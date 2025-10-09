Kategórie
dnes 9. októbra 2025 o 19:41
Čas čítania 0:47
Sofia Angušová

Svojich rodičov zabila sekerou: Nevyriešený prípad Lizzie Borden rozoberú v obľúbenej netflixovej sérii Monštrum

Svojich rodičov zabila sekerou: Nevyriešený prípad Lizzie Borden rozoberú v obľúbenej netflixovej sérii Monštrum
Zdroj: Wikipedia
FILMY A SERIÁLY MASOVÍ VRAHOVIA NETFLIX
Netflix ohlásil štvrtú sériu, ktorá nám priblíži príbeh ženy menom Lizzie Borden, ktorá zavraždila svojich rodičov.

Len pred pár dňami vyšla tretia séria americkej antológie životopisnej kriminálnej drámy s názvom Monster: The Ed Gein Story a Netflix už oznámil, že séria pokračuje.

Štvrtá kapitola sa tentoraz zameria na prípad Lizzie Borden, ktorá bola obvinená z vraždy svojej matky a otca sekerou v roku 1892, informuje Deadline. Nová séria však prinesie zásadnú zmenu, a to tú, že po prvý raz bude hlavná postava žena. Hlavnú úlohu stvárni Ella Beatty, pričom po jej boku uvidíme Billie Lourd a Jessicu Barden.

Séria od Ryana Murphyho a Iana Brennana sa od svojho vzniku v roku 2022 stala jednou z najpopulárnejších „true-crime“ produkcií na Netflixe. Po Dahmerovi a Menendezovcoch sa teraz diváci mohli pozrieť na život Eda Geina a už prvé dni po premiére priniesli obrovské čísla v sledovanosti.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa INDIENAUTAS (@indienautas_)

Tretia séria, ktorá vyšla 3. októbra, zaznamenala obrovský úspech. Už počas prvých troch dní sa dostala do Top 10 na Netflixe s 12,2 miliónmi zhliadnutí po celom svete a obsadila 1. miesto v 11 krajinách.

netflix monster
Zdroj: Netflix
Nová sezóna Monster: The Lizzie Borden Story zrejme dorazí na platformu počas jesene 2026, aj keď Netflix zatiaľ neprezradil oficiálny dátum.

MASOVÍ VRAHOVIA NETFLIX
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Wikipedia
Lifestyle news
Svojich rodičov zabila sekerou: Nevyriešený prípad Lizzie Borden rozoberú v obľúbenej netflixovej sérii Monštrum pred 3 hodinami
Pil C kritizuje výsledky Cien SOZA: Výherná skladba od Adama Ďuricu podľa neho nesiaha na úspech tracku NENI STRE$S dnes o 18:22
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“ dnes o 17:23
Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun dnes o 15:41
Ley Lofaj dissuje G1ntera a Castora. V novom tracku rapuje, že nemá rád „chlapcov, čo majú egotrip“ dnes o 14:52
Dcére zosnulého herca Robina Williamsa došla trpezlivosť. Vyzvala fanúšikov, aby prestali zdieľať falošné videá jej otca dnes o 14:06
Žena porodila pred vyše 600 000 ľuďmi. Svoj pôrod vysielala naživo na online platforme dnes o 13:19
Fortnite sa spojil s ďalšou hviezdou. Doja Cat bude mať v hre hneď dva halloweenske skiny dnes o 12:13
Cristiano Ronaldo opäť prepisuje históriu. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom dnes o 11:28
Taylor Swift svoj nový album tvorila na starom českom klavíri. „Som na to nesmierne hrdá,“ reaguje majiteľka dnes o 10:41
