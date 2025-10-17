Oktagon mieri do Kolína nad Rýnom, kde sa okrem veľkej tlačovej konferencie uskutoční aj nadchádzajúci turnaj plný hviezd.
Už v sobotu 18. októbra nás čaká Oktagon 78, ktorý okrem návratu hviezd prinesie aj titulový zápas. O opasok v bantamovej váhe (61,2 kg) sa pobijú Igor Severino a Khurshed Kakhorov. Nemecký turnaj sa však nezaobíde ani bez slovenských a českých zástupcov. Pre jedného z nich, Marcela Mášu, to bude premiéra v organizácii. Už teraz sa naňho sústreďuje veľká pozornosť, keďže má za sebou neobyčajný príbeh.
Závislí rodičia a vyrastanie v detskom domove
„Jeho rodičia boli závislí na návykových látkach a ako sám Máša opisuje, bol až na druhej koľaji. Ocitol sa tak v detskom domove, kde to nemal jednoduché a až do 14 rokov vlastne nevedel, čo so sebou. V tom čase sa ho ujala jedna z vychovávateliek a mladý Marcel mohol začať písať svoj vlastný príbeh,“ opísala príbeh bojovníka organizácia.
Máša teraz stojí pred najväčšou životnou výzvou, ale tiež príležitosťou budovať ďalej svoj sen v MMA. Okrem boja sa venuje aj dobročinným aktivitám. Po boku UFC bojovníka Jiřího Procházku zavítal Máša do detského domova v Tuchlově, kde s deťmi zdieľal svoj príbeh.
Raketovo rastúca hviezda
Po nedávnej výhre na októbrovom turnaji sa znovu do boja pustí aj najväčšia tohtoročná hviezda „Neandrtálec“ Frederic Vosgröne, ktorý mieri pre šiestu výhru pred limitom, pričom zatiaľ nespoznal žiadneho premožiteľa. Uvidíme, či udrží svoju povesť „mašiny na ukončovanie“.
Hlavný predzápas bude patriť bojovníčkam Aline Dalaslan a Katharine Lenher a zlatým klincom bude návrat miláčika publika Christiana Eckerlina, ktorý bude čeliť hrozbe v podobe chorvátskej legendy Ivicu Truščeka, ktorý má na konte cez 80 (!) zápasov.
Nenechaj si ujsť Oktagon Time
Turnaju bude predchádzať naživo vysielaná tlačová konferencia Oktagon Time, na ktorej organizácia odhalí najväčšie turnaje na rok 2026 a predstaví nové projekty. Chýbať samozrejme nebudú ani hviezdy sobotného turnaja.
