Netflix ohlásil štvrtú sériu, ktorá nám priblíži príbeh ženy menom Lizzie Borden, ktorá zavraždila svojich rodičov.
Len pred pár dňami vyšla tretia séria americkej antológie životopisnej kriminálnej drámy s názvom Monster: The Ed Gein Story a Netflix už oznámil, že séria pokračuje.
Štvrtá kapitola sa tentoraz zameria na prípad Lizzie Borden, ktorá bola obvinená z vraždy svojej matky a otca sekerou v roku 1892, informuje Deadline. Nová séria však prinesie zásadnú zmenu, a to tú, že po prvý raz bude hlavná postava žena. Hlavnú úlohu stvárni Ella Beatty, pričom po jej boku uvidíme Billie Lourd a Jessicu Barden.
Séria od Ryana Murphyho a Iana Brennana sa od svojho vzniku v roku 2022 stala jednou z najpopulárnejších „true-crime“ produkcií na Netflixe. Po Dahmerovi a Menendezovcoch sa teraz diváci mohli pozrieť na život Eda Geina a už prvé dni po premiére priniesli obrovské čísla v sledovanosti.
Tretia séria, ktorá vyšla 3. októbra, zaznamenala obrovský úspech. Už počas prvých troch dní sa dostala do Top 10 na Netflixe s 12,2 miliónmi zhliadnutí po celom svete a obsadila 1. miesto v 11 krajinách.
Nová sezóna Monster: The Lizzie Borden Story zrejme dorazí na platformu počas jesene 2026, aj keď Netflix zatiaľ neprezradil oficiálny dátum.