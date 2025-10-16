Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 16. októbra 2025 o 17:37
Čas čítania 0:42
Anna Sochorová

Ďalšia rapová dráma na českej scéne. Spor medzi Hard Ricom a Senseyom eskaloval video rozhovorom

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ostravský rapper Hard Rico zažíva v poslednom období samé drámy. V lete skončil vo väzbe kvôli podozreniu z lúpežného prepadnutia, ale po zložení kaucie bol prepustený. Jeho návrat na slobodu sprevádzali ďalšie obvinenia.

Čoskoro sa však objavil nový konflikt. Hard Rico sa rozišiel so svojou priateľkou Laurou a vydal proti nej disstrack, kde ju označil za zlatokopku. Táto osobná dráma upútala pozornosť kolegu z rapovej scény, Senseya, ktorý sa začal na sociálnych sieťach do Hard Rica verejne navážať.

Sensey, ktorý má za sebou niekoľko pobytov v liečebni a bojoval so závislosťou, písal o Hard Ricovi ako o „najväčšom gangsterovi“ kvôli jeho disstracku na ex-partnerku. Pri tom naznačil, že on by si to nikdy nedovolil.

hard rico
Zdroj: instagram

Celý konflikt sa rozbehol od tvrdých slov na sociálnych médiách, disstracku voči ex-partnerke a vyostrených reakcií, ktoré sa pretavili do mediálne sledovanej výzvy k verejnému ospravedlneniu.

sensey hard rico lauris hard rico hard rico
Zobraziť galériu
(4)

Konflikt eskaloval, až Hard Rico požiadal Senseya o ospravedlnenie. Sensey zvolal videohovor, v ktorom sa Hard Ricovi ospravedlnil. Hard Rico následne ospravedlnenie zverejnil na sociálnych sieťach.

Fanúšikov a fanynky zaujalo hlavne to, aký veľký rozdiel bol medzi ich postojmi. Zatiaľ čo Hard Rico ostal pokojný, Sensey podľa nich pôsobil vyčerpaný a pod tlakom. Mnohým sa Senseyov stav nezdal a nepovažujú ho za zdravý, pričom špekulujú, čo stálo za ospravedlnením.

Odporúčané
Herecké ikony Al Pacino a Robert De Niro na emotívnych záberoch: Značka Moncler ukazuje silu skutočného priateľstva Herecké ikony Al Pacino a Robert De Niro na emotívnych záberoch: Značka Moncler ukazuje silu skutočného priateľstva 16. októbra 2025 o 16:41
Odporúčané
Na oblohe uvidíme vzácnu kométu po 1 300 rokoch. Kedy a odkiaľ ju budeš môcť pozorovať? Na oblohe uvidíme vzácnu kométu po 1 300 rokoch. Kedy a odkiaľ ju budeš môcť pozorovať? 16. októbra 2025 o 15:21
Odporúčané
Unikla cena nového Xboxu. Šetriť začni radšej už teraz Unikla cena nového Xboxu. Šetriť začni radšej už teraz 16. októbra 2025 o 14:33
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ČESKO HUDBA
Odporúčame
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
včera o 11:00
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
dnes o 07:00
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
10. 10. 2025 17:00
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
pred 2 hodinami
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Lifestyle news
Netflix má nový hit: Hviezda Pirátov z Karibiku sa púšťa do pátrania po záhadne zmiznutej žene pred hodinou
Ďalšia rapová dráma na českej scéne. Spor medzi Hard Ricom a Senseyom eskaloval video rozhovorom pred 2 hodinami
Herecké ikony Al Pacino a Robert De Niro na emotívnych záberoch: Značka Moncler ukazuje silu skutočného priateľstva pred 3 hodinami
Na oblohe uvidíme vzácnu kométu po 1 300 rokoch. Kedy a odkiaľ ju budeš môcť pozorovať? dnes o 15:21
Unikla cena nového Xboxu. Šetriť začni radšej už teraz dnes o 14:33
Toto je najvýkonnejší notebook, aký Apple doteraz vytvoril. Pozri si nový MacBook Pro dnes o 13:48
Kim Kardashian prelomila mlčanie o Kanyem. „Počas svojich epizód, daroval všetky naše Lamborghini“ dnes o 12:51
Love Island prináša nečakaný zvrat. Do vily mieria Dušan a Dano, ktorí už raz o lásku bojovali dnes o 12:09
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách dnes o 11:14
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest dnes o 10:22
Spravodajstvo
Polícia SR Vláda Roberta Fica Demokrati Sociálna poisťovňa
Viac
Takto plánuje EÚ posilniť svoju obranu. Do roku 2030 plánuje posilniť protivzdušnú ochranu, drony aj kybernetickú obranu
pred hodinou
Slovákom prišla falošná správa o pokute za pozeranie pornografie. Polícia varuje, že ide o podvod
pred hodinou
Pošta mení pravidlá pre zahraničné zásielky. Od októbra prestane prijímať balíky do dvoch štátov
pred 2 hodinami

