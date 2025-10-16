Unikla cena nového Xboxu. Šetriť začni radšej už teraz

Ak je uniknutá cena Xboxu Magnus pravdivá, Microsoft tým prelomí rekord najdrahšej konzoly vôbec. Hráči a hráčky sa obávajú, že v porovnaní s plánovanou cenou PS6 to bude príliš veľký skok.
Podľa najnovších únikov Microsoftu by najnovšia konzola Xbox Magnus mala stáť až tisíc dolárov (858,27 eur) v základnej verzii. Plán Microsoftu je, že nechcú byť súperom ďalšej konzoly PlayStation 6.
Predikcie, ktoré zdieľal web konzoliste.cz, hovoria, že PlayStation by mal stáť cca 600 až 700 dolárov. Naopak, nový Xbox by sa mal stať priamou konkurenciou počítačom a mohol by súperenie na trhu vyhrať.
Kanál Moore's Law Is Dead zdieľal plánované parametre, ktoré by Xbox Magnus mal mať. Do porovnania k nemu pridal herné laptopy podobnej cenovej kategórie, ktoré naozaj majú rovnaké vlastnosti.
Zdá sa, že konzola tak po prvýkrát bude konkurovať počítačom, čo sa hrateľnosti týka. Cenová dostupnosť kvalitného gamingu však ostáva na pleciach Sony a ich PlayStationov.
Či sa však z Xboxu stane akýsi počítačovo-konzolový hybrid a či bude naozaj stáť toľko, sa ešte nejaký čas nedozvieme. Microsoft pravdepodobne plánuje vydanie až na rok 2027 a Sony to má so svojím PlayStation podobne. Ak teda vyjde PlayStation 6 pred GTA 6, gamerov to vyženie do ulíc na protest.