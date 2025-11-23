Kategórie
dnes 23. novembra 2025 o 9:00
Čas čítania 2:47

Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna

Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Oktagon 80 korunoval nového šampióna ľahkej váhy. Stal sa ním poľský „Dynamit“ Mateusz Legierski, ktorý prežil veľkú krízu a nakoniec dosiahol na opasok. Turnaj ponúkol však množstvo ďalších senzačných výkonov vrátane absolútne unikátnej submisie.

Najprv to vyzeralo na ľahký zápas. Mateusz Legierski v prvom kole titulového boja pôsobil o triedu lepší a silnejší. Turek Attila Korkmaz však ukázal, že ho netreba podceňovať. V ďalších kolách dostal Legierskiho do poriadnych problémov vďaka svojim tvrdým hákom, kopom a úderom na spodok.

Vyzeralo to, že Poliak je dokonca blízko prehry. Z problémov sa však dostal a publikum v Mníchove sa stalo svedkom päťkolovej napínavej bitky, ktorú nakoniec ovládol Legierski. Od všetkých troch bodových rozhodcov si vypočul víťazstvo na body. Poľský bojovník sa tak znova stal šampiónom Oktagonu v ľahkej váhe (70 kg).

LEGIERSKI KORKMAZ LEGIERSKI KORKMAZ LEGIERSKI KORKMAZ LEGIERSKI KORKMAZ
Zobraziť galériu
(8)

„Cítim sa ako keď som pás získal po prvý raz. Som plný emócií,“ povedal dojatý Legierski. Zaujímavosťou je, že práve Legierski bol historicky prvým šampiónom organizácie v ľahkej váhe a teraz vytúžený opasok znova vybojoval.

Nevídaný finiš, aký svet nevidel

Bol to ale aj večer plný veľkolepých ukončení. Celú arénu šokoval Brazílčan Henrique Madureira, ktorý svojho súpera ukončil netradičnou technikou (pozri video nižšie), akú sme ešte nikdy v histórii organizácie nevideli. Zábery neuveriteľného ukončenia rýchlo obleteli sociálne siete a posbierali tisíce reakcií.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený OKTAGON (@oktagonmma)

Celú arénu zodvihol zo stoličiek aj Gökhan Aksu, ktorý sa najprv ocitol vo veľkých problémoch, no potom preukázal obrovské srdce a kontroverzného Denise Frimponga nekompromisne porazil. Ich boj netrval ani štyri minúty, ale ponúkol neskutočnú akciu, ktorú publikum ocenilo potleskom.

Český kovboj je späť ako víťaz

České farby na turnaji hájil Matouš Kohout, ktorý sa popasoval so zmenou súpera a po sérii prehier sa opäť vrátil na víťaznú dráhu. „Kovbojské srdce rozhodlo,“ vyhlásil Kohout po tesnom boji s domácim Hafenim Nafukom.

Až do posledných chvíľ nebolo jasné, kto z tesného boja vyjde ako víťaz. Nafuka v zápase doručil šesť takedownov, zatiaľ čo Kohout dominoval v počte úderov. Dvaja z troch bodových rozhodcov sa nakoniec priklonili na Kohoutovu stranu, ktorý si tak pripísal dôležité víťazstvo.

kohout nafuka kohout nafuka kohout nafuka kohout nafuka
Zobraziť galériu
(5)

„Je to tvrďas, ale hovoril som mu, že urobil chybu, keď šiel do vyššej váhy (z ľahkej do veltrovej, pozn. red.),“ zhodnotil súpera po boji Kohout. Teraz si podľa svojich slov chce kúpiť pick-up, koňa a potom chce zápas ďalší rok v Liberci. Navyše sa podelil o radostnú novinku – s manželkou totiž čakajú druhé dieťa.

Čech siahal po senzácii, ale nakoniec padol

Naopak, druhý z Čechov na karte, ranař David Hošek, bohužiaľ padol. Hneď v úvode sa mu síce podarilo tvrdým kopom na hlavu poslať najťažšieho súpera svojej kariéry Alexandra Poppecka na zem, no nemecký favorit sa zo zlej situácie vymanil a postupne začal dominovať. Svoje ťaženie nakoniec dotiahol do zdárného konca v druhom kole, kedy Hoška porazil na zemi.

hošek poppeck
Zdroj: OKTAGON MMA

Jedným z hlavných trhákov večera ovládol Christian Jungwirth. Ten v napínavej bitke, ktorá priniesla veľkolepé momenty na oboch stranách, porazil bývalého bojovníka UFC Niklasa Stolzeho. Rozhodca boj po tlaku Jungwirtha ukončil vo štvrtom kole.

Promotér Ondřej Novotný však vyjadril nespokojnosť s tým, ako rozhodca Gerd Richter boj ukončil. „Stolze nebol v takom ohrození, aby bol zápas ukončený,“ uviedol bezprostredne po boji Novotný.

Jungwirth si tak po ročnej prestávke pripísal ďalšiu výhru a okamžite vyzval na odvetu Christiana Eckerlina. Ten za ním do klietky ale neprišiel.

jungwirth jungwirth jungwirth jungwirth
Zobraziť galériu
(5)

Jediným slovenským zástupcom na karte bol Ronald Paradeiser, ktorý potvrdil pozíciu favorita a svojho súpera ukončil na TKO v druhom kole. Paradeiser za posledné roky zakopol len raz, a to s bývalým šampiónom Losenom Keitom. V Oktagone inak predvádza samé dominantné výkony a zbiera jednu výhru za druhou.

paradeiser
Zdroj: OKTAGON MMA

Posledný turnaj tohto roka Oktagon usporiada 28. decembra v pražskej O2 aréne. Galavečer prinesie dve titulové bitky, ale napríklad aj zápas Ondřeja Rašky s Pavlom Tóthom alias Spicy Pájou.

Kompletné výsledky turnaja Oktagon 80

Eugen Black-Dell porazil Eemila Kurhelu v 2. kole na TKO

Henrique Madureira porazil Eriglenta Prizreniho v 1. kole na submisiu

Ozan Aslaner porazil Marca Elpidiu na body

Teo Smith porazil Michaela Deigu-Schecka v 1. kole na TKO

Felix Klinkhammer porazil Mátého Kertésze v 1. kole na submisiu

Matouš Kohout porazil Hafeniho Nafuku na body

Gökhan Aksu porazil Denise Frimponga v 1. kole na TKO

Ronald Paradeiser ukončil Geralda Netu v 2. kole na TKO

Alexander Poppeck ukončil Davida Hoška v 2. kole na TKO

Christian Jungwirth ukončil Niklasa Stolzeho v 4. kole na TKO

Mateusz Legierski porazil Attilu Korkmaze na body

OKTAGON
