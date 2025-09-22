True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?

Temný svet skutočného zločinu má aj svetlú stránku – môže na nás pozitívne pôsobiť. Má to však svoje hranice.
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo nemáme tlmiť svoju temnú zvedavosť.
- Kedy nám temná zvedavosť posilňuje empatiu aj naše vzťahy.
- Kedy je fascinácia true crime riziková.
- Ako nám true crime môže pomôcť vyrovnať sa so smrťou.
- Či sú morbídne myšlienky normálne a ako s nimi zaobchádzať.
- Prečo sa ženy dokážu zaľúbiť do „temných celebrít“ a prečo ich priťahujú nebezpeční muži.
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 189790 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Bagetka na Račku ZDARMA , 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA alebo Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/SchwechatZobraziť všetky (12)