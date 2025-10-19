Kategórie
dnes 19. októbra 2025 o 10:15
Čas čítania 2:13

Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla

Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Bol to večer plný veľkých výhier aj tvrdých pádov. Oktagon 78 v Kolíne nad Rýnom priniesol hneď niekoľko momentov, ktoré zdvihli fanúšikov zo stoličiek. V úplnom závere sme sa navyše stali svedkami veľkého prekvapenia.

Predzvesťou toho, že nás čaká epický večer, bol už prvý zápas – úplne prvý amatérsky fight v histórii organizácie, ktorá dala šancu ukázať sa rastúcim hviezdam. Výsledkom bol najrýchlejší knockout večera. Nemec Michael Obodozie poslal svojho súpera „do ríše snov“ už za 19 sekúnd a odštartoval večer plný tvrdých ukončení.

Česká radosť aj smútok

V zápasovej karte v Kolíne nad Rýnom dominovali bojovníci z Nemecka, ale jedným z českých bojovníkov bol Marcel Máša. Tento mladý talent z gymu Muay Thai Brno bol blízko k víťazstvu, keď zasadil svojmu súperovi Altinovi Zenunimu presný high kick. Avšak, súpera nedokázal doraziť a po troch kolách prehral na body.

Aj tak je pravdepodobné, že o Mášovi ešte budeme počuť. Vzal ponuku na zápas na poslednú chvíľu a má za sebou silný príbeh. Prešiel si detskými domovmi a MMA mu doslova zmenilo život. Dúfame, že ho ešte uvidíme pod krídlami organizácie.

Druhý „našinec“ na karte bol slovensko-český zápasník Marek Bartl. Ten potvrdil skvelú formu a šokoval najúchvatnejším ukončením večera. Po vzore Jiřího Procházku Bartl trafil súpera u pletiva parádnym lakťom z otočky, po ktorom Kennedy Rayomba klesol k zemi a bolo rozhodnuté. Všetkým divákom padla sánka, a aby toho nebolo málo, Bartl týmto spektakulárnym finišom v 1. kole dostal bonus za výkon večera.

Boj obrov a najväčšie prekvapenie večera

Extrémne krátky čas na ukončenie súpera potreboval aj veľký favorit turnaja Tamerlan Dulatov, ktorý ubil Brazilca Henriqueho Mela za necelú minútu. Víťazstvo v 1. kole oslávil aj dvojmetrový ťažkotonážnik Patrick Vespaziani, ktorý dorazil na zemi „Mad Doga“ Kalejaiyeho. Neskutočný comeback v zápase predviedol Cihad Akipa, ktorý najprv prehrával s Davidom Piechaczekom, ale v druhom kole priebeh otočil a súpera ukončil na TKO.

Nie vždy ale musí zápas skončiť pred limitom, aby bola zábava. Dôkazom je zápas Topallaj vs. Kayani, čo bola odveta po štyroch rokoch. Prvý boj skončil remízou a sobotný stret bol krvavou bitkou. Prišlo to ako prekvapenie, že boj by mohol opäť skončiť nerozhodne, ale v poslednom kole favorizovaný Topallaj presvedčil bodových rozhodcov a získal výhru. Obaja bojovníci si však siahli na absolútne dno síl.

Napínavý trojkolový stret priniesol aj boj obrov Aras vs. Biyong, ktorý po troch kolách ovládol prvý z menovaných a rovno si vypýtal možnosť bojovať nabudúce o titul ťažkej váhy. Hlavný predzápas priniesol trojkolovú bitku medzi bojovníčkami Katharinou Lehner a Alinou Dalaslan. Ovládla ju „princezná nemeckého MMA“ Dalaslan, ktorá zostáva vo svojej kariére stále neporazená.

Veľký šok však nastal v hlavnom zápase. Obrovský favorit Christian Eckerlin čelil hrozbe v podobe Chorváta Ivicu Truščeka, ktorého mnohí podceňovali a ľudia v hale na neho dokonca bučali. Trušček však umlčal halu neuveriteľným výkonom, keď Eckerlina na zemi potrestal salvou úderov a rozhodca boj ukončil. Domáci obľúbenec padol a Trušček si vo svojom už 84. zápase pripísal 45. víťazstvo.

Kompletné výsledky turnaja Oktagon 78

Michael Obodozie porazil Kirilla Negru v 1. kole na KO

Altin Zenuni porazil Marcela Mášu na body

Jesus Chavarría porazil Alexandara Stefanovice v 1. kole na TKO (zranenie)

Marek Bartl porazil Kennedyho Rayombu v 1. kole na KO

Tamerlan Dulatov porazil Henriqueho Mela v 1. kole na TKO

Arijan Topallaj porazil Hassana Kayaniho na body

Cihad Akipa porazil Davida Piechaczeka v 2. kole na TKO

Patrick Vespaziani porazil Olutobiho Kalejaiyeho v 1. kole na TKO

Kasim Aras porazil Simona Biyonga na body

Alina Dalaslan porazila Katharinu Lenher na body

Ivica Trušček porazil Christiana Eckerlina v 1. kole TKO

OKTAGON OKTAGON MMA
