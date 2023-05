Zaži umenie špičkových svetových barmanov, kuchárov a vinárov na Mirror Hospitality Expo 2023

Počas piatich dní si budeš môcť užiť umenie tých najlepších svetových barmanov a kuchárov i našich vinárov takpovediac pod jednou strechou.

Ak patríš medzi ľudí, ktorí si radi doprajú skvelé drinky či jedlá, potom si znač piatok 19. máj do svojho kalendára. Od tohto dňa budeš mať jedinečnú možnosť prísť na Mirror Hospitality Expo 2023, ktorá ti ponúkne v centre Bratislavy, ale aj jej širšom okolí šancu zažiť tých najlepších barmanov sveta či michelinských kuchárov. Okrem svojho umenia odovzdajú na prednáškach a masterclassoch svoje skúsenosti a príležitosť dostanú aj študenti stredných škôl. Bratislava sa tak zapíše na mapu obľúbených gastromiest a ty môžeš byť pri tom!

„Chceme prezentovať Bratislavu a, samozrejme, aj celé Slovensko ako úžasnú gastronomickú destináciu a chceme ukázať všetko, v čom sme dobrí a v čom dokážeme robiť svetovú prácu. A že máme čo ponúknuť, nám ukážu a dokážu aj Slováci, ktorí pracujú po celom svete a ktorí k nám prídu práve na náš event,“ hovorí Peter Marcina, ktorý zastupuje organizátorov podujatia.

Nielen Slováci, ktorí sú špičkou vo svete

Do Bratislavy na Mirror Hospitality Expo 2023 zavíta napríklad Martin Siska, ktorý odišiel do Londýna, kde objavil svoju vášeň pre barmanstvo a tvorbu inovatívnych koktailov. K nemu sa pridá Marián Beke, ktorý sa pred 20 rokmi taktiež presťahoval do Londýna. Práve tu sa inšpiroval tamojšou koktailovou kultúrou a životným štýlom. Dvojicu doplní aj Maroš Dzurus, ktorý svojou poctivou prácou pomohol dostať Himkok bar z Osla do rebríčka The World's 50 Best Bars.

Z Austrálie zasa dorazí Martin Hudák. Ten začínal doma, no aktuálne pôsobí v Sydney, kde vďaka konceptu Maybe Sammy dostal ocenenie Best New International Cocktail Bar 2019 a tiež najlepší austrálsky bar. Nebude chýbať ani Adrián Michalčík, ktorý svoju kariéru začal ako profesionálny hokejista, no neskôr našiel svoju skutočnú vášeň – barmanstvo – a dnes dokazuje svoje umenie hosťom v Osle. Adrián je aktuálne držiteľom ocenenia najlepšieho barmana na svete v prestížnej súťaži Diageo World Class. Rodák z Popradu Boris Ivan pôsobil na Slovensku, v Londýne či v Prahe, kde sa naučil umeniu japonskej mixológie. Počas svojej kariéry pracoval pre celebrity, akými sú napríklad Jay-Z či Robbie Williams.

Kulinárske umenie predvedie svetoznámy kuchár, majiteľ reštaurácie a televízna osobnosť Marco Pierre White, ktorý sa vo veku len 33 rokov stal prvým britským šéfkuchárom s troma hviezdami Michelin. Vyškolil napríklad Gordona Ramsayho, ktorého určite poznáš aj zo slovenských televíznych obrazoviek. Svoje umenie predvedie priamo v Radisson Blu Carlton na kuchárskej šou. Kuchársku časť festivalu zastreší jeden z najznámejších slovenských kuchárov Martin Záhumenský, ktorý v roku 2015 získal prestížne ocenenie kuchár Veľkej Británie – UK Game chef of the Year, čím sa zapísal do londýnskej gastroscény ako jediný cudzinec v histórii.

Zapoja sa rôzne bary a reštaurácie

Do projektu sa zapojilo viac ako pätnásť rôznych barov, reštaurácií či vinárstiev. Organizátori sa zamerali na spoluprácu medzi jednotlivými zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v hlavnom meste či v jeho okolí.

Aby si vedel, kde nájdeš zaujímajú ponuku, môžeš využiť gastronomickú mapu Bratislavy. Nájdeš v nej všetky zapojené prevádzky, ako aj zoznam všetkých sprievodných podujatí Mirror Hospitality Expo 2023. Skvelé degustácie a hlavne barmanskú a vinársku komunitu si môžeš vychutnať v podniku Fach v centre Bratislavy, ktorý je spoluorganizátorom podujatia. K Fachu sa pridajú špičkové bary, akými sú Michalská Cocktail Room, Antique American Bar, Old Fashioned Bar, Sky Bar a Mirror Bar v hoteli Radisson Blu Carlton. Svoje dvere ti otvoria špičkové bratislavské reštaurácie UFO, Irin Restaurant a mnohé ďalšie. Na Devíne sa do podujatia zapoja vinárstva Zlatý Roh a zážitková reštaurácia Eck. V Pezinku zas zámok Šimák s výborným vinárstvom a gastronómiou. V každej zo spriatelených prevádzok si môžeš počas piatich dní vychutnať špeciálne menu. Mirror Hospitality Expo 2023 má ambíciu predstaviť Slovensko ako gastronomickú destináciu tak pre domácich, ako aj zahraničných hostí.

Pozri si na vlastné oči, ako pracujú profesionáli

Okrem spoznávania barmanského sveta pripravili organizátori aj sériu vzdelávacích prednášok a masterclassov, ktoré odprezentujú špeciálni hostia. Tí, ktorí milujú gastronomický a barmanský svet, budú môcť na vlastnej koži zažiť to, na čo sa doteraz len mohli pozerať. Organizátori mysleli aj na stredné hotelové školy, ktorých študenti dostanú vstup na podujatie zdarma. „Jedným zo sektorov, ktorý trpí nedostatkom kvalitných ľudí, je aj gastro. Sám som počas študentských čias pracoval ako barman a môžem povedať, že to nie jednoduché povolanie. Mladý človek si však vie pekne zarobiť, cestovať po svete, spoznávať ľudí i krajiny. Do života sa mu otvoria veľké možnosti,“ uviedol Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý podujatie podporil.

So vstupenkou získaš ešte viac

Vstup na Mirror Hospitality Expo 2023 je rozdelený na dve časti. V priestore pred hotelom Radisson Blu Carlton na Hviezdoslavovom námestí si užiješ ponuku gastroprevádzok zdarma. Rovnako môžeš navštíviť spolupracujúce prevádzky po celom meste. „Druhá časť podujatia je určená pre majiteľov vstupeniek, ktorí dostanú jedinečnú možnosť zúčastniť sa na vybraných podujatiach. Ich zoznam nájdu na webe podujatia. Vzhľadom na to, že prednášky, masterclassy či talkshow sa budú konať v uzavretých priestoroch s obmedzenou kapacitou, odporúčame zapísať sa na podujatia, o ktoré máte záujem, cez web,“ odporúča Peter Marcina. Ak budeš mať vstupenku, budeš môcť ochutnať za zvýhodnených cenových podmienok menu, ktoré pripravili spolupracujúce podniky v Bratislave a v okolí.

Viac informácií o programe, jednotlivých hosťoch či o možnosti zakúpiť si vstupenky nájdeš na www.mirrorhospitalityexpo.com