Známy bar v centre Bratislavy získal prestížne ocenenie a po prvý raz sa objavil v rebríčku The World’s 50 Best Bars.
V centre Bratislavy, v historickom hoteli Radisson Blu Carlton, sa nachádza Mirror Bar. Za posledné roky sa stal miestom, ktoré navštevujú nielen domáci, ale aj turisti zo zahraničia. Bar sa za posledné roky rýchlo vyšplhal vo svetovom rebríčku barov.
V roku 2023 bol na 90. mieste, v roku 2024 poskočil na 57. miesto v rebríčku najlepších miest. Po prvý raz sa však Mirror Bar objavil v rebríčku The World’s 50 Best Bars na 25. mieste. Za to dostal aj špeciálnu cenu Disaronno Highest New Entry Award, ktorá patrí nováčikovi s najvyšším umiestnením.
Pod vedením Stanislava Harciníka a Petra Marcina sa filozofia baru ďalej rozvíjala. Obaja spolupracujú s miestnymi dodávateľmi, dizajnérmi a umelcami, aby zážitok v bare bol dokonalý. Ich drinky sa opierajú o tri hlavné princípy: elegancia, umenie a príroda, píše Falstaff. Tento úspech ukazuje, že slovenské bary sa dokážu porovnávať so svetovou špičkou.