladničkou, TV, príslušenstvom na prípravu čaju a kávy a bezplatným Wi-Fi pripojením. Hostia ocenili lokalitu v centre, čistotu a hostiteľa. Ubytovanie ťa vyjde od 65 eur na noc pre dve osoby.
2. Neapol – Taliansko 🇮🇹
✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair
⌛Dĺžka letu tam: 1 hodina 45 minút
💶Cena jednosmernej letenky: od 24,99 €
Hovorí sa, že v Neapole plačeš 2x: Keď doň prídeš a keď ho opúšťaš. Tvojou prvou turistickou zastávkou by malo byť historické centrum (zapísané do UNESCO), v ktorom sa nachádza Kráľovská pápežská bazilika San Francesco di Paola, jeden z najvýznamnejších príkladov neoklasicistickej architektúry v Taliansku.
Cool spot, ktorý stojí za návštevu, je štvrť Quartieri Spagnoli, kde sa stretáva historický šarm, street-food, umelecké diela, bary a trattorias (talianske reštaurácie, ktoré sa zameriavajú na tradičné domáce jedlá). Keď už je reč o jedlách, Neapol je domovom pizze, takže nedať si ju je hriech – odporúčame ti L'antica pizzeria da Michele, ale priprav sa na dlhé rady.
@viktoriakishchuk summer in Italy 🇮🇹 #summervibe #neapol #neapolbeach #bagnoideal #italy ♬ original sound - 6allisto
Ferdinando's Home – Tento moderný čierno-biely apartmán sa nachádza priamo v historickom centre Neapolu, takže k pamiatkám to budeš mať blízko. Pozostáva zo spálne, obývačky, balkóna, kuchyne a kúpeľne. Jedna noc pre dve osoby tu stojí od 95 eur.
3. Atény – Grécko 🇬🇷
✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair
⌛Dĺžka letu tam: 2 hodiny 15 minút
💶Cena jednosmernej letenky: od 26,99 €
Pokiaľ miluješ pamiatky a ruiny z antickej doby, Atény sú pre teba ako stvorené – nebudeš vedieť, kam sa pozrieť skôr. No čo ti môžeme odporúčiť, je návšteva Akropoly, ktorá je stará viac ako 4 000 rokov. Približne 500 metrov od Akropoly máš zase Olympieion, chrám zasvätený najvyššiemu gréckemu bohu.
Ak budeš chcieť utiecť z ruchu veľkomesta, zamier si to do najznámejšej časti starého mesta, a to je Plaka. Tu sa budeš kochať historickými pamiatkami, farebnými kvetmi trčiacimi z balkónov a ikonickými bielymi domčekami s modrými strechami. Inak povedané, na každom rohu budeš mať insta-worthy spot. Nezabudni sa zastaviť na tradičnú grécku kávu a musaku, čo je jedlo z mletého mäsa, cibule, baklažánu, rajčín a bešamelovej omáčky.
@eliver.s Tysiące lat historii, prażące słońce i tzatziki. Czego chcieć więcej? 🇬🇷☀️🍋 #Ateny #podróżemarzeń #grecja #cozobaczycwatenach #athens #citybreak #traveltiktok #zwiedzajzemną #ancientgreece ♬ Golden brown by the stranglers - ꧁rosyapple2꧂
ELA FIVE RESIDENCES – Štýlový minimalistický apartmán má všetko, čo cestovateľ potrebuje. Všetky ubytovacie jednotky sú vybavené klimatizáciou, kompletne zariadenou kuchyňou, TV a kúpeľňou. Jeho najväčšia výhoda je poloha pri centre a cena. Dve osoby tu za noc zaplatia od 56 eur.
4. Lamezia Therme – Taliansko 🇮🇹
✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair
⌛Dĺžka letu tam: 1 hodinu 50 minút
💶Cena jednosmernej letenky: od 25,99 €
Toto talianske mesto síce nie je mainstream, no rozhodne má čo ponúknuť. Očakávaj krásne skalnaté útesy, tyrkysové more, zrúcaniny starovekých pevností a zaujímavé múzeá. A ako už názov napovedá, je to kúpeľné mesto – liečivé termálne pramene Caronte sú bohaté na síru a kúpali sa v nich aj Rimania.
Odporúčame ti požičať si tu auto, pretože v okolí Lamezia Terme je mnoho krásnych historických miest ako Tropea, Reggio di Calabria alebo Scilla. Plus, Kalábria ponúka nádherné scenérie, takže ten roadtrip bude stáť za to.
@elisavdbroek THIS is the most beautiful beach I’ve visited in Europe 🌎 🇮🇹 #heaven #italy #calabria #lameziaterme #travel #beach #europe ♬ original sound - user23949282364
B&B Il Sogno – Našli sme tento dovolenkový dom, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti centra mesta, čiže len 5 minút peši. Hostia ocenili lokalitu, čistotu objektu a mimoriadne milého hostiteľa. Za noc tu dve osoby zaplatia od 74 eur.
