Práve dorazil na Netflix a okamžite sa stal hitom vo viac ako 90 krajinách vrátane Slovenska. Hviezda Pirátov z Karibiku sa v novom napínavom trileri púšťa do pátrania po záhadne zmiznutej žene.
Detektívny triler The Woman in Cabin 10 sa len pred pár dňami objavil na Netflixe a okamžite sa vyšvihol medzi najsledovanejšie na platforme.
V centre deja stojí novinárka Lo Blacklock (v podaní Keiry Knightley), ktorá dostane ponuku, aká sa neodmieta, a to napísať exkluzívnu reportáž z luxusnej výletnej jachty. Prostredie plné bohatých hostí a elegantnej atmosféry sa však rýchlo zmení na desivú pascu.
„Investigatívna novinárka je svedkom toho, ako je jeden z pasažierov v noci vyhodený z luxusnej jachty – ale je jej povedané, že sa to nestalo, pretože všetci pasažieri a členovia posádky sú prítomní,“ znie v popise filmu. Hlavná postava sa tak ocitá uprostred mora, odrezaná od sveta.
Ak hľadáš napínavý príbeh, pri ktorom nebudeš vedieť, komu veriť, film The Woman in Cabin 10 je presne to, čo by si si mal/a pustiť najbližší víkend. Napínavý dej, uzavreté prostredie luxusnej jachty a mysteriózna atmosféra robia z tohto filmu dokonalý film práve na toto jesenné obdobie.