Hudobník, známy pod prezývkou „Spaceman“, odišiel v kruhu najbližších po nedávnom páde.
Vo veku 74 rokov zomrel niekdajší sólový gitarista a spoluzakladateľ americkej rockovej kapely Kiss Ace Frehley. Bol narodený ako Paul Daniel Frehley a zomrel v kruhu svojich blízkych po nedávnom páde.
Frehley, prezývaný aj „Spaceman“, bol v roku 1973 zakladajúcim členom Kiss spolu s frontmanom Genom Simmonsom, rytmickým gitaristom Paulom Stanleym a bubeníkom Petrom Crissom.
Jeho gitara zaznela v niektorých ich najväčších hitoch vrátane „Rock and Roll All Nite“ a „I Was Made for Lovin’ You“.
Zo skupiny odišiel v roku 1982 kvôli užívaniu drog a nezhodám a venoval sa sólovej kariére. Neskôr sa s Kiss v roku 1996 znovu spojil na turné a s kapelou zotrval šesť rokov. V roku 2024 vydal album s „10.000 Volts“.