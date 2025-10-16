Dve filmové legendy, Al Pacino a Robert De Niro, sa stretli pred objektívom. Tentoraz však nie pre film, ale pre novú kampaň značky Moncler „Warmer Together“.
Kampaň stavia na sile priateľstve. Na čiernobielych fotkách od celosvetovo známeho fotografa Platona sa Al Pacino a Robert De Niro objavujú vedľa seba nie ako hereckí kolegovia, ale ako blízki priatelia, ktorými sú aj mimo kamier.
„Teplo nikdy nebolo o tom, čo je navonok,“ hovorí De Niro „Vždy išlo o to, čo sa deje vnútri.“ Al Pacino hovorí: „Priateľstvo je to najväčšie, čo môžete mať. Ľudia, s ktorými zdieľate svoj svet - medzi nimi je dôvera a pochopenie života.“
Globálna kampaň „Warmer Together“ je ich prvou spoločnou spoluprácou. Generálny riaditeľ módnej značky Moncler, Remo Ruffini, vysvetlil: „Už desaťročia je Moncler spájaný so zimou a páperovými bundami, ale vždy som cítil, že ide o niečo hlbšie - o lásku a spolupatričnosť,“ hovorí Ruffini. „Práve tieto hodnoty formujú všetko, čo robíme. Pacino a De Niro v sebe nesú to, čím Moncler v skutočnosti je. Náklonnosť, teplo a vieru, že spolu sme vždy o niečo lepší.“
Kampaň štartuje tento týždeň a ukazuje, že niektoré spojenia, ako je skutočné priateľstvo, nás dokážu zahriať viac ako hocijaká bunda.