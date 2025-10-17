Kategórie
dnes 17. októbra 2025 o 7:33
Čas čítania 0:31
TASR

AKTUÁLNE: Vo veku 74 rokov zomrel bývalý gitarista skupiny Kiss Ace Frehley

AKTUÁLNE: Vo veku 74 rokov zomrel bývalý gitarista skupiny Kiss Ace Frehley
Zdroj: Flickr/Kevin Soney
Hudobník, známy pod prezývkou „Spaceman“, odišiel v kruhu najbližších po nedávnom páde.

Vo veku 74 rokov zomrel niekdajší sólový gitarista a spoluzakladateľ americkej rockovej kapely Kiss Ace Frehley. Bol narodený ako Paul Daniel Frehley a zomrel v kruhu svojich blízkych po nedávnom páde.

Frehley, prezývaný aj „Spaceman“, bol v roku 1973 zakladajúcim členom Kiss spolu s frontmanom Genom Simmonsom, rytmickým gitaristom Paulom Stanleym a bubeníkom Petrom Crissom.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Ace Frehley (@acefrehleyofficial)

Jeho gitara zaznela v niektorých ich najväčších hitoch vrátane „Rock and Roll All Nite“ a „I Was Made for Lovin’ You“.

Zo skupiny odišiel v roku 1982 kvôli užívaniu drog a nezhodám a venoval sa sólovej kariére. Neskôr sa s Kiss v roku 1996 znovu spojil na turné a s kapelou zotrval šesť rokov. V roku 2024 vydal album s „10.000 Volts“.