5. Palermo – Taliansko 🇮🇹
✈️ Letecká spoločnosť: Wizzair
⌛Dĺžka letu tam: 2 hodiny 5 minút
💶Cena jednosmernej letenky: od 33,39 €
Z Bratislavy sa dostaneš aj do hlavného mesta autonómneho regiónu Sicílie. Palermo je bohaté na kultúru a historické pamiatky, ktoré vznikli stretom rôznych civilizácií. Príkladom je majestátna katedrála Cattedrale di Palermo, ktorá kombinuje normanský, arabský a barokový architektonický štýl.
Na barokovom námestí Quattro Canti si všimneš štyri rohové paláce, ktoré sú zdobené fontánami a sochami znázorňujúcimi štyri ročné obdobia, štyroch španielskych kráľov a štyroch patrónov mesta. Ak si fanúšik filmov Krstný otec, určite nevynechaj návštevu lokácií, kde sa natáčal tretí diel – operný dom Teatro Massimo a vila Malfitano Whitaker.
@yamildoval A sunny morning in Palermo, Sicily 🧡 Chaotic, decadently beautiful, full of street life... but always authentic, soulful, and vibrant. This is Palermo, a city of contrasts ✨ Locations: ⛪️ Via Porta di Castro ✨ Quattro Canti 🚪 Porta Nuova ⛲️ Piazza Pretoria aka 'Piazza della Vergogna' 💒 Chiesa del Gesù di Casa Professa ⛪️ Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio ‘La Martorana’ 🏛️ Teatro Massimo ⛪️ Palermo Cathedral 🤎 Palermo Cathedral and carriage with Santa Rosalia 🌴 Courtyard with a palm tree in via Vittorio Emanuele 🌳 Villa Bonanno gardens ✨ View from the roofs of the cathedral #palermo #sicilia #sicily ♬ Blue Moon - Billy Vaughn And His Orchestra
I Tamarindi – Krásny apartmán s drevenými akcentmi môže byť tvojim dočasným domovom počas skúmania Sicílie. Nachádza sa len 7 minút chôdze od miesta Divadlo Teatro Massimo a 1,1 kilometra od miesta Teatro Politeama. Za noc pre dve osoby zaplatíš od 88 eur.
6. Oslo – Nórsko 🇳🇴
✈️ Letecká spoločnosť: Wizzair
⌛Dĺžka letu tam: 2 hodiny 35 minút
💶Cena jednosmernej letenky: od 25,39 €
Ak chceš ísť radšej niekde severnejšie, za budget-friendly cenu sa dostaneš do Osla. Toto hlavné mesto, obklopené horami a fjordom, je plné kontrastov – nájdeš tu staršie ulice a zároveň moderné budovy.
Dominantou Osla je budova opery na nábreží, ktorá je večer krásne rozsvietená. Do to-do listu si určite zapíš aj prechádzku v parku Ekebergparken, múzeum umelca Edvarda Muncha a ulicu s drevenými domčekmi Damstredet, ktorá patrí medzi najfotogenickejšie miesta Osla. Pre gurmánov, ktorí prišli za gastro-zážitkami, odporúčame tradičné sendviče, morské plody a jedlo z losa, soba, jeleňa či tetrova, ktoré podávajú v niekoľkých reštauráciách.
@voyaflair 24 hours in #oslo Here's how to do it quietly ☕️🌿 #visitoslo #traveltips #norway ♬ The Winner Is... Version - DeVotchKa
Frogner - Briskeby – Priamo v centre mesta sa nachádza toto útulné ubytovanie, ktoré pozostáva zo spálne, jedálenského kútu, kuchyne a nechýba ani TV či Wi-Fi. Môžeš využiť aj patio, kde si vychutnáš rannú kávu. Cena je od 102 eur za noc pre dve osoby.
7. Bazilej – Švajčiarsko 🇨🇭
✈️ Letecká spoločnosť: Wizzair
⌛Dĺžka letu tam: 1 hodina 35 minút
💶Cena jednosmernej letenky: od 22,89 €
Do Švajčiarska sa môžeš dostať rýchlejšie než vlakom z Bratislavy do Žiliny. Toto mesto je tretie najväčšie v Švajčiarsku a dalo by sa povedať, že je to mesto troch krajín – obklopujú ho hranice Francúzska a Nemecka. Bazilej je známy pre svoje múzeá, ktorých je viac ako 40, (nadšenci histórie a kultúry sa tu nebudú nudiť) a 200 fontán.
Návšteva Bazileja je stroj času, mesto a jeho okolie ťa očarí stredovekou architektúrou, hradmi, pevnosťami, kaštieľmi a starými ruinami. No zároveň tu nájdeš unikátne moderné stavby od známych architektov, ktoré si určite cvakni do telefónu.
@whereiswanda Have you been to #basel yet?🇨🇭 #switzerland #schwiiz #baseltravel #switzerlandtravel #swiss #culturaldifference #schweizerdeutsch #schweiz #schweiz🇨🇭#zürich #cultureshock #switzerlandguide ♬ origineel geluid - Cosmo
Guesthouse Casa Esperanza Basel – Švajčiarsko nie je úplne budget-friendly, no našli sme ubytovanie, ktoré sa nachádza menej ako dva kilometre od centra, je pozitívne hodnotené a noc pre dve osoby ťa vyjde od 106 eur.