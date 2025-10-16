Kategórie
dnes 16. októbra 2025 o 16:41
Čas čítania 0:49
Sofia Angušová

Herecké ikony Al Pacino a Robert De Niro na emotívnych záberoch: Značka Moncler ukazuje silu skutočného priateľstva

Herecké ikony Al Pacino a Robert De Niro na emotívnych záberoch: Značka Moncler ukazuje silu skutočného priateľstva
Zdroj: Ig /@moncler
Dve filmové legendy, Al Pacino a Robert De Niro, sa stretli pred objektívom. Tentoraz však nie pre film, ale pre novú kampaň značky Moncler „Warmer Together“.

Kampaň stavia na sile priateľstve. Na čiernobielych fotkách od celosvetovo známeho fotografa Platona sa Al Pacino a Robert De Niro objavujú vedľa seba nie ako hereckí kolegovia, ale ako blízki priatelia, ktorými sú aj mimo kamier.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Moncler (@moncler)

„Teplo nikdy nebolo o tom, čo je navonok,“ hovorí De Niro „Vždy išlo o to, čo sa deje vnútri.“ Al Pacino hovorí: „Priateľstvo je to najväčšie, čo môžete mať. Ľudia, s ktorými zdieľate svoj svet - medzi nimi je dôvera a pochopenie života.“

View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Moncler (@moncler)

Globálna kampaň „Warmer Together“ je ich prvou spoločnou spoluprácou. Generálny riaditeľ módnej značky Moncler, Remo Ruffini, vysvetlil: „Už desaťročia je Moncler spájaný so zimou a páperovými bundami, ale vždy som cítil, že ide o niečo hlbšie - o lásku a spolupatričnosť,“ hovorí Ruffini. „Práve tieto hodnoty formujú všetko, čo robíme. Pacino a De Niro v sebe nesú to, čím Moncler v skutočnosti je. Náklonnosť, teplo a vieru, že spolu sme vždy o niečo lepší.“

Kampaň štartuje tento týždeň a ukazuje, že niektoré spojenia, ako je skutočné priateľstvo, nás dokážu zahriať viac ako hocijaká bunda.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Moncler (@moncler)

