Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 17. októbra 2025 o 8:19
Čas čítania 0:47
Hana Divišová

Myslíš si, že vieš uvariť čaj? Odborníčka varuje, že ak ho pripravíš nesprávne, môže ti skôr uškodiť

Myslíš si, že vieš uvariť čaj? Odborníčka varuje, že ak ho pripravíš nesprávne, môže ti skôr uškodiť
Zdroj: Unsplash/Nathan Dumlao
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Chemička vysvetľuje, aké chyby robíme najčastejšie a ako si pripraviť čaj tak, aby mal skutočne priaznivé účinky na zdravie.

Sezóna ľadovej kávy je za nami a prichádza čas horúcich nápojov. Okrem ikonického pumpkin spice latte je v tomto období najobľúbenejším spoločníkom práve teplý čaj. Možno sa to nezdá, no aj malá chyba, ako napríklad to, že ho necháš dlho odstáť, môže zmeniť jeho chuť aj zloženie.

Podľa chemičky Michaely Vojníkovej by sa bylinkové, zelené a ovocné čaje nemali zalievať vriacou vodou. Ideálna teplota je približne 80 °C, zatiaľ čo čierny čaj zvládne aj vyššiu. „Dôležité je nechať vodu po zovretí pár minút odstáť – ideálne tri až päť minút,“ vysvetľuje odborníčka pre tvnoviny.sk

Odporúčané
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja 24. septembra 2025 o 16:00
Namiesto „zázračných detox čajíkov“ si radšej dopraj klasický čaj, ktorý si kúpiš v obchode.
Namiesto „zázračných detox čajíkov“ si radšej dopraj klasický čaj, ktorý si kúpiš v obchode. Zdroj: Pexels/Dana Ciurumelea/volně k užití

Pozor si treba dať aj na to, ako dlho čaj stojí. „Môžu sa v ňom začať množiť baktérie a plesne, pretože čaj často obsahuje cukry a minerály, ktoré podporujú rast týchto mikroorganizmov,“ upozorňuje Vojníková. Preto je najlepšie čaj vypiť hneď po príprave alebo ho uchovávať len krátko.

Odporúčané
Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov 17. októbra 2025 o 7:30

Aby si z čaju získal čo najviac prospešných látok, citrón aj med pridávaj až po tom, čo trochu vychladne. „Citrón je ideálne pridať, keď má čaj približne 60 °C, teda zhruba po desiatich minútach,“ radí chemička. Rovnaké pravidlo platí aj pre med – ak ho pridáš do horúceho nápoja, stratí väčšinu antioxidantov, enzýmov a aminokyselín.

