Ostravský rapper Hard Rico zažíva v poslednom období samé drámy. V lete skončil vo väzbe kvôli podozreniu z lúpežného prepadnutia, ale po zložení kaucie bol prepustený. Jeho návrat na slobodu sprevádzali ďalšie obvinenia.
Čoskoro sa však objavil nový konflikt. Hard Rico sa rozišiel so svojou priateľkou Laurou a vydal proti nej disstrack, kde ju označil za zlatokopku. Táto osobná dráma upútala pozornosť kolegu z rapovej scény, Senseya, ktorý sa začal na sociálnych sieťach do Hard Rica verejne navážať.
Sensey, ktorý má za sebou niekoľko pobytov v liečebni a bojoval so závislosťou, písal o Hard Ricovi ako o „najväčšom gangsterovi“ kvôli jeho disstracku na ex-partnerku. Pri tom naznačil, že on by si to nikdy nedovolil.
Celý konflikt sa rozbehol od tvrdých slov na sociálnych médiách, disstracku voči ex-partnerke a vyostrených reakcií, ktoré sa pretavili do mediálne sledovanej výzvy k verejnému ospravedlneniu.
Konflikt eskaloval, až Hard Rico požiadal Senseya o ospravedlnenie. Sensey zvolal videohovor, v ktorom sa Hard Ricovi ospravedlnil. Hard Rico následne ospravedlnenie zverejnil na sociálnych sieťach.
Fanúšikov a fanynky zaujalo hlavne to, aký veľký rozdiel bol medzi ich postojmi. Zatiaľ čo Hard Rico ostal pokojný, Sensey podľa nich pôsobil vyčerpaný a pod tlakom. Mnohým sa Senseyov stav nezdal a nepovažujú ho za zdravý, pričom špekulujú, čo stálo za ospravedlnením.