Chemička vysvetľuje, aké chyby robíme najčastejšie a ako si pripraviť čaj tak, aby mal skutočne priaznivé účinky na zdravie.
Sezóna ľadovej kávy je za nami a prichádza čas horúcich nápojov. Okrem ikonického pumpkin spice latte je v tomto období najobľúbenejším spoločníkom práve teplý čaj. Možno sa to nezdá, no aj malá chyba, ako napríklad to, že ho necháš dlho odstáť, môže zmeniť jeho chuť aj zloženie.
Podľa chemičky Michaely Vojníkovej by sa bylinkové, zelené a ovocné čaje nemali zalievať vriacou vodou. Ideálna teplota je približne 80 °C, zatiaľ čo čierny čaj zvládne aj vyššiu. „Dôležité je nechať vodu po zovretí pár minút odstáť – ideálne tri až päť minút,“ vysvetľuje odborníčka pre tvnoviny.sk
Pozor si treba dať aj na to, ako dlho čaj stojí. „Môžu sa v ňom začať množiť baktérie a plesne, pretože čaj často obsahuje cukry a minerály, ktoré podporujú rast týchto mikroorganizmov,“ upozorňuje Vojníková. Preto je najlepšie čaj vypiť hneď po príprave alebo ho uchovávať len krátko.
Aby si z čaju získal čo najviac prospešných látok, citrón aj med pridávaj až po tom, čo trochu vychladne. „Citrón je ideálne pridať, keď má čaj približne 60 °C, teda zhruba po desiatich minútach,“ radí chemička. Rovnaké pravidlo platí aj pre med – ak ho pridáš do horúceho nápoja, stratí väčšinu antioxidantov, enzýmov a aminokyselín.