Anketa:
Piješ čaj? 
Áno, pravidelne. 
Áno, ale nie často.
Vôbec. 
Áno, pravidelne. 
84 %
Áno, ale nie často.
16 %
Vôbec. 
0 %
Odporúčané
AKTUÁLNE: Vo veku 74 rokov zomrel bývalý gitarista skupiny Kiss Ace Frehley AKTUÁLNE: Vo veku 74 rokov zomrel bývalý gitarista skupiny Kiss Ace Frehley 17. októbra 2025 o 7:33
Odporúčané
Netflix má nový hit: Hviezda Pirátov z Karibiku sa púšťa do pátrania po záhadne zmiznutej žene Netflix má nový hit: Hviezda Pirátov z Karibiku sa púšťa do pátrania po záhadne zmiznutej žene 16. októbra 2025 o 18:42
Odporúčané
Ďalšia rapová dráma na českej scéne. Spor medzi Hard Ricom a Senseyom eskaloval video rozhovorom Ďalšia rapová dráma na českej scéne. Spor medzi Hard Ricom a Senseyom eskaloval video rozhovorom 16. októbra 2025 o 17:37
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ČAJ ZDRAVIE
Odporúčame
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
pred 2 dňami
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
včera o 18:00
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
pred 3 dňami
Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov
refresher+
Odporúčané
Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov
pred 3 hodinami
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
pred 4 dňami
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
včera o 07:00
Storky
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Lifestyle news
Eminem si našiel lásku. Pár má tvoriť so svojou dlhoročnou stylistkou, navyše čaká nový prírastok do rodiny pred 14 minútami
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol pred hodinou
Hamilton vymenil prilbu za kovbojský klobúk. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia pred 2 hodinami
Myslíš si, že vieš uvariť čaj? Odborníčka varuje, že ak ho pripravíš nesprávne, môže ti skôr uškodiť pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Vo veku 74 rokov zomrel bývalý gitarista skupiny Kiss Ace Frehley pred 3 hodinami
Netflix má nový hit: Hviezda Pirátov z Karibiku sa púšťa do pátrania po záhadne zmiznutej žene včera o 18:42
Ďalšia rapová dráma na českej scéne. Spor medzi Hard Ricom a Senseyom eskaloval video rozhovorom včera o 17:37
Herecké ikony Al Pacino a Robert De Niro na emotívnych záberoch: Značka Moncler ukazuje silu skutočného priateľstva včera o 16:41
Na oblohe uvidíme vzácnu kométu po 1 300 rokoch. Kedy a odkiaľ ju budeš môcť pozorovať? včera o 15:21
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Polícia SR Sociálna poisťovňa Rusko
Viac
Objavili jedného z najstarších dinosaurov. Po Zemi sa pohyboval pred 230 až 225 miliónmi rokov
pred 39 minútami
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
pred hodinou
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
Zahraničné
včera o 07:00
refresher+
Odporúčané
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
včera o 07:00
SZRB rozširuje produktové portfólio a prichádza s novým úverom pre živnostníkov
PR správa
SZRB rozširuje produktové portfólio a prichádza s novým úverom pre živnostníkov
pred hodinou
Ani po lete nemusíš sedieť doma. Toto sú jesenné tipy na dovolenku, ktorá ťa nebude stáť celú peňaženku
Ani po lete nemusíš sedieť doma. Toto sú jesenné tipy na dovolenku, ktorá ťa nebude stáť celú peňaženku
včera o 11:00
Markéta odišla žiť na Bali, kde začala podnikať. Teraz patrí medzi najvýraznejšie podnikateľky v Česku (ROZHOVOR)
Mediálna spolupráca
Markéta odišla žiť na Bali, kde začala podnikať. Teraz patrí medzi najvýraznejšie podnikateľky v Česku (ROZHOVOR)
pred 2 dňami
Kylie Jenner je po novom speváčka. Vydala debutový track v spolupráci s popovým duom
Kylie Jenner je po novom speváčka. Vydala debutový track v spolupráci s popovým duom
pred 2 dňami
Polícia rieši kuriózny problém. Tvorcom AI prankov s ľuďmi bez domova hrozia dva roky za mrežami
Polícia rieši kuriózny problém. Tvorcom AI prankov s ľuďmi bez domova hrozia dva roky za mrežami
pred 2 dňami
Viac z Tech Všetko
RECENZIA: Battlefield 6 – Séria je po 10 rokoch späť na vrchole a Call of Duty sa má čoho báť
Hry
pred 3 dňami
RECENZIA: Battlefield 6 – Séria je po 10 rokoch späť na vrchole a Call of Duty sa má čoho báť
pred 3 dňami
Toto je najvýkonnejší notebook, aký Apple doteraz vytvoril. Pozri si nový MacBook Pro
včera o 13:48
Dupetky predstavili novú príchuť. Túto kombináciu chutí majú Slováci v obľube
10. 10. 2025 9:00
Viac z Zdravie Všetko
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
10. 10. 2025 7:00
Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov
pred 3 hodinami
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Výsledky CT vyšetrenia múmie odhalili neočakávané informácie. Detaily úmrtia aj veku sú iné, ako sa vedci domnievali
30. 12. 2024 11:47

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
REFRESHNI SI PLAYLIST: Vypočuj si debut Kylie Jenner, klubový hit Annet X aj nové projekty od 13K a Porsche Boya
Hudba
pred 27 minútami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Vypočuj si debut Kylie Jenner, klubový hit Annet X aj nové projekty od 13K a Porsche Boya
pred 27 minútami
Hudobná scéna opäť pulzuje čerstvou energiou.
SZRB rozširuje produktové portfólio a prichádza s novým úverom pre živnostníkov
PR správa
SZRB rozširuje produktové portfólio a prichádza s novým úverom pre živnostníkov
pred hodinou
Hamilton vymenil prilbu za kovbojský klobúk. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Hamilton vymenil prilbu za kovbojský klobúk. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
pred 2 hodinami
Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov
refresher+
Odporúčané
Daň za rýchle chudnutie či intenzívny tréning? Romana prišla o menštruáciu na niekoľko rokov
pred 3 hodinami
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
včera o 18:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
pred 3 dňami
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
včera o 10:22
Kim Kardashian prelomila mlčanie o Kanyem. „Počas svojich epizód, daroval všetky naše Lamborghini“
Kim Kardashian prelomila mlčanie o Kanyem. „Počas svojich epizód, daroval všetky naše Lamborghini“
včera o 12:51
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 3 dňami
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách
včera o 11:14
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
13. 10. 2025 9:05
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 3 dňami
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
pred 3 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
25. 9. 2025 11:00
Späť
Zdieľať
Diskusia