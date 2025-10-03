Tvorcovia úspešnej série Monster na Netflixe sa po Jeffrey Dahmerovi a bratoch Menendezovcoch pustili do ďalšieho šokujúceho prípadu.
Od dnešného dňa si predplatitelia môžu pozrieť novú osemdielnu sériu s názvom The Ed Gein Story, ktorá približuje život a desivé činy jedného z najznámejších amerických vrahov 20. storočia.
Ed Gein, prezývaný aj „Mäsiar z Plainfieldu“ či „Plainfieldský ghoul“, bol nielen vrahom, ale aj vykrádačom hrobov. V 50. rokoch minulého storočia sa síce priznal k zabitiu dvoch žien, no jeho zločiny siahali oveľa ďalej.
V Geinovom dome polícia našla stoličku potiahnutú ľudskou kožou, misky z lebiek a opasok z bradaviek. Neskôr sa ukázalo, že Gein si zo zohavených tiel vyrábal „ženský oblek“, ktorý nosil, aby sa cítil ako jeho zosnulá matka.
Práve tieto hrôzostrašné nálezy sa stali predlohou pre hororové postavy ako Norman Bates v Psycho, Leatherface v Texaskom masakri motorovou pílou, či Buffalo Bill v Mlčaní jahniat.
Protagonista celého príbehu, Ed Gein, bol silno fixovaný na svoju matku Augustu, ktorá ho počas života psychicky tyranizovala. Po jej smrti sa jeho psychický stav prudko zhoršil a postupne upadol do šialenstva. V roku 1957 bol po prvý raz zadržaný po zmiznutí Bernice Wordenovej, ktorej zohavené telo polícia našla priamo na jeho farme.
Pre nepríčetnosť ho nikdy nepostavili pred klasický súd, namiesto toho bol umiestnený do psychiatrickej liečebne, kde strávil zvyšok života až do svojej smrti v roku 1984. Jeho hrob bol taký „slávny“, že mu v roku 2000 dokonca ukradli náhrobný kameň.
V novom seriáli si Geina zahral Charlie Hunnam, známy zo seriálu Sons of Anarchy či filmu Gentlemani. Tvorcovia Ryan Murphy a Ian Brennan avizujú, že okrem šokujúcich zločinov sa zamerali aj na psychologický profil vraha a jeho chorobnú posadnutosť matkou.
Séria už teraz vzbudzuje rozruch - či dokáže prekonať úspech Dahmera, ukážu nasledujúce dni. Jedno je však isté: The Ed Gein Story patrí medzi najtemnejšie kriminálne príbehy, aké Netflix doteraz priniesol.