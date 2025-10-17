Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 17. októbra 2025 o 12:07
Čas čítania 1:12
Ondřej Jarůšek

Už zajtra čaká Oktagon ďalší veľkolepý turnaj: Premiéra bojovníka, ktorý sa z detského domova prebojoval až do klietky

Oktagon mieri do Kolína nad Rýnom, kde sa okrem veľkej tlačovej konferencie uskutoční aj nadchádzajúci turnaj plný hviezd.

Už v sobotu 18. októbra nás čaká Oktagon 78, ktorý okrem návratu hviezd prinesie aj titulový zápas. O opasok v bantamovej váhe (61,2 kg) sa pobijú Igor Severino a Khurshed Kakhorov. Nemecký turnaj sa však nezaobíde ani bez slovenských a českých zástupcov. Pre jedného z nich, Marcela Mášu, to bude premiéra v organizácii. Už teraz sa naňho sústreďuje veľká pozornosť, keďže má za sebou neobyčajný príbeh.

Závislí rodičia a vyrastanie v detskom domove

„Jeho rodičia boli závislí na návykových látkach a ako sám Máša opisuje, bol až na druhej koľaji. Ocitol sa tak v detskom domove, kde to nemal jednoduché a až do 14 rokov vlastne nevedel, čo so sebou. V tom čase sa ho ujala jedna z vychovávateliek a mladý Marcel mohol začať písať svoj vlastný príbeh,“ opísala príbeh bojovníka organizácia.

oktagon máša
Zdroj: OKTAGON MMA

Máša teraz stojí pred najväčšou životnou výzvou, ale tiež príležitosťou budovať ďalej svoj sen v MMA. Okrem boja sa venuje aj dobročinným aktivitám. Po boku UFC bojovníka Jiřího Procházku zavítal Máša do detského domova v Tuchlově, kde s deťmi zdieľal svoj príbeh.

Raketovo rastúca hviezda

Po nedávnej výhre na októbrovom turnaji sa znovu do boja pustí aj najväčšia tohtoročná hviezda „Neandrtálec“ Frederic Vosgröne, ktorý mieri pre šiestu výhru pred limitom, pričom zatiaľ nespoznal žiadneho premožiteľa. Uvidíme, či udrží svoju povesť „mašiny na ukončovanie“.

vosgrone vosgrone vosgrone vosgrone
Zobraziť galériu
(5)

Hlavný predzápas bude patriť bojovníčkam Aline Dalaslan a Katharine Lenher a zlatým klincom bude návrat miláčika publika Christiana Eckerlina, ktorý bude čeliť hrozbe v podobe chorvátskej legendy Ivicu Truščeka, ktorý má na konte cez 80 (!) zápasov.

Nenechaj si ujsť Oktagon Time

Turnaju bude predchádzať naživo vysielaná tlačová konferencia Oktagon Time, na ktorej organizácia odhalí najväčšie turnaje na rok 2026 a predstaví nové projekty. Chýbať samozrejme nebudú ani hviezdy sobotného turnaja.

Kompletnú kartu Oktagonu 78 si môžeš prezrieť tu:

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený OKTAGON (@oktagonmma)

BOJOVÉ ŠPORTY NEMECKO OKTAGON
Domov
Zdieľať
Diskusia