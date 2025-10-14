Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 14. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 0:11
Sofia Angušová

Ako dobre ovládaš slovenský jazyk? Tento kvíz zvládne len skutočný grammar nazi

Ako dobre ovládaš slovenský jazyk? Tento kvíz zvládne len skutočný grammar nazi
Zdroj: Refresher /Daniel Tichý
ZAUJÍMAVOSTI KVÍZ ŠKOLSTVO
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Si pripravený otestovať svoje schopnosti v slovenčine?

Slovenčina dokáže niekedy poriadne potrápiť – pravidlá pravopisu, gramatika, slovotvorba či zložité výrazy dokážu zmiasť aj tých, ktorí si myslia, že ich majú zvládnuté. Pamätáš si ešte niečo zo školy? Pripravili sme pre teba kvíz, v ktorom si môžeš otestovať svoje znalosti a zistiť, čo ti ešte ostalo v pamäti.

Kvíz
Ako dobre ovládaš slovenský jazyk? Tento kvíz preverí tvoje znalosti
1 12
Ktorá číslovka je napísaná gramaticky správne?
prvýkrát
prvý krát
prvý-krát
2 12
V ktorej možnosti sa nachádzajú homonymá?
hlava, auto
list, korunka
dom, nálada
pieseň, stolička
Vysvetlenie
Obe slová majú viac významov: list – časť rastliny alebo písomný dokument, korunka – časť stromu, peniaze, alebo zub
3 12
Ktoré prídavné meno sa stupňuje nepravidelne?
silnejší
najjemnejšia
rýchlejšie
lepšie
Vysvetlenie
Nepravidelné (od „dobrý“)
4 12
Ktorá možnosť je správna?
Chápem tomu.
Rozumiem tomu.
Napadla ma myšlienka.
Vysvetlenie
„Rozumieť“ sa používa s datívom: „tomu“.
5 12
Ktoré slovo je spisovne správne?
nátierka
pomazánka
tohoto
rohlík
Vysvetlenie
Nátierka, pretože je od slovesa „natierať“.
6 12
Píšeme v rámci alebo vrámci?
Správne je v rámci.
Správne je vrámci.
Vysvetlenie
Píšeme oddelene, pretože ide o zloženú predložku.
7 12
Doplň i/y do slova c_l_nder.
Cylinder.
Cilinder.
Cilynder.
Vysvetlenie
Správne je cylinder, slovo označuje valcovitý predmet.
8 12
Ktorá možnosť obsahuje rozkazovaciu vetu?
Pošlem ti to v piatok.
Nech sa ti to podarí!
Šťastnú cestu!
Kiež by sme to vedeli skôr!
Nefotografovať!
Vysvetlenie
Rozkazovacia vyzýva k určitému konaniu, zakazuje niečo.
9 12
Ktoré slovo je antonymom slova „vysoký“?
malý
široký
nízky
dlhý
Vysvetlenie
Vysoký → nízky – priamy opak podľa výšky.
10 12
Ktorá veta je napísaná gramaticky správne?
Ony radi čítajú knihy.
Ony neradi jedia morské plody.
Ony rady športujú.
Oni si to vyriešia samy.
11 12
Ktoré slová sú spisovné?
baroko, gulička, kľudne
baroko, guľočka, kľudne
barok, guľôčka, pokojne
Vysvetlenie
Správne je posledná možnosť, ostatné sú bohemizmy.
12 12
Správne je vzhľadom na či vzhľadom k?
Vzhľadom k
Vzhľadom na
Vysvetlenie
„Vzhľadom k“ nie je spisovne správne a v slovníkoch slovenského jazyka sa nepoužíva.
Vyhodnotiť kvíz
Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
KVÍZ ŠKOLSTVO
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Refresher /Daniel Tichý
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
pred 3 dňami
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
refresher+
Odporúčané
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
pred 2 dňami
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred 2 dňami
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
včera o 16:00
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
pred 4 dňami
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
7. 10. 2025 19:00
Storky
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Lifestyle news
Nela Pocisková vydáva najosobnejšiu skladbu kariéry. Venovala ju svojím deťom pred 17 minútami
Slovenská tatérka svetových celebrít Ivana Beláková požiadala o ruku svoju dlhoročnú priateľku pred hodinou
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Vysvetlila dôvod, prečo odmieta adopciu pred hodinou
Pohoda oznámila prvého headlinera: Kultová kapela Gorillaz vystúpi na Slovensku prvýkrát pred 2 hodinami
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný film pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Turisti vybrali 20 najkrajších miest v Európe. V TOP 3 sa umiestnil klenot našich susedov dnes o 08:38
Do vily na Love Islande vstupuje známa tvár. Nová bombshell je Kika z Ruže pre nevestu dnes o 07:50
Film Podfukári 3 príde už onedlho do kín. Pokračovanie kultovej série prinesie aj nové tváre včera o 17:53
Prvým digitálnym milionárom je AI. Začínala ako experiment, dnes disponuje vlastným majetkom včera o 17:01
Je to koniec Szigetu? Organizátori ukončili zmluvu s mestom, budúcnosť festivalu je otázna včera o 16:13
Spravodajstvo
Rusko Krimi Peter Pellegrini Putin
Viac
Po zrážke vlakov je jeden pacient vo vážnom stave. Polícia informuje aj o zadržaní rušňovodiča
pred 22 minútami
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
pred hodinou
Najmenej 64 mŕtvych: Mexické povodne si vyžiadali desiatky obetí a nezvestných (+VIDEO)
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 56 minútami
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
refresher+
Odporúčané
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
pred 2 dňami
V Bratislave vydržala len 3 mesiace. Nórska aerolinka na Slovensku končí, lety do Kodane rušia
V Bratislave vydržala len 3 mesiace. Nórska aerolinka na Slovensku končí, lety do Kodane rušia
včera o 15:17
Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili
refresher+
Odporúčané
Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili
pred 4 dňami
Toto sú najobľúbenejšie mená psov. Nájdeš tu aj svojho miláčika?
Toto sú najobľúbenejšie mená psov. Nájdeš tu aj svojho miláčika?
10. 10. 2025 12:48
REBRÍČEK: Turisti vybrali 20 najkrajších miest v Európe. V TOP 3 sa umiestnil klenot našich susedov
REBRÍČEK: Turisti vybrali 20 najkrajších miest v Európe. V TOP 3 sa umiestnil klenot našich susedov
dnes o 08:38
Viac z Zdravie Všetko
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred 2 dňami
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
10. 10. 2025 7:00
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
Viac z Gastro Všetko
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
Testy
pred 3 dňami
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
pred 3 dňami
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Viac z Šport Všetko
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
Zahraničie
5. 10. 2025 15:21
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
5. 10. 2025 15:21
Slovák Wavee sa prebojoval medzi svetovú tanečnú elitu. Rodáka z Čečejoviec čaká finále Red Bull Dance Your Style v LA
pred 4 dňami
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
Zaujímavosti
pred 55 minútami
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 55 minútami
Cestovatelia zbystrite pozornosť.
Ako dobre ovládaš slovenský jazyk? Tento kvíz zvládne len skutočný grammar nazi
Ako dobre ovládaš slovenský jazyk? Tento kvíz zvládne len skutočný grammar nazi
pred hodinou
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Vysvetlila dôvod, prečo odmieta adopciu
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Vysvetlila dôvod, prečo odmieta adopciu
pred hodinou
Tesco spúšťa novú výzvu v grantovom programe Správne začiatky: Nápadom pre deti a mladých rozdá 223-tisíc eur
PR správa
Tesco spúšťa novú výzvu v grantovom programe Správne začiatky: Nápadom pre deti a mladých rozdá 223-tisíc eur
pred 3 hodinami
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný film
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný film
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
včera o 09:05
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
včera o 14:08
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred 2 dňami
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
Odporúčané
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
včera o 20:00
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
10. 10. 2025 7:00
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
včera o 09:05
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
8. 10. 2025 10:18
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
7. 10. 2025 12:21
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Domov
Zdieľať
Diskusia