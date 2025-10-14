Si pripravený otestovať svoje schopnosti v slovenčine?
Slovenčina dokáže niekedy poriadne potrápiť – pravidlá pravopisu, gramatika, slovotvorba či zložité výrazy dokážu zmiasť aj tých, ktorí si myslia, že ich majú zvládnuté. Pamätáš si ešte niečo zo školy? Pripravili sme pre teba kvíz, v ktorom si môžeš otestovať svoje znalosti a zistiť, čo ti ešte ostalo v pamäti.
Ako dobre ovládaš slovenský jazyk? Tento kvíz preverí tvoje znalosti
1 12
Ktorá číslovka je napísaná gramaticky správne?
prvýkrát
prvý krát
prvý-krát
2 12
V ktorej možnosti sa nachádzajú homonymá?
hlava, auto
list, korunka
dom, nálada
pieseň, stolička
Vysvetlenie
Obe slová majú viac významov: list – časť rastliny alebo písomný dokument, korunka – časť stromu, peniaze, alebo zub
3 12
Ktoré prídavné meno sa stupňuje nepravidelne?
silnejší
najjemnejšia
rýchlejšie
lepšie
Vysvetlenie
Nepravidelné (od „dobrý“)
4 12
Ktorá možnosť je správna?
Chápem tomu.
Rozumiem tomu.
Napadla ma myšlienka.
Vysvetlenie
„Rozumieť“ sa používa s datívom: „tomu“.
5 12
Ktoré slovo je spisovne správne?
nátierka
pomazánka
tohoto
rohlík
Vysvetlenie
Nátierka, pretože je od slovesa „natierať“.
6 12
Píšeme v rámci alebo vrámci?
Správne je v rámci.
Správne je vrámci.
Vysvetlenie
Píšeme oddelene, pretože ide o zloženú predložku.
7 12
Doplň i/y do slova c_l_nder.
Cylinder.
Cilinder.
Cilynder.
Vysvetlenie
Správne je cylinder, slovo označuje valcovitý predmet.
8 12
Ktorá možnosť obsahuje rozkazovaciu vetu?
Pošlem ti to v piatok.
Nech sa ti to podarí!
Šťastnú cestu!
Kiež by sme to vedeli skôr!
Nefotografovať!
Vysvetlenie
Rozkazovacia vyzýva k určitému konaniu, zakazuje niečo.
9 12
Ktoré slovo je antonymom slova „vysoký“?
malý
široký
nízky
dlhý
Vysvetlenie
Vysoký → nízky – priamy opak podľa výšky.
10 12
Ktorá veta je napísaná gramaticky správne?
Ony radi čítajú knihy.
Ony neradi jedia morské plody.
Ony rady športujú.
Oni si to vyriešia samy.
11 12
Ktoré slová sú spisovné?
baroko, gulička, kľudne
baroko, guľočka, kľudne
barok, guľôčka, pokojne
Vysvetlenie
Správne je posledná možnosť, ostatné sú bohemizmy.
12 12
Správne je vzhľadom na či vzhľadom k?
Vzhľadom k
Vzhľadom na
Vysvetlenie
„Vzhľadom k“ nie je spisovne správne a v slovníkoch slovenského jazyka sa nepoužíva.