Viac z Hudba

Všetko
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
Slovensko
pred 3 dňami
Odporúčané
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
pred 3 dňami
Pedofil a bývalý spevák skupiny Lostprophets zomrel po útoku vo väzení. Spoluväzni mu podrezali krk
Pedofil a bývalý spevák skupiny Lostprophets zomrel po útoku vo väzení. Spoluväzni mu podrezali krk
pred 3 dňami
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
pred 3 dňami
MTV po 40 rokoch končí. Zo slovenských obrazoviek zmiznú viaceré hudobné stanice
MTV po 40 rokoch končí. Zo slovenských obrazoviek zmiznú viaceré hudobné stanice
pred 3 dňami
AKTUÁLNE: Vo veku 51 rokov zomrel legendárny R&B spevák D'Angelo
AKTUÁLNE: Vo veku 51 rokov zomrel legendárny R&B spevák D'Angelo
pred 2 dňami
Pohoda oznámila prvého headlinera: Kultová kapela Gorillaz vystúpi na Slovensku prvýkrát
Pohoda oznámila prvého headlinera: Kultová kapela Gorillaz vystúpi na Slovensku prvýkrát
pred 2 dňami
Viac z Šport Všetko
Jiří Procházka: Titul UFC prinesiem späť do Česka. Strach je môj dôverný priateľ (ROZHOVOR)
Česko
dnes o 16:00
Jiří Procházka: Titul UFC prinesiem späť do Česka. Strach je môj dôverný priateľ (ROZHOVOR)
dnes o 16:00
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
5. 10. 2025 15:21
Slovák Wavee sa prebojoval medzi svetovú tanečnú elitu. Rodáka z Čečejoviec čaká finále Red Bull Dance Your Style v LA
10. 10. 2025 15:16
Viac z Zaujímavosti Všetko
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
Zahraničné
dnes o 07:00
refresher+
Odporúčané
Slovenka Mária pracuje v Dubaji ako profesionálna morská panna. V 10-metrovej hĺbke ide o život, no Dubajčania ju obdivujú
dnes o 07:00
Ani po lete nemusíš sedieť doma. Toto sú jesenné tipy na dovolenku, ktorá ťa nebude stáť celú peňaženku
dnes o 11:00
Najmladšiu dcéru Brucea Willisa šikanovali kvôli vzhľadu. Dnes je za podobnosť s otcom vďačná
pred 2 dňami
Viac z Kultúra Všetko
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 2 dňami
Victoria’s Secret Fashion Show sa vrátila vo veľkom štýle. Pozri si prehľad TOP momentov z legendárnej prehliadky
dnes o 08:35
FOTO: Aj malý byt dokáže očariť. Takto vyzerá renovácia bytu vo funkcionalistickom štýle z Prahy
11. 10. 2025 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Filmy a Seriály
pred 2 hodinami
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
pred 2 hodinami
Z kinosály nebudeš odchádzať so suchými očami.
Rapová skupina 58G, Vegánske hody či 90s párty: Čo robiť v Bratislave počas víkendu? (WEEKEND RADAR)
Rapová skupina 58G, Vegánske hody či 90s párty: Čo robiť v Bratislave počas víkendu? (WEEKEND RADAR)
pred 3 hodinami
Jiří Procházka: Titul UFC prinesiem späť do Česka. Strach je môj dôverný priateľ (ROZHOVOR)
Jiří Procházka: Titul UFC prinesiem späť do Česka. Strach je môj dôverný priateľ (ROZHOVOR)
dnes o 16:00
Medicinálne huby: Tieto typy ti môžu podporiť imunitu, kognitívne funkcie a psychické zdravie
V spolupráci
Medicinálne huby: Tieto typy ti môžu podporiť imunitu, kognitívne funkcie a psychické zdravie
dnes o 16:00
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách
Nehanbil by sa ho šoférovať ani Batman. Mercedes predstavil svoj koncept novodobého luxusu na kolesách
dnes o 11:14
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
pred 2 dňami
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 2 dňami
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek do týchto miest
dnes o 10:22
Zuzana Plačková a René Rendy odhalili pohlavie druhého bábätka veľkolepo. Zverejnili emotívne video
Zuzana Plačková a René Rendy odhalili pohlavie druhého bábätka veľkolepo. Zverejnili emotívne video
včera o 11:09
Kim Kardashian prelomila mlčanie o Kanyem. „Počas svojich epizód, daroval všetky naše Lamborghini“
Kim Kardashian prelomila mlčanie o Kanyem. „Počas svojich epizód, daroval všetky naše Lamborghini“
dnes o 12:51
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
pred 3 dňami
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
10. 10. 2025 7:00
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 2 dňami
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
25. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia