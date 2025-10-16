Kategórie
dnes 16. októbra 2025 o 15:21
Čas čítania 0:55
Sofia Angušová

Na oblohe uvidíme vzácnu kométu po 1 300 rokoch. Kedy a odkiaľ ju budeš môcť pozorovať?

Na oblohe uvidíme vzácnu kométu po 1 300 rokoch. Kedy a odkiaľ ju budeš môcť pozorovať?
Zdroj: NASA/Dan Bartlett
Na večernú oblohu sa vracia vzácna kométa C/2025 A6 Lemmon. Po viac než tisíc rokoch sa znovu vracia k Slnku a jej maximum nastane koncom októbra.

Kométa s označením C/2025 A6 Lemmon, objavená začiatkom roka v arizonskom observatóriu Mount Lemmon, sa k Slnku vracia po približne 1350 rokoch, informuje portál Progresy.physics.cz.

Spočiatku ju astronómovia považovali za asteroid, no neskôr potvrdili, že ide o dlhoperiodickú kométu: nebeské teleso, ktoré sa k Slnku dostáva len raz za niekoľko storočí, no a práve tieto dni máš jedinečnú možnosť ju vidieť na vlastné oči.

zelená kometa
Zdroj: NASA/Dan Bartlett

Najbližšie k Zemi bude 21. októbra, pričom 8. novembra sa priblíži aj k samotnému Slnku. Práve medzi týmito dátumami bude najlepšie viditeľná. Podľa odborníkov z Fyzikálneho ústavu v Opave možno kométu pozorovať už teraz, vždy večer približne od 19.00 do 21.00 hod.

Pre bežné pozorovanie je malý ďalekohľad alebo lovecký binokulár úplnou nevyhnutnosťou. Rozhodujúca je však aj kvalita nočnej oblohy. Z mesta kométu prakticky nevidno, pretože svetelný smog uberá oblohe kontrast a rozptýlené svetlo kométy sa v ňom stratí. Ak ju chceš uvidieť, treba vyraziť ďaleko od miest, ideálne na vyvýšené miesto, kopec alebo do hôr, kde máš otvorený výhľad na severozápad až západ.

