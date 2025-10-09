Kategórie
dnes 9. októbra 2025 o 15:41
Čas čítania 0:38
Sofia Angušová

Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun

Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun
Zdroj: Ig /@mirrorbarcartlon
GASTRO GASTRO BRATISLAVA GASTROPRIEMYSEL
Známy bar v centre Bratislavy získal prestížne ocenenie a po prvý raz sa objavil v rebríčku The World’s 50 Best Bars.

V centre Bratislavy, v historickom hoteli Radisson Blu Carlton, sa nachádza Mirror Bar. Za posledné roky sa stal miestom, ktoré navštevujú nielen domáci, ale aj turisti zo zahraničia. Bar sa za posledné roky rýchlo vyšplhal vo svetovom rebríčku barov.

V roku 2023 bol na 90. mieste, v roku 2024 poskočil na 57. miesto v rebríčku najlepších miest. Po prvý raz sa však Mirror Bar objavil v rebríčku The World’s 50 Best Bars na 25. mieste. Za to dostal aj špeciálnu cenu Disaronno Highest New Entry Award, ktorá patrí nováčikovi s najvyšším umiestnením.

mirror bar mirror bar mirror bar mirror bar
Zobraziť galériu
(5)
GASTRO BRATISLAVA GASTROPRIEMYSEL
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Ig /@mirrorbarcartlon
Pil C kritizuje výsledky Cien SOZA: Výherná skladba od Adama Ďuricu podľa neho nesiaha na úspech tracku NENI STRE$S pred 37 minútami
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“ pred hodinou
Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun pred 3 hodinami
Ley Lofaj dissuje G1ntera a Castora. V novom tracku rapuje, že nemá rád „chlapcov, čo majú egotrip“ dnes o 14:52
Dcére zosnulého herca Robina Williamsa došla trpezlivosť. Vyzvala fanúšikov, aby prestali zdieľať falošné videá jej otca dnes o 14:06
Žena porodila pred vyše 600 000 ľuďmi. Svoj pôrod vysielala naživo na online platforme dnes o 13:19
Fortnite sa spojil s ďalšou hviezdou. Doja Cat bude mať v hre hneď dva halloweenske skiny dnes o 12:13
Cristiano Ronaldo opäť prepisuje históriu. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom dnes o 11:28
Taylor Swift svoj nový album tvorila na starom českom klavíri. „Som na to nesmierne hrdá,“ reaguje majiteľka dnes o 10:41
Attila Végh, Karlos Vémola a Gábor Boráros sa vracajú do súbojov. Predstavia sa v pražskej O2 aréne dnes o 09:57
