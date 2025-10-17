Dan tvrdí, že momentálne nemá žiadny príjem a chce, aby Sia financovala jeho život aj po rozchode.
Sia sa v roku 2023 vydala za lekára Dana Bernarda. Manželia sa však rozhodli rozviesť pre „nevyriešiteľné rozdiely“. Podľa uniknutých súdnych dokumentov žiada Bernard od austrálskej speváčky mesačné výživné vo výške 250 000 dolárov, t.j. takmer 215 000 eur, aby si mohol udržať životný štýl, na aký si zvykol počas ich manželstva.
Bernard už niekoľko rokov nepracuje a momentálne nemá žiadny príjem. Tvrdí, že počas vzťahu so Siou „nikdy nemuseli sledovať svoje životné náklady“ a teraz chce, aby mu speváčka pomohla zachovať „luxusný životný štýl vyššej triedy“, ktorý si s ňou užíval.
Podľa súdnych dokumentov mali ich mesačné výdavky presahovať 400 000 dolárov, t.j. viac ako 340 000 eur – zahŕňali súkromné lety, dovolenky, luxusné reštaurácie či niekoľko zamestnancov na plný úväzok. Dvojica má spolu aj 18-mesačného syna Somersaulta, no zatiaľ nie je rozhodnuté, v čej starostlivosti skončí.
Ako informuje portál The Guardian, okrem mesačného výživného žiada bývalý radiačný onkológ aj 300 000 dolárov, t.j. viac ako 250 000 eur, na právne poplatky a ďalších 200 000 dolárov, t.j. viac ako 170 000 eur, na účtovníctvo.