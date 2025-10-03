Pred rokom sa obyvatelia bratislavského sídliska 500 bytov sťažovali na striekačky pohodené pri detských ihriskách, večer sa báli vyjsť von. Lokalita mala povesť jedného z najproblémovejších miest v Bratislave. Ako to tam vyzerá dnes?
Obyvatelia sídlisko 500 bytov, ktoré sa nachádza neďaleko obchodného centra Nivy si pred rokom začali všímať zvýšenú prítomnosť zanedbaných ľudí z drogovej komunity. Narkomani posedávali pri vchodoch, v noci robili hluk a pred očami detí si pichali drogy.
Striekačky objavili dokonca na pieskoviskách či pri lavičkách, kde ešte nedávno sedávali rodičia s kočíkmi. Niektoré matky hovorili, že deti radšej nechávali doma, lebo nechceli riskovať zranenie od použitej ihly.
Narkomani údajne chodili do záložne pri obchodnom centre Nivy, kde vymieňali ukradnutý tovar za hotovosť. Objavili sa dokonca špekulácie, že išlo o bývalých problémových nájomníkov Pentagonu, ktorí odtiaľ museli odísť, začali sa presúvať po meste a hľadali si nové útočisko.
Rozhodla som sa tam teda takmer po roku pozrieť, ako to na 500 bytoch vyzerá dnes. Chcela som zistiť, či sa situácia zlepšila. Rozprávala som sa s obyvateľmi, oslovila som policajtov a zamierila som aj do spomínanej záložne, v ktorej si mala táto problémová komunita údajne vymieňať ukradnutý tovar za peniaze. Čo som teda zistila?
Čo som na mieste naozaj našla
V okolí 500 bytov som strávila takmer celý deň. Prišla som tam okolo desiatej ráno a odchádzala som až podvečer. Prešla som aj menej frekventované uličky medzi bytovkami, zákutia pri kontajneroch či prázdne parkoviská, ktoré sú pre takúto komunitu často typickými miestami stretávania. Pozerala som sa pod lavičky, do krovín aj k zadným vchodom panelákov